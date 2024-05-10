«МЮ» выбирает нового тренера. Саутгейт, Поттер или Тухель?

Не спасет даже победа в Кубке.

«МЮ» на днях болезненно сгорел «Кристал Пэлас» 0:4, и руководство задумалось о смене тренера, пишет The Telegraph.

Список кандидатов на место Эрика тен Хага: Томас Тухель, Грэм Поттер и Гарет Саутгейт.

У Саутгейта отличные отношения с руководством «МЮ»

Саутгейт давно знаком с новыми боссами «МЮ»: с сэром Дэйвом Брэйлсфордом (помощник совладельца «МЮ» сэра Джима Рэтклиффа) и особенно с Дэном Эшуортом, который вот-вот станет спортивным директором «Юнайтед».

Саутгейт, Эшуорт и Брэйлсфорд уже работали вместе в английской Футбольной ассоциации. Эшуорт с 2012-го по 2018-й отвечал за развитие футболистов всех возрастов а Саутгейт в это время эволюционировал из тренера молодежки в главного сборной. Брэйлсфорд тогда же работал консультантом и искал тренера для Англии: при нем в 2016-м случилось легендарное назначение Сэма Эллардайса .

Трио до сих пор тесно общается: по данным Daily Mail, у них даже есть групповой чат в вотсапе.

Из «МЮ» Саутгейт стабильно вызывает в сборную только Рэшфорда и Магуайра (иногда и Шоу, но Люк чаще травмирован). Маркусу нравится работать с Гаретом: «После того, как [Саутгейт] возглавил сборную, все начали тренировался лучше, появилось больше самоотдачи. В команде есть крепкая сплоченность, это важная вещь, на которую Гарет делает упор».

Магуайр тоже отзывается лестно: «Он проделал с нами долгий путь и пользуется большим уважением игроков. Если вы поговорите с кем-нибудь из футболистов, они расскажут много хорошего о Гарете и его тактической работе. Он блестяще руководит командой».

Гари Невилл теперь тоже поверил в Саутгейта на «Олд Траффорд»: «Я никогда не видел Саутгейта тренером «Манчестер Юнайтед». Но теперь, когда пришел Дэн Эшуорт, я в это верю».

Сам Саутгейт не боится возвращения в клубный футбол. Верит, что сильно вырос как тренер и потянет любую работу:

«Мне было 35, когда я тренировал в Премьер-лиге – занял тогда 12-13-е место. По сравнению с сегодняшним днем я вообще ничего не знал в то время. После сборной Англии нет работы, которая может напугать меня или обескуражить.

Помню, как разговаривал с Жозе Моуринью, когда тот был тренером «Юнайтед». Он сказал, что после работы в сборной я буду готов к любым испытаниям. Тогда я подумал: пожалуй, это логично. Но теперь я на 100% уверен, что готов к возвращению в клубный футбол».

«Мидлсбро» – первый и последний клуб, который тренировал Саутгейт: возглавил команду в 2006-м одновременно с завершением карьеры футболиста. У Гарета тогда даже не было тренерской лицензии УЕФА, но Премьер-лига выдала специальное разрешение.

В первые два сезона в «Мидлсбро» занял 12-е и 13-е места, а вот в 2009-м вылетел из Премьер-лиги.

«Все говорят, что из-за меня «Мидлсбро» вылетел в Чемпионшип. Да, это действительно произошло в третьем сезоне. Но первый год с этой командой – мое величайшее достижение, – говорит Саутгейт. – Я был капитаном, а позже в этот год стал тренером большого клуба в самой сложной лиге».

Поттер – тоже кандидат. О нем Рэдклифф думал еще зимой

Помимо Саутгейта, в последние месяцы активно обсуждают Грэма Поттера. Логика та же: Эшуорт хорошо знает его по совместной работе в «Брайтоне» c 2019-го по 2022-й – это период расцвета клуба.

По информации The Telegraph, «МЮ» первое время не будет требовать результатов от нового тренера. Кроме того, его послужной список не так важен. Это как раз повышает шансы Поттера и Саутгейта.

Роб Доусон из ESPN сообщает, что Поттер уже встречался с руководством «МЮ» и поделился планами о развитии команды. Об интересе «Юнайтед» к Поттеру Sky Sports писал еще в декабре.

Журналист-фрилансер Алан Никсон добавляет, что Брэйлсфорд давно фанатеет от Поттера и несколько лет назад хотел пригласить его в «Ниццу».

Дэвид Орнштейн пишет, что у Поттера был вариант с «Аяксом», но он отказал: чувствует, что проект пока не подходит ему.

Тухель – тоже вариант, но руководство смущает характер

Томаса Тухеля из «Баварии» спросили об «МЮ» перед полуфиналом Лиги чемпионов.

«Не хотел бы отвечать на такой вопрос, но не секрет, что мне очень понравилось работать в «Челси» и жить в Англии. И я обожаю Премьер-лигу».

The Athletic и The Telegraph твердят: Тухелю интересна работа в «Ман Юнайтед».

Есть но: руководство «Юнайтед» опасается резкого характера немца, передает Крис Уилер из Daily Mail.

У Тухеля есть персональные фанаты среди бывших игроков «МЮ». Петеру Шмейхелю кандидатура немца нравится: «Томас точно должен быть в списке, если «Юнайтед» ищет нового тренера. У него яркая карьера, есть авторитет, и он доказал, что может побеждать – это очень важно».

Бывший помощник Алекса Фергюсона Рене Меленстен добавляет: «Тухель – тот, на кого клубу следует обратить внимание. Он может привнести видение и опыт управления топ-клубом. Он умеет общаться с журналистами, а это важно».

С Тен Хагом определятся после финала

Будущее Тен Хага определится совсем скоро, медиа пишут, что голландца вряд ли спасет даже победа в Кубке Англии. Дэвид Макдонелл из The Mirror уверен: Тен Хага уволят. По данным The Times, решение не озвучивают, чтобы не портить атмосферу в команде.

Дело в весенней тоске: «Юнайтед» упустил преимущество в три мяча над «Ковентри» из Чемпионшипа, сыграл 1:1 с «Бернли» из зоны вылета, получил те самые 0:4 от «Кристал Пэлас».

Давление усилилось не только со стороны фанатов, но и экспертов. Майкл Оуэн: «Постоянно говорю, что Тен Хаг не подходит для этой работы. Не могу представить, что он останется в следующем сезоне, это невозможно.

Руководство должно определиться. Сейчас важнейшая стадия сезона, от которой зависит попадание «Юнайтед» в еврокубки. Если Тен Хаг останется на последние матчи, «Сити» уничтожит их в финале. «Арсенал» тоже разберет на части. И «Ньюкасл» вряд ли уедет без победы».

Спрос на Тен Хага найдется: ранее писали про интерес «Аякса» и «Баварии». Правда, шансов возглавить немецкий клуб уже меньше: Кристиан Фальк из Bild указывает, что боссы «Баварии» больше склоняются к возвращению Ханс-Дитера Флика.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Michael Steele, Richard Heathcote, Michael Regan, Clive Rose