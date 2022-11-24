«Он любит работать под давлением». Бруну Фернандеш призывает прессу продолжать критиковать Криштиану Роналду
Бруну Фернандеш рад, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду сейчас подвергается жесткой критике.
Последние пару недель для Криштиану выдались тяжелыми: за скандальным интервью Пирсу Моргану последовало расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед» и все это перед стартом чемпионата мира.
Однако, Бруну Фернандеш советует не переживать за капитана национальной команды и надеется, что критика в его адрес продолжится, ведь она только подстегивает его.
«Я думаю, что он любит работать под давлением, так что обращаюсь ко всем представителям прессы – продолжайте критиковать, когда вы это делаете, то Криштиану показывает свой максимуму», - заявил Бруну репортерам.
«Я делю с ним раздевалку в сборной, для меня главное, чтобы Португалия сделала все возможное на этом турнире, потому что в таком случае Криштиану будет счастлив, я буду счастлив, все португальцы будут счастливы».
В своем первом матче на турнире сборная Португалии обыграла Гану (3:2). В понедельник им предстоит встреча с Уругваем.
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