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«Он любит работать под давлением». Бруну Фернандеш призывает прессу продолжать критиковать Криштиану Роналду

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Бруну Фернандеш рад, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду сейчас подвергается жесткой критике.

Последние пару недель для Криштиану выдались тяжелыми: за скандальным интервью Пирсу Моргану последовало расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед» и все это перед стартом чемпионата мира.

Однако, Бруну Фернандеш советует не переживать за капитана национальной команды и надеется, что критика в его адрес продолжится, ведь она только подстегивает его.

«Я думаю, что он любит работать под давлением, так что обращаюсь ко всем представителям прессы – продолжайте критиковать, когда вы это делаете, то Криштиану показывает свой максимуму», - заявил Бруну репортерам.

«Я делю с ним раздевалку в сборной, для меня главное, чтобы Португалия сделала все возможное на этом турнире, потому что в таком случае Криштиану будет счастлив, я буду счастлив, все португальцы будут счастливы».

В своем первом матче на турнире сборная Португалии обыграла Гану (3:2). В понедельник им предстоит встреча с Уругваем.

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