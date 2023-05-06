14 комментариев

Как сообщает Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать Вута Вегорста на постоянной основе.

В январе «Юнайтед» заплатил 2,5 миллиона фунтов стерлингов за аренду голландского нападающего у «Бернли». Однако летом «красные» рассчитывают привлечь фоварда более высокого класса.

Игрок присоединился к «красным дьяволам» по соглашению аренды без права выкупа, а его контракт с «Бернли» рассчитан до 2025 года. По итогам этого сезона «Бернли» вернется в Премьер-лигу как победитель Чемпионшипа.

На сегодняшний день Вегорст забил 2 гола в 26 матчах во всех соревнованиях, и еще ни он разу не загонял мяч в сетку в Премьер-лиге.

Харри Кейн и Виктор Осимхен считаются главными целями клуба. Манкунианцы также следят за нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани и бомбардиром «Аталанты» Расмусом Хейлундом.

А как вы считаете, стоит ли «Манчестер Юнайтед» приобрести Вегорста за небольшую сумму или надо его отпустить?