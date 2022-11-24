📸 Во время матча Роналду что-то достал из своих штанов и засунул в рот. Фанаты гадают, что Криш прячет в трусах
Португалия в тяжелом матче обыграла сборную Ганы, едва не потеряв очки в концовке встречи. А Криштиану Роналду вновь оказался в эпицентре происходящего.
Португалец успел расплакаться во время исполнения гимна своей страны, заработал и реализовал не самый очевидный одиннадцатиметровый и подарил зрителям несколько ярких реакций, уже сидя на скамейке запасных.
После матча в сети завирусился ролик с эпизодом, на который по началу никто не обратил внимания. Во время матча Роналду что-то достал из своих шорт и съел.
Болельщики тут же принялись гадать, что же такое Криштиану прячет в трусах.
Собрали самые забавные версии:
💭 «У него в трусах есть передний кармашек, там он прячет жвачку, я вам говорю».
💭 «Никто не скажет, что там какое-то запрещенное вещество! Там просто крошечная ириска».
💭 «Больше Месси никто не видел. А Мбаппе точно заценил такое».
💭 «Хоть бы там был кармашек, хоть бы был кармашек!»
💭 «Это энергетический батончик. Только почему Криш прячет его в трусах?»
💭 «Чуваку очень захотелось съесть печеньку, чего вы накинулись».
💭 «Не знал, что Криштиану тренирует Лев».
А какие версии у вас? Что съел Криш и почему спрятал это в таком надежном месте?
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