«Даже если у нас была поздняя игра». Маласиа рассказал, что тен Хаг делает каждый раз после матчей

Преданность делу.

Тирелл Маласиа в разговоре с ViaPlay рассказал, как много времени тен Хаг посвящает команде:

«Он очень внимательный, обращает внимание на мелкие детали. Он каждый день развивает команду. Даже если у нас была поздняя игра и мы в ночи возвращаемся в клуб, то, когда все расходятся по домам, он идет к себе, чтобы просмотреть матч и подготовить анализ для нас на следующий день. Он всегда думает об этом. Он любит эту игру».

Тен Хаг вывел «Манчестер Юнайтед» на новый уровень с тех пор, как возглавил клуб летом, перейдя из «Аякса». Его команда в настоящее время является единственной командой АПЛ, которая все еще соревнуется на всех фронтах и претендует на 4 трофея.

На данный момент «Юнайтед» в хорошей форме и имеет все шансы попасть в четверку лучших в чемпионате, а также он уже прошел в финал Кубка английской лиги. Ко всему прочему у манкунианцев хорошие шансы Кубке Англии и Лиге Европы.