Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев. Криштиану первым появился на балконе, партнеры последовали за ним
Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев.
Сборная Португалии опубликовала видео выхода команды к болельщикам после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.
Команда Роберто Мартинеса в 1/16 финала одержала волевую победу над Хорватией (2:1).
После матча у отеля португальской сборной собрались тысячи болельщиков, ожидавших появления футболистов.
На опубликованных кадрах видно, как капитан команды Криштиану Роналду первым появляется на балконе под оглушительный рев толпы. Вслед за ним к болельщикам вышли остальные футболисты.
Роналду поприветствовал болельщиков аплодисментами и громко выкрикнул «Vamos!», на что толпа ответила еще более громким ревом.
Это самый драматичный ЧМ в истории?7254 голоса
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал сборной Португалии
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Не хватает автора, не помню, он тоже со спорца