21 комментарий

💣 «МЮ» нацелился на Лаутаро Мартинеса. Англичане предложат «Интеру» 50 млн евро и одного игрока
Manchester Evening News сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса этим летом.
Эрик тен Хаг сделал аргентинца приоритетной целью на предстоящее окно, а «Юнайтед» все еще ищет постоянную замену Криштиану Роналду, который покинул клуб в декабре.
Манкунианцы арендовали Ваута Вегорста в январе, но ожидается, что голландец уйдет из клуба.
«Юнайтед» также связывают с Харри Кейном и Виктором Осимхеном, но маловероятно, что англичанин покинет «Тоттенхэм», а нигериец - просто не по карману (около 150 млн евро).
Мартинес рассматривается в качестве альтернативы. Кроме того, манкунианцы могут включить в сделку другого игрока.
По информации Calciomercato, «Юнайтед» предложит «Интеру» 50 миллионов евро и Антони Марсьяля за аргентинского нападающего.
А Интеру это зачем?
А вообще, все понимают, что нужен нап, но нам точно также нужен и игрок в центр, а может и два, в зависимости от ситуации. По защитнику я вообще молчу. Варан не вытягивает весь сезон, нужна полноценная замена ему-чтобы строить пару с Лисандро.