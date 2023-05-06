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Плохие новости для хорошего парня. «Манчестер Юнайтед» принял решение о будущем Вегорста

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Как сообщает Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать Вута Вегорста на постоянной основе.

В январе «Юнайтед» заплатил 2,5 миллиона фунтов стерлингов за аренду голландского нападающего у «Бернли». Однако летом «красные» рассчитывают привлечь фоварда более высокого класса.

Игрок присоединился к «красным дьяволам» по соглашению аренды без права выкупа, а его контракт с «Бернли» рассчитан до 2025 года. По итогам этого сезона «Бернли» вернется в Премьер-лигу как победитель Чемпионшипа.

На сегодняшний день Вегорст забил 2 гола в 26 матчах во всех соревнованиях, и еще ни он разу не загонял мяч в сетку в Премьер-лиге.

Харри Кейн и Виктор Осимхен считаются главными целями клуба. Манкунианцы также следят за нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани и бомбардиром «Аталанты» Расмусом Хейлундом.

А как вы считаете, стоит ли «Манчестер Юнайтед» приобрести Вегорста за небольшую сумму или надо его отпустить?

14 комментариев

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Александр Машков
Работоспособный - но не уровень АПЛ.
+10
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Dm Kznts
Ответ stanvixx
Ну Вегорст, допустим, слабоват для МЮ. Но сам вопрос интересно ставится: собираются поменять Вегорста на одного крутого нападающего и типа этого хватит? А если этот нап травмируется или например не сдюжит за 50 матчей в сезоне играть во всех турнирах, в подмену один вечнртравмированный Марсьяль у МЮ остаётся? Не маловато ли?
пора и от Марсьяля избавиться.
Постоянно либо травмирован, либо не в форме после травмы
+10
0
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lizarazu
Старался парень, но не сдюжил.
+8
0
+8
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Колено решфорда
Забей он хотя бы 5-7 в АПЛ, можно было бы оставить, учитывая его работоспособность
+6
0
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stanvixx
Ну Вегорст, допустим, слабоват для МЮ. Но сам вопрос интересно ставится: собираются поменять Вегорста на одного крутого нападающего и типа этого хватит? А если этот нап травмируется или например не сдюжит за 50 матчей в сезоне играть во всех турнирах, в подмену один вечнртравмированный Марсьяль у МЮ остаётся? Не маловато ли?
+1
0
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Serdar Muhatov
Вергост много не забивает, но на поле делает очень большой объём работы, в отличии от того же Марсиаля который почти весь матч ходит пешком. Вергост высокий игрок навешивай и всё, но это делают мало, часто не дают пасы когда он в выгодных позициях ( видел и не раз) если использовать его не как форварда, а в другом амплуа, для прессинга и всё такое, то он очень полезен. Он отдаёт всего себя этому клубу и игре за него. Если он не дорого стоит, а так думаю что не дорого, надо оставить, хотя бы ещё на год
+1
0
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piper65
В Бернли будет зажигать в АПЛ, ничего страшного - как раз команда для него, более физическая и традиционная. Думаю, в итоге все в выигрыше - и МЮ подпишет (надеюсь!!!) забивного парня, и турки не в накладе, и Ваут будет при деле
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piper65
В Бернли будет зажигать в АПЛ, ничего страшного - как раз команда для него, более физическая и традиционная. Думаю, в итоге все в выигрыше - и МЮ подпишет (надеюсь!!!) забивного парня, и турки не в накладе, и Ваут будет при деле
0
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Старания есть, а должного класса нет (не уровень АПЛ). Конечно нужен форвард более высокого класса, чтобы не один Рэшфорд забивал из нападающих, а ещё кто-то. Марсьяль не нужен, много времени травмирован.
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Андрей Тишкович
Притензий к парню нет есть мозг но не хватает класса на роль лидера атаки топ клуба
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stanvixx
Ответ Dm Kznts
пора и от Марсьяля избавиться. Постоянно либо травмирован, либо не в форме после травмы
В том то и дело. Если Юнайтед нацелен на серьёзную борьбу в следующем сезоне в АПЛ, да и в остальных турнирах, то сбыть одного Вегхорста и купить одного напа - мало. Нужны два классных напа, ну один пусть чуть похуже. Но это не Марсьяль )
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Alex Pog
Ответ Serdar Muhatov
Вергост много не забивает, но на поле делает очень большой объём работы, в отличии от того же Марсиаля который почти весь матч ходит пешком. Вергост высокий игрок навешивай и всё, но это делают мало, часто не дают пасы когда он в выгодных позициях ( видел и не раз) если использовать его не как форварда, а в другом амплуа, для прессинга и всё такое, то он очень полезен. Он отдаёт всего себя этому клубу и игре за него. Если он не дорого стоит, а так думаю что не дорого, надо оставить, хотя бы ещё на год
Вегорст не умеет играть головой, это известный факт подтвержденный статистикой, в том то и проблема...
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