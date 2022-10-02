У «МЮ» есть 5 причин, чтобы обыграть «Сити» сегодня

Сегодня «МанСити» примет «МЮ» на «Этихад». «Красные дьяволы» хотят отомстить после поражений в обоих матчах прошлого сезона: 2-0 на «Олд Траффорд» и 4-1 в гостях у соседа.

С тех пор ситуация в «Юнайтед» изменилась – команда усилила состав и встала на путь восстановления под руководством нового тренера Эрика тен Хага. «МЮ» уже обыграл «Ливерпуль» и «Арсенал», а сегодня надеется одолеть «Сити».

Есть несколько причин рассчитывать на успех команды Эрика тен Хага.

Статистика «МЮ» на «Этихад»

«МЮ» выиграл три из последних четырех матчей на стадионе извечного соперника. Что-то в атмосфере на «Этихада», похоже, положительно влияет на «Юнайтед», и Пепу Гвардиоле стоит начать беспокоиться.

«Красные дьяволы» выиграли 11 из 22 матчей в гостях у соседа, дважды сыграли вничью и 9 раз потерпели поражение. Команда Эрика тен Хага победила в последних трех выездных матча во всех турнирах в этом сезоне.

«МЮ» атакует в полную силу с Рэшфордом и Марсьялем

Антони Марсьяль стал другим игроком под руководством Тен Хага. Команде очень его не хватало: его контроль мяча добавляет эффективности атаке «МЮ».

Во время пресс-конференции перед матчем голландский специалист подтвердил, что Марсьяль всю неделю тренировался с командой. Участие Рэшфорда в дерби было под сомнением, но и он может выйти на поле.

«У нас есть некоторые сомнения по поводу Антони Марсьяля, но он тренировался в общей группе всю неделю и был в отличной форме, Рэшфорд также вернулся к тренировкам», - подтвердил Тен Хаг.

С Санчо, Марсьялем и Рэшфордом у тренера много вариантов в атаке, у него также есть Криштиану Роналду, который может сыграть свою роль, выйдя на замену.

Надежность «МЮ» в обороне

«Юнайтед» пропустил всего один гол по игре в последних шести матчах – неплохой прогресс для команды, которая на старте сезона пропустила 6 мячей в первых двух матчах.

Тандем Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса в центре обороны оказался надежным, а Диогу Далот и Тирелл Маласиа уверенно действуют на флангах.

Первое серьезное испытание «Сити» с начала сезона

«МанСити» очень прилично начал борьбу за чемпионство в АПЛ, обыграв «Вест Хэм», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», «Астон Виллу» и «Вулверхэмптон» и сыграв вничью с «Ньюкаслом».

Однако, все команды, которых обыграли подопечные Гвардиолы находятся во второй половине турнирной таблицы. «Сити» еще не встречался ни с одним соперником из топ-6 АПЛ, а «МЮ» уже обыграл «Ливерпуль» и «Арсенал». Есть шанс, что «Юнайтед» лучше подготовлен к дерби, чем «МанСити».

Стиль «Манчестер Сити», основанный на владении мячом, может сыграть на руку «Юнайтед»

Факт остается фактом – в контратаках «МЮ» очень силен. Мало кто может соперничать в этом с командой Тен Хага, о чем свидетельствуют поражения «Ливерпуля» и «Арсенала».

У «красных дьяволов» есть два креативных полузащитника – Кристиан Эриксен и Бруну Фернандеш, которые отлично играют на скорости. В атаке их будут ждать Марсьяль, Санчо, Энтони или Рэшфорд. «Сити» постарается навязать свой футбол, основанный на владении мячом, но как только они его потеряют, то рискуют нарваться на быструю контратаку «МЮ».