А ведь он в клубе всего ничего.

Празднуя свой гол в четвертьфинале Кубка Англии, Фред поблагодарил Ваута Вегорста за его вклад.

Матч 1/8 на «Олд Траффорд» вышел напряженным, счет открыл «Вест Хэм», но манкунианцы все же одержали волевую победу благодаря автоголу Найефа Агерда, а также голам Алехандро Гарначо и Фреда на 90-й и 95-й минутах.

Вегорста надавил на соперника в штрафной и, отобрав мяч, отправил его прямо в ноги бразильскому полузащитнику. Празднуя, Фреда в первую очередь указал на Ваута и побежал к нему, чтобы отметить его заслуги, а после они вместе прокатились по газону.

Нападающий, арендованный у «Бернли», быстро превращается в героя команды, несмотря на отсутствие голов с момента перехода в клуб.

Удивительно, но он, как высокий форвард, пока не смог ни забить, ни отличиться в воздухе. Однако он выполняет огромный объем работы на благо команды, прессингуя и ассистируя. В том матче он не только отдал результативную передачу на Фреда, но и внес свой вклад в гол Гарначо.

Пирс Морган издевался над «Юнайтед», заявив, что Вегорст не может сравниться с Криштиану Роналду в нападении, но португалец точно никогда не прилагал таких же усилий на благо своих товарищей по команде. И именно по этой причине Фред не мог не отметить его помощь.