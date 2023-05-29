Эрик тен Хаг уверен, что сможет убедить Мэйсона Маунта перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Арсенал» или «Ливерпуль», сообщает The Telegraph.

Контракт англичанина с «Челси» рассчитан до 2024 года, ожидается, что этим летом он покинет клуб. Несмотря на большой интерес к игроку сборной Англии, Тен Хаг убежден, что сможет убедить Маунта перебраться именно на «Олд Траффорд».

Подписание контракта с 24-летним игроком станет ключевой частью работы «МЮ» на трансферном рынке этим летом. Тен Хаг также хочет видеть в команде нового нападающего.

Источник добавляет, что «Юнайтед» предложит 55 млн фунтов стерлингов за Маунта. При этом «Челси» просит за игрока 85 млн фунтов стерлингов.

В этом сезоне Мэйсон провел за столичный клуб 35 матчей, на его счету три гола и шесть ассистов.

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