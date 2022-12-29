«Я играл плохо»: Маласия признает, что две неудачные игры стоили ему места в основе

«Я просто плохо играл [против Сити]. В следующем матче я допустил небольшую ошибку. Тогда тренер должен сделать выбор», — сказал Маласия.

«Мне просто нужно убедиться, что я хорошо тренируюсь. Тен Хаг также сказал мне. Я счастлив, что теперь снова могу играть в старте. Я хорошо знаю себя, я знаю, что идет не так.

Мне пришлось вернуться к истокам, и теперь все снова идет хорошо. Мне просто нужно убедиться, что я хорошо играю.

Я уже играл против «Бернли», это приятно. Я хочу продолжать. Я хорошо начал в "МЮ", у меня был небольшой провал, но я знаю себя. Я знаю, что справлюсь с проблемами».

Маласия был первым, кого подписал Тен Хаг, и почти сразу же зарекомендовал себя в основном составе, заменив Люка Шоу в стартовом составе.

Но разочаровывающая игра в матче против «Манчестер Сити» в октябре, в сочетании с ошибкой, позволившей «Омонии» выйти вперед против «Юнайтед» в Лиге Европы всего несколько дней спустя, привела к тому, что Маласия сел на скамейку.

Маласия получил свой первый старт почти за месяц против «Фулхэма» перед зимним перерывом, сыграв на позиции правого защитника вместо дисквалифицированного Диогу Далота.