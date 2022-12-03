«Он не футболист, а воин». Фанаты «МЮ» в восторге от одного эпизода игры Мартинеса в матче против Австралии

Аргентина обыграла Австралию в 1/8 финала ЧМ со счетом 2:1.

Но если бы не блестящее спасение Лисандро Мартинеса на 81-й минуте матча, встреча между командами могла пойти совсем по другому сценарию. Защитник «МЮ» отважно бросился на мяч и заблокировал удар Бехича, который был максимально близок к голу.

Поклонники «красных дьяволов» не могут налюбоваться выступлениями Мартинеса и за клуб, и за сборную. А блокировка Лисандро в концовке матча 1/8 Мундиаля привела болельщиков «Юнайтед» в полнейший восторг.

Вот что пишут фанаты:

💭 «Просто посмотрите на эту страсть! Мартинес отдает на поле все. Как же я рад, что этот парень играет за «Манчестер Юнайтед».

💭 «Какой блок от Мартинеса! Вы это вообще видели? Невероятный игрок».

💭 «Все еще не могу прийти в себя от безумной самоотдачи аргентинских игроков в матче против Австралии. Лисандро Мартинес буквально рискует своим здоровьем ради команды, а Родриго де Поль просто вездесущий. Это действительно достойно восхищения».

💭 «Он всегда находится в том месте, где нужен больше всего. Лисандро Мартинес – лучший защитник в мире».

💭 «Австралиец прошел четырех игроков Аргентины, но был остановлен Лисандро Мартинесом. GOAT».

💭 «Преклоняюсь перед Лисандро Мартинесом! Безусловно лучший защитник Аргентины».

💭 «Лисандро Мартинес не футболист, а воин. Он знает, что такое чемпионат мира, и готов отдать все, чтобы подарить своей стране победу. Мартинес готов ломать свои кости, рисковать здоровьем, он сделает все, чтобы победить».

А как вам выступление Лисандро? Делитесь своими впечатлениями от игры защитника!