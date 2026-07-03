Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев. Криштиану первым появился на балконе, партнеры последовали за ним

Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев.

Сборная Португалии опубликовала видео выхода команды к болельщикам после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026 .

Команда Роберто Мартинеса в 1/16 финала одержала волевую победу над Хорватией (2:1).

После матча у отеля португальской сборной собрались тысячи болельщиков , ожидавших появления футболистов.

На опубликованных кадрах видно, как капитан команды Криштиану Роналду первым появляется на балконе под оглушительный рев толпы. Вслед за ним к болельщикам вышли остальные футболисты.

Роналду поприветствовал болельщиков аплодисментами и громко выкрикнул «Vamos!», на что толпа ответила еще более громким ревом.