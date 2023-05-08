21 комментарий

Manchester Evening News сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса этим летом.

Эрик тен Хаг сделал аргентинца приоритетной целью на предстоящее окно, а «Юнайтед» все еще ищет постоянную замену Криштиану Роналду, который покинул клуб в декабре.

Манкунианцы арендовали Ваута Вегорста в январе, но ожидается, что голландец уйдет из клуба.

«Юнайтед» также связывают с Харри Кейном и Виктором Осимхеном, но маловероятно, что англичанин покинет «Тоттенхэм», а нигериец - просто не по карману (около 150 млн евро).

Мартинес рассматривается в качестве альтернативы. Кроме того, манкунианцы могут включить в сделку другого игрока.

По информации Calciomercato, «Юнайтед» предложит «Интеру» 50 миллионов евро и Антони Марсьяля за аргентинского нападающего.