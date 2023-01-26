Оказывается, у Усика и Фьюри есть общая любовь к легенде «Манчестер Юнайтед». Рассказываем, что к чему

Хоть где-то «смогли» договориться.

У Александра Усика и Тайсона Фьюри оказалось чуть больше общего, чем просто их титулы чемпионов мира по боксу в супертяжелом весе. Это стало известно после того, как украинец назвал своих любимых футболистов.

Любители бокса жаждут увидеть непобедимого Цыганского Кинга в объединительном бою с Усиком, который ранее дважды победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира.

В сентябре Фьюри назвал своего будущего противника «маленькой киской» после того, как украинец сказал, что не сможет драться в декабре из-за травмы. После отказа Усика – чемпиона WBA, IBF, WBO и Ring Magazine – Фьюри провел уже третий бой с Дереком Чисорой и вновь победил, на этот раз техническим нокаутом.

В конце 2022 года сообщалось, что бой Фьюри-Усик близок к официальному объявлению даты, но с тех пор мы так и не узнали, когда состоится долгожданный поединок.

А недавно выяснилось, что у Усика и Фьюри есть общие интересы помимо бокса. Выступая на своем канале в YouTube, 35-летний Усик рассказал, что Уэйн Руни входит в число его любимых футболистов, хотя и не является номером один.

«Мой любимый украинский футболист – Андрей Шевченко», – сказал Усик о бывшем нападающем «Милана».

«В детстве я обожал Габриэля Батистуту. Среди английских игроков я восхищался Уэйном Руни. Так что мой окончательный фаворит – Батистута».

Известно, что Фьюри болеет за «Юнайтед», а Руни открыто поддерживает непобежденного тяжеловеса, родившегося в Манчестере.

Так что тут два боксера смогли бы найти общий язык без использования кулаков.