📸 Во время матча Роналду что-то достал из своих штанов и засунул в рот. Фанаты гадают, что Криш прячет в трусах

Португалия в тяжелом матче обыграла сборную Ганы, едва не потеряв очки в концовке встречи. А Криштиану Роналду вновь оказался в эпицентре происходящего.

Португалец успел расплакаться во время исполнения гимна своей страны, заработал и реализовал не самый очевидный одиннадцатиметровый и подарил зрителям несколько ярких реакций, уже сидя на скамейке запасных.

После матча в сети завирусился ролик с эпизодом, на который по началу никто не обратил внимания. Во время матча Роналду что-то достал из своих шорт и съел.

Болельщики тут же принялись гадать, что же такое Криштиану прячет в трусах.

Собрали самые забавные версии:

💭 «У него в трусах есть передний кармашек, там он прячет жвачку, я вам говорю».

💭 «Никто не скажет, что там какое-то запрещенное вещество! Там просто крошечная ириска».

💭 «Больше Месси никто не видел. А Мбаппе точно заценил такое».

💭 «Хоть бы там был кармашек, хоть бы был кармашек!»

💭 «Это энергетический батончик. Только почему Криш прячет его в трусах?»

💭 «Чуваку очень захотелось съесть печеньку, чего вы накинулись».

💭 «Не знал, что Криштиану тренирует Лев».

А какие версии у вас? Что съел Криш и почему спрятал это в таком надежном месте?