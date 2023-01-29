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«Это сводит меня с ума». Кин в ярости от игры защиты «Юнайтед» 🤬

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Нашел к чему придраться даже после победы.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал Тирелла Маласию за провальную игру в обороне в матче четвертого раунда Кубка Англии с «Редингом».

Несмотря на победу, «Манчестер Юнайтед» был неидеален - манкунианцы допускали много глупых ошибок. Один момент даже вывел из себя экс-звезду «Юнайтед».

Выступая на ITV, Кин раскритиковал защиту «МЮ»:

«Чем думают эти защитники? Честно говоря, это сводит меня с ума. Как будто он был удивлен, что кто-то рядом с ним есть! Очнись! Будь в курсе того, что происходит на футбольном поле. Это сводит меня с ума».

Подобное недопонимание между Маласией и Де Хеа мы видим уже не в первый раз. С чем это связано?

2 комментария

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Vezdexodof
Старина Кин в своём репертуаре...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Рой, не нервничай. Это всего лишь дублеры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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