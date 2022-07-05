Два варианта того, как Тен Хаг может использовать Маласию в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» наконец приобрел нового игрока в команду Тен Хага. Левый защитник Тирелл Маласиа перешёл в «МЮ» из «Фейеноорда».

Сообщается, что Эрик тен Хаг стал большим поклонником 22-летнего футболиста после того, как в прошлом сезоне наблюдал за его впечатляющей игрой в Эредивизи.

Поскольку Маласиа официально стал частью «красных дьяволов» пришла пора подумать над тем, как Тен Хаг может использовать голландца. Предлагаем взглянуть на два возможных варианта роли Маласии в «Манчестер Юнайтед». При этом не будем забывать о том, что трансферное окно еще открыто, к началу сезона состав «красных дьяволов» может существенно измениться.

Вариант 1: альтернатива Люку Шоу

Ожидается, что Маласиа станет вторым левым защитником на «Олд Траффорд» и составит конкуренцию Люку Шоу. Но Тен Хаг также сможет менять англичанина на 22-летнего защитника в определенных играх.

Голландский футболист — трудолюбивый и эффективный левый защитник, который хорошо вписывается в систему «МЮ». Он, вероятно, попытается создать прочную связку с Джейдоном Санчо, который, как ожидается, будет играть на позиции левого вингера большую часть сезона.

Вариант 2: в пятерке защитников

Если Тен Хаг когда-нибудь захочет использовать схему с тремя центральными защитниками, он сможет выпустить на поле и Шоу, и Маласию. В прошлом Люк хорошо смотрелся слева в тройке защитников.

В этом случае Маласиа может действовать как левый крайний защитник, на этой позиции он получит больше свободы для движения вперед. Голландцу нравится обводить соперников и врываться в атакующие зоны, так что ему, вероятно, тоже придется по душе такая роль в новой команде.