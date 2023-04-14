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Сразу 5 игроков «МЮ» рискуют пропустить ответную игру с «Севильей» в Лиге Европы

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Харри Магуайр Харри Магуайр
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«Манчестер Юнайтед» может остаться без ПЯТИ ключевых игроков в ответном матче Лиги Европы против «Севильи» на следующей неделе.

«МЮ» шел к победе в первом четвертьфинальном матче на «Олд Траффорд», но два автогола Тирелла Маласии и Харри Магуайра привели к тому, что «красные дьяволы» потеряли преимущество.

Болельщики «Юнайтед» опасаются ответной игры, учитывая сколько футболистов ее пропустят. Бруну Фернандеш дисквалифицирован после того, как получил желтую карточку за игру рукой. Люк Шоу и Маркус Рэшфорд, которые не выходили на поле в четверг, также могут пропустить и ответную встречу. А Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес были вынуждены покинуть поле из-за повреждений и вряд ли появятся в составе на следующей неделе.

Болельщики в Twitter выразили беспокойство относительно шансов команды перед ответной встречей с «Севильей»:

💬«С нашим сезоном все ясно: это была отличная попытка, но на следующей неделе нас добьют «Ноттингем» и «Севилья». Все из-за травм».

💬«Это конец. Нам не пройти «Севилью», нам повезет, если мы сможем удержаться в топ-4 АПЛ».

💬«Полная ротация команды на ответный матч Лиги Европы – фиг с ней, нужно сосредоточиться на топ-4».

«МЮ», который в настоящее время занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги, в воскресенье команда Тен Хага сыграет с «Ноттингем Форест».

2 комментария

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Джорджио Че
Ответ Jesse Pinkman
Желтая Бруну - абсурд какой-то, мяч в руку попал, умысла не было. Без него игра совсем другая, важнейший игрок. Сейчас как бы команда не сломалась под давлением, три основных защитника вылетели с травмами, главный бомбардир тоже в лазарете. Маласия показал себя наихудшим образом, Эриксен далек от кондиций, Санчо и Антони выпадают бОльшую часть матчей. Важнейший отрезок казалось бы очень успешного сезона может превратиться в катастрофу всего за пару недель.
Абсурд это делать 5 замен к 80 минуте. Еще несколько лет назад мы жили с 3 заменами. А тут 5, и все равно тренер не может придержать 1 замену для 90+ минут. Ну вдруг что. Вдруг ДеХеа станет плохо, как Щесны или еще что? Что тогда? невезение? Нет - тупость. Также и с Бруну, заменил, т.к. у него была карточка, чтобы не получить удаление, ну бред же (в итоге и остался вдесятером) Бруну что мозгов не имеет, сам не понимает? Есть карточка - играй осторожно. Это тупейшая замена, как и Антони. Вот и плоды теперь пожинаем.
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Jesse Pinkman
Желтая Бруну - абсурд какой-то, мяч в руку попал, умысла не было. Без него игра совсем другая, важнейший игрок.
Сейчас как бы команда не сломалась под давлением, три основных защитника вылетели с травмами, главный бомбардир тоже в лазарете.
Маласия показал себя наихудшим образом, Эриксен далек от кондиций, Санчо и Антони выпадают бОльшую часть матчей. Важнейший отрезок казалось бы очень успешного сезона может превратиться в катастрофу всего за пару недель.
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