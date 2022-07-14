«Он выше остальных». Фанческо Тотти сделал выбор в вечном споре о Месси и Роналду

Легенда «Ромы» Франческо Тотти ранее заявлял, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду сильнее, чем звезда «ПСЖ» Лео Месси.

Месси и Роналду на вершине мирового футбола более 15 лет, на двоих суперзвезды выиграли 12 Золотых Мячей, но споры о том, кто из них сильнее не утихают и по сей день.

Франческо Тотти в свое время назвал Месси и Роналду «инопланетянами в футболе».

«Мы говорим о трех инопланетянах в футболе: Роналду, Месси и Неймаре. Я думаю, что в конечном итоге, Роналду выше остальных. Он проводит невероятные сезоны и добивается всех целей с самыми престижными клубами», - говорил Тотти Goal в 2017 году.

В сезоне 2016\17 Криштиану выиграл 4 трофея, в том числе Ла Лигу и Лигу Чемпионов с «Мадридом», забив 42 гола и сделав 12 результативных передач в 42 матчах.

Месси в тот год стал вторым в гонке за Золотой Мяч, уступив португальцу награду. Хотя за «Барселону» он забил 54 гола и сделал 20 ассистов за 52 матча.

Сам Тотти завершил профессиональную карьеру в 2017 году, в Лиге Чемпионов ему пять раз удалось противостоять Роналду с 2007 по 2016 год, но с Месси на поле он не сталкивался.

Сегодня Криштиану Роналду хочет покинуть «МЮ», о чем сообщил руководству клуба. Лео Месси уже начал предсезонку с «ПСЖ».