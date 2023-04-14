«Манчестер Юнайтед» может остаться без ПЯТИ ключевых игроков в ответном матче Лиги Европы против «Севильи» на следующей неделе.

«МЮ» шел к победе в первом четвертьфинальном матче на «Олд Траффорд», но два автогола Тирелла Маласии и Харри Магуайра привели к тому, что «красные дьяволы» потеряли преимущество.

Болельщики «Юнайтед» опасаются ответной игры, учитывая сколько футболистов ее пропустят. Бруну Фернандеш дисквалифицирован после того, как получил желтую карточку за игру рукой. Люк Шоу и Маркус Рэшфорд, которые не выходили на поле в четверг, также могут пропустить и ответную встречу. А Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес были вынуждены покинуть поле из-за повреждений и вряд ли появятся в составе на следующей неделе.

Болельщики в Twitter выразили беспокойство относительно шансов команды перед ответной встречей с «Севильей»:

💬«С нашим сезоном все ясно: это была отличная попытка, но на следующей неделе нас добьют «Ноттингем» и «Севилья». Все из-за травм».

💬«Это конец. Нам не пройти «Севилью», нам повезет, если мы сможем удержаться в топ-4 АПЛ».

💬«Полная ротация команды на ответный матч Лиги Европы – фиг с ней, нужно сосредоточиться на топ-4».

«МЮ», который в настоящее время занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги, в воскресенье команда Тен Хага сыграет с «Ноттингем Форест».