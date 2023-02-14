United Tweets
Блог

«Даже если у нас была поздняя игра». Маласиа рассказал, что тен Хаг делает каждый раз после матчей

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Футбол Футбол

Преданность делу.

Тирелл Маласиа в разговоре с ViaPlay рассказал, как много времени тен Хаг посвящает команде:

«Он очень внимательный, обращает внимание на мелкие детали. Он каждый день развивает команду. Даже если у нас была поздняя игра и мы в ночи возвращаемся в клуб, то, когда все расходятся по домам, он идет к себе, чтобы просмотреть матч и подготовить анализ для нас на следующий день. Он всегда думает об этом. Он любит эту игру».

Тен Хаг вывел «Манчестер Юнайтед» на новый уровень с тех пор, как возглавил клуб летом, перейдя из «Аякса». Его команда в настоящее время является единственной командой АПЛ, которая все еще соревнуется на всех фронтах и претендует на 4 трофея.

На данный момент «Юнайтед» в хорошей форме и имеет все шансы попасть в четверку лучших в чемпионате, а также он уже прошел в финал Кубка английской лиги. Ко всему прочему у манкунианцев хорошие шансы Кубке Англии и Лиге Европы.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий