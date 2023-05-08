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💣 «МЮ» нацелился на Лаутаро Мартинеса. Англичане предложат «Интеру» 50 млн евро и одного игрока

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Manchester Evening News сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса этим летом.

Эрик тен Хаг сделал аргентинца приоритетной целью на предстоящее окно, а «Юнайтед» все еще ищет постоянную замену Криштиану Роналду, который покинул клуб в декабре.

Мартинес Лаутаро - все новости про футболиста - Евро-Футбол.Ру

Манкунианцы арендовали Ваута Вегорста в январе, но ожидается, что голландец уйдет из клуба.

«Юнайтед» также связывают с Харри Кейном и Виктором Осимхеном, но маловероятно, что англичанин покинет «Тоттенхэм», а нигериец - просто не по карману (около 150 млн евро).

Мартинес рассматривается в качестве альтернативы. Кроме того, манкунианцы могут включить в сделку другого игрока.

По информации Calciomercato, «Юнайтед» предложит «Интеру» 50 миллионов евро и Антони Марсьяля за аргентинского нападающего.

21 комментарий

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Vasiliy S
Для МЮ все логично и понятно
А Интеру это зачем?
+16
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+15
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Reanimation
Лаутаро - это единственный форвард, на которого Интер может рассчитывать в следующем сезоне. 50 млн + Марсьяль это даже не смешно.
+9
-2
+7
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Александр Дунец
Ответ Vasiliy S
Для МЮ все логично и понятно А Интеру это зачем?
у интера огромные финансовые трудности и удерживать топ игроков они не могут
+8
-2
+6
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Pushkin_CR7
Ну он топовый, что тут скажешь. Только будет скорее цена повыше.
А вообще, все понимают, что нужен нап, но нам точно также нужен и игрок в центр, а может и два, в зависимости от ситуации. По защитнику я вообще молчу. Варан не вытягивает весь сезон, нужна полноценная замена ему-чтобы строить пару с Лисандро.
+5
0
+5
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Любезный Коссутий
Лаутаро хорош, но чета мне кажется, что 50 + Марс это слишком оптимистично, учитывая то, что Марс травмируется после каждого похода в магазин
+4
0
+4
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Любезный Коссутий
Ответ Reanimation
Лаутаро - это единственный форвард, на которого Интер может рассчитывать в следующем сезоне. 50 млн + Марсьяль это даже не смешно.
можно Макгвайра еще добавить - как раз будет топовая замена Шкриньяру
+4
-1
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Мурад Гамзаев
У французов целая плеяда молодых, мощных, высоких и быстрых форвардов, почему МЮ не берет кого нибудь из них. Да, лаутаро чемпион мира, да он стабильно забивает 15-20+ в серии а, но это не гарантия результативности в АПЛ
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Чёрный тюльпан
Ответ Мурад Гамзаев
У французов целая плеяда молодых, мощных, высоких и быстрых форвардов, почему МЮ не берет кого нибудь из них. Да, лаутаро чемпион мира, да он стабильно забивает 15-20+ в серии а, но это не гарантия результативности в АПЛ
Потому что Лаутаро хорош ещё и в командной игре, а также в прессинге. Из Лиги 1 имеет смысл присмотреться к Дэвиду (очевидный вариант уже не первый сезон), Ваи и Моффи. Есть, конечно, Хабиб Диалло из Страсбура, но это его первый приличный сезон в Лиге 1 к 27 годам, однако статистика от сезона к сезону прогрессирует с учётом того, что он и Лиге 2 частенько играл. В любом случае большинство из них просто полуфабрикаты, с которыми нужно работать и развивать. Это не готовые звёздные игроки с опытом, которые пришли в команду и у них сразу пошло.
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Мурад Гамзаев
Ответ Blue Monster
Коло Муани с высокой вероятностью уже в Баварии будет пылить в следующем сезоне
Лайк селекционке Баварии тогда, если так
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Blue Monster
Ответ Мурад Гамзаев
Ваи на перспективу, Коло Муани в старт. Если чувак в полном порядке в бундеслиге, рисков минимум. Трансферы из серии а это прям рулетка, Шева и Лукаку не дадут соврать
Коло Муани с высокой вероятностью уже в Баварии будет пылить в следующем сезоне
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Мурад Гамзаев
Ответ Чёрный тюльпан
Потому что Лаутаро хорош ещё и в командной игре, а также в прессинге. Из Лиги 1 имеет смысл присмотреться к Дэвиду (очевидный вариант уже не первый сезон), Ваи и Моффи. Есть, конечно, Хабиб Диалло из Страсбура, но это его первый приличный сезон в Лиге 1 к 27 годам, однако статистика от сезона к сезону прогрессирует с учётом того, что он и Лиге 2 частенько играл. В любом случае большинство из них просто полуфабрикаты, с которыми нужно работать и развивать. Это не готовые звёздные игроки с опытом, которые пришли в команду и у них сразу пошло.
Ваи на перспективу, Коло Муани в старт. Если чувак в полном порядке в бундеслиге, рисков минимум. Трансферы из серии а это прям рулетка, Шева и Лукаку не дадут соврать
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Selim
Ответ Александр Дунец
если заберут вместе с Барелой то получим топ связку,а еще можно Бастони с Онаной прихватить,глядишь за опт еще и скидку выпросим)
Им бы хотя бы Лаутаро получить,а потом уже о них мечтать 😂😂😂
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Любезный Коссутий
Ответ AndeiMakla
Чтоб Магвайра слить, нужно еще 50 доплатить
это жестоко)) МЮ канеш богатый клуб, но это перебор
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AndeiMakla
Ответ Любезный Коссутий
можно Макгвайра еще добавить - как раз будет топовая замена Шкриньяру
Чтоб Магвайра слить, нужно еще 50 доплатить
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Алан Кайтуков
Это на место напада? Такого плана у нас есть игроки.. Нам нужен форвард в штрафной, центр напад именно.. чтобы и за второй этаж мог бороться.. Кейн или Осимхен, если вместе с Лаутаро и напада ещё купят, тогда согласен. 😊😎
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AERN
Если уж кого и подписывать то Осимхена любым способом. Не верю я в Маритинеса.
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Answer1
Слишком хорошо, чтобы быть правдой
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