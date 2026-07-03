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  4. Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев. Криштиану первым появился на балконе, партнеры последовали за ним

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Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев. Криштиану первым появился на балконе, партнеры последовали за ним
Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев.

Сборная Португалии опубликовала видео выхода команды к болельщикам после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.

Команда Роберто Мартинеса в 1/16 финала одержала волевую победу над Хорватией (2:1).

После матча у отеля португальской сборной собрались тысячи болельщиков, ожидавших появления футболистов.

На опубликованных кадрах видно, как капитан команды Криштиану Роналду первым появляется на балконе под оглушительный рев толпы. Вслед за ним к болельщикам вышли остальные футболисты.

Роналду поприветствовал болельщиков аплодисментами и громко выкрикнул «Vamos!», на что толпа ответила еще более громким ревом.

Это самый драматичный ЧМ в истории?7254 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал сборной Португалии
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Хорватии по футболу
logoРоберто Мартинес
logoболельщики
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Комментарии

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Внатуре Хоумлендер. Его бы давно уже объявили Мессией, но это слишком созвучно с Месси, поэтому придется называть как-то иначе :))
ОтветNoThanks
Внатуре Хоумлендер. Его бы давно уже объявили Мессией, но это слишком созвучно с Месси, поэтому придется называть как-то иначе :))
Криштос!
ОтветNoThanks
Внатуре Хоумлендер. Его бы давно уже объявили Мессией, но это слишком созвучно с Месси, поэтому придется называть как-то иначе :))
Криштыня
Все-таки какой забавной у них тренер. Смотрите как искренне улыбается и машет. 😊😊
ОтветName28
Все-таки какой забавной у них тренер. Смотрите как искренне улыбается и машет. 😊😊
Да, душевный мужик. Радуется моменту. Почему нет? Или нужно с кислой миной ходить?
ОтветName28
Все-таки какой забавной у них тренер. Смотрите как искренне улыбается и машет. 😊😊
Пингвин что ли?
Папу Римского на площади Святого Петра в Ватикане встречают как-то поскромнее😂
ОтветБоевой Бурят Путина
Папу Римского на площади Святого Петра в Ватикане встречают как-то поскромнее😂
Похоже Роналду будущий Папа Римский
Месси в толпе наверное там тоже орал
Мог бы Рамуша за подмышки приподнять хоть
Когда был помоложе клал Испании трёшку за матч на ЧМ, сейчас, на 5 десятке если положит Испании, которая ещё не пропускала, гол будет реально выше всяких похвал
Лёньку б на балконе не заметили.
Надо было еще с балкона исполнить: Siuuuuu")
ОтветАндрей. С
Надо было еще с балкона исполнить: Siuuuuu")
Ага)
Отрывается балкон, все гетят в гоке и он: всем siuuudetz!
"Как же велик Криштиану!" (с)
Не хватает автора, не помню, он тоже со спорца
Вот это качество у камеры
ОтветMars Usmanov
Вот это качество у камеры
В таких случаях, когда недостаточно света, решает даже больше объектив, а не камера.
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