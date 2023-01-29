«Это сводит меня с ума». Кин в ярости от игры защиты «Юнайтед» 🤬

Нашел к чему придраться даже после победы.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал Тирелла Маласию за провальную игру в обороне в матче четвертого раунда Кубка Англии с «Редингом».

Несмотря на победу, «Манчестер Юнайтед» был неидеален - манкунианцы допускали много глупых ошибок. Один момент даже вывел из себя экс-звезду «Юнайтед».

Выступая на ITV, Кин раскритиковал защиту «МЮ»:

«Чем думают эти защитники? Честно говоря, это сводит меня с ума. Как будто он был удивлен, что кто-то рядом с ним есть! Очнись! Будь в курсе того, что происходит на футбольном поле. Это сводит меня с ума».

Подобное недопонимание между Маласией и Де Хеа мы видим уже не в первый раз. С чем это связано?