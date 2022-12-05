«Сегодня день для того, чтобы воплотить мечты каждого из нас!». Криштиану Роналду обратился к товарищам по сборной

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду призвал свою команду сплотиться в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.

37-летний Роналду с португальцами надеется попасть в восьмерку лучших команд на мундиале во второй раз за свою международную карьеру.

Португалия стала лидером группы Н и сегодня столкнется со сборной Швейцарии в борьбе за место в четвертьфинале турнира.

Перед игрой пятикратный обладатель Золотого Мяча оставил сообщение в социальных сетях:

«Сегодняшний день для Португалии и португальцев! Он для нас и для наших! Сегодня день для того, чтобы воплотить мечты каждого из нас! Давайте сделаем все для этого!».

Криштиану Роналду принимает участие в пятом для себя чемпионате мира и пока забил один гол. Посмотрим, сможет ли он улучшить свою статистику сегодня.