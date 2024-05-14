Варан уходит из «МЮ»: травмы. А ведь мог быть с Лисандро суперпарой ЦЗ

Лукомский грустит.

Рафаэль Варан покидает «Манчестер Юнайтед» свободным агентом – теперь официально. Здесь главное о его проблемах в «МЮ» от Антона Фадина и период француза в Англии глазами Вадима Лукомского.

«Я влюбился в «Юнайтед» и болельщиков клуба. До конца жизни это место будет для меня особенным. Попрощаюсь с вами на «Олд Траффорд» в последнем домашнем матче сезона», – анонс от Рафаэля.

На представлении в августе 2021-го он появился на «Олд Траффорд» в костюме. Прощаться наверняка тоже будет так: с «Ньюкаслом» не сыграет из-за очередной травмы. Правда, все же есть вероятность, что мы еще увидим его в футболке «Юнайтед»: Эрик тен Хаг надеется, что защитник вернется к финалу Кубка Англии 25 мая.

Травмы и высокая зарплата Варана стали обузой «МЮ». Поэтому опцию продления не активировали

За три сезона Варан сыграл в 93 матчах из возможных 157. Явно не на это рассчитывал «МЮ», когда отдал за него 40 млн евро и выписал зарплату 340 тысяч фунтов в неделю (по информации Capology).

Из-за перегруженного графика Варан ушел из сборной в марте 2023-го – с намерением избежать обилия травм. Не помогло.

Были и мелкие неприятности: например, коронавирус и проблемы с желудком в сезоне-2021/22.

«МЮ» взял Варана на три сезона и прописал в контракте опцию продления до лета 2025-го. Ее не активировали: зарплата не изменилась бы, и для «Юнайтед» это проблема. Daily Mail еще в прошлом году писал, что клуб взял курс на снижение зарплатной ведомости.

По сообщению Криса Уилера из Daily Mail, «МЮ» в 2024-м предлагал 31-летнему Варану контракт с пониженной зарплатой: руководство напрягало, что травматичный игрок получает так много. Варан отказал.

А ведь все ждали, что Варан зацементирует оборону. Хоть что-то получалось?

Трансфер Варана в 2021-м удивил: болельщики «Мадрида» недоумевали, а фанаты «Юнайтед» радовались. У испанского клуба были финансовые причины: коронавирус и предстоящая реконструкция «Бернабеу» сильно влияли на бюджет. К тому же клуб мог бесплатно потерять Варана в 2022-м по окончании контракта. Сам француз тоже созрел к новому вызову за пределами Испании, сообщал The Athletic.

«Юнайтед» брал Варана для связки с Харри Магуайром. Оле-Гуннар Сульшер хотел модернизировать защиту и заменить французом Виктора Линделефа.

На пике карьеры Варана называли «Роллс-ройсом» среди защитников. Это же подметил и Джон Терри: «Думаю, у него будет прекрасная связка с Магуайром. Варан похож на «Роллс-ройс» для «Манчестер Юнайтед»: агрессивно обороняется и очень хорош с мячом».

В итоге треть контракта в «Юнайтед» эта машина провела на пит-стопе. Возможно, дело в проклятом номере: Варан хотел взять в Англии № 4, который тогда принадлежал Филу Джонсу, прописавшемуся на лечении. Джонс в итоге отказал, новичку пришлось взять 19-й.

Как отмечали в MEN, из-за этой заминки анонс трансфера сделали только через три недели.

Представили француза на «Олд Траффорд» в первом туре Премьер-лиги: вот он, долгожданный защитник топ-уровня с опытом больших побед. «Встречайте дополнение к «красным» Оле-Гуннара Сульшера – Рафаэль Варан!» – анонсировал легендарный диктор «Олд Траффорд» Алан Киган.

В первом туре вдохновенный «МЮ» вынес «Лидс» 5:1. Через три месяца Сульшера уволили. За все время в «Юнайтед» Варан выиграл лишь Кубок лиги.

Лукомский грустит: Варана подвели собственные травмы и травмы партнеров

Я бы разбил проблемы Варана на три направления.

1. Невозможно игнорировать травмы. Давайте попробуем переварить степень этой беды.

В «МЮ» Рафа ни разу не сыграл больше 55,9% от доступного времени. В «Реале» семь лет подряд (а до этого молодой Варан не был основным) этот показатель не опускался ниже 56,3%. То есть самый плохой сезон с точки зрения пропусков в Мадриде равен лучшему в Манчестере.

Травмы влияют не только на потенциальную пользу, которую игрок может принести, но и на качество перфомансов сразу после камбэков. Мы слишком редко видели полностью готового Рафу.

2. Не менее важны травмы партнеров . Варан составил отличную пару с Лисандро Мартинесом. Когда оба здоровы и более-менее в форме, были одним из лучших сочетаний в лиге. Отлично друг друга дополняли. Варан был компасом и щитом для более агрессивного по манере аргентинца. Первый пас тоже не проседал. Варан давал вариативность и двуногость. Лисандро – волшебные продвижения с левой.

Мартинес отдельно подчеркивал, что с Рафой ему играть особенно комфортно. Он просто делает естественные для себя вещи, а партнер адаптируется и страхует. В этом режиме Варан прекрасен. Проблески были даже в «МЮ». Если бы Варан и Мартинес играли 80% матчей на уровне, который успели показать, оценка трансфера была бы совсем другой.

3. «МЮ» так и не построил командные механизмы прессинга/компактной обороны . В разные сезоны были свои причины.

Сезон-2021/22 разбился на две части. Сначала Сульшер пытался перенастроить оборонительные принципы с учетом возвращения Роналду (необходимость сильно менять эту стадию под португальца позже признавал сам тренер), а потом команда мучительно пыталась перестроиться на гегенпрессинг Рангника – а это была плохая идея для середины сезона с возрастным составом.

Пожары возникали выше, а тушить их нужно было защитникам. Это подставная роль. Из-за объема работы удачные спасения забывают, а неудачи перекладываются по принципу последнего или предпоследнего лица в кадре перед катастрофой.

Сезон-2022/23 – приход Эрика тен Хага и привыкание к новому стилю. Следствием стали ошибки всей команды в первой стадии. Еще были попытки внедрить новый тип прессинга – пока невнятные. На этом фоне сформировалась вполне годная пара Варан/Мартинес. Вопросов к ним в таком сочетании было мало.

Сезон-2023/24 – 2349 сочетаний в центре обороны (по предварительным данным – сезон еще не закончился). Часто с дырой в опорной, которая повышает нагрузку на центральных защитников. В этом хаосе плохи все.

На выходе: неправильно говорить, что качества Варана в «МЮ» не проявились вообще. Из хорошего – доминирование в воздухе (всегда выше 72,4% выигранных верховых – даже в такой среде!) и качественный союз с Лисандро. Эти проблески вполне доступно показывали, зачем его брали и почему он так котировался.

Проблема в том, что перевесила пропорция плохого: травмы и системные слабости, которые подставляли всех защитников. Это неудача, но не с восклицательным знаком, а с вопросительным (что если бы?) Варан показывал свои козыри, но не реализовал их вместе с клубом.

Варан ушел из сборной Франции – в 29 лет. Утомился

Фото: East News /AP Photo/DARREN STAPLES; Gettyimages.ru /Ian MacNicol, Michael Regan