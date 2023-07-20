Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Разногласия с де Хеа, попытки вовлечь в торги «Челси» и медлительные Глейзеры.

Адаптация материала The Athletic.

Когда Андре Онана впервые узнал об интересе «Манчестер Юнайтед», все считали, что Давид де Хеа подпишет новый контракт — так думали и на «Олд Траффорд», и за его пределами.

«Юнайтед» несколько месяцев вел с Давидом переговоры о продлении, и в итоге испанец согласился. 32-летний голкипер отправился в отпуск, сказав одноклубникам, что обязательно встретит их снова в Каррингтоне, как только вернется в Англию.

Эрик тен Хаг мечтал о голкипере, который подойдет его стилю игры. Но нидерландцу дали понять: трансферный бюджет «Юнайтед» на лето ограничен 100 млн фунтов. В приоритете у тренера было подписание нападающего и полузащитника.

В то время де Хеа начал прогрессировать в качестве передач, а еще испанец уверенно шел к «Золотой перчатке» АПЛ. По словам инсайдеров, тен Хаг смирился с тем, что ему придется исполнить с Давидом «последний танец».

Но финал Кубка Англии стал последней каплей для Эрика тен Хага. Де Хеа пропустил два гола после дальних ударов Илкая Гюндогана и постоянно бесцельно выносил мяч, оказываясь под прессингом «Сити». Тогда Эрик окончательно осознал необходимость подписания голкипера, подходящего под его стратегию. Больше нельзя было игнорировать такие ошибки от де Хеа, как в матчах с «Севильей» (0:3) и «Вест Хэмом» (0:1).

За несколько дней до финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» тен Хаг начал спрашивать о доступности Андре Онана, с которым он работал в «Аяксе».

Ялчин Сарыджа, старший агент Wasserman Media Group, изначально предлагал тен Хагу другого клиента – Дензела Думфриса. Но во время одного из следующих телефонных разговоров Сарыджа упомянул Онана, которого он представляет с 2019 года. Тен Хаг сразу же заинтересовался этим вариантом.

Трансферный механизм запустился.

Эрик и Онана провели вместе в Нидерландах 4,5 года. Они завоевали три чемпионства Эредивизи и дошли до полуфинала Лиги чемпионов в 2019-ом. Тен Хаг называл его «талантливым вратарем».

Нидерландец нисколько не удивился игрой Онана в финальном матче с «Сити». Это выступление камерунца только укрепило уверенность тен Хага в своем решении.

Впоследствии Пеп Гвардиола объяснил влияние Онана на попытки «Сити» высоко прессинговать: «Когда у соперника есть такой вратарь, как Онана, который прекрасно понимает, куда нужно отдавать пас, нам становится очень, очень сложно».

Помимо Онана скауты «Юнайтед» высоко оценивали голкипера «Милана» Майка Меньяна. Руководство обоих клубов встретилось в мае перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов, но «Милан» запросил за Меньяна слишком высокую сумму. После того, как миланцы продали Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 70 млн евро, цена Меньяна подскочила до 100 млн.

У «Интера» была другая ситуация — им необходимо было продавать игроков, несмотря на 100 млн евро, которые они получили за выступление в Лиге чемпионов. Они сами хотели продать Онана. Изначально цена на него была 70 млн евро, но вскоре упала до 60 млн. «Юнайтед» понимал, что способен и дальше корректировать требования «нерадзурри» на переговорах.

Это послужило поводом для того, чтобы «Юнайтед» изменил условия, которые предложил Давиду де Хеа. Перед финалом Кубка Англии де Хеа сообщил близким, что продлил контракт. Возможно, это была лишь его интерпретация происходящего, но тогда у всех было четкое мнение, что продление де Хеа — дело решенное.

«Юнайтед» настаивал, что ни одна из сторон документы не подписывала. Более того, клуб подчеркивал, что еще даже не отправлял голкиперу официальное предложение.

Тем не менее, нет никаких сомнений, что после финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» отозвал предварительное предложение, на которое де Хеа устно согласился. После этого клуб предложил ему контракт с меньшей зарплатой и длиной соглашения. Тен Хаг решил, что де Хеа должен получить статус второго голкипера, в том числе в финансовом плане. Ему было поставлено условие: либо соглашайся, либо уходи.

Утром 8-го июля де Хеа сказал «Юнайтед», что объявит о своем уходе. После чего клуб начал готовить в своих соцсетях прощальные сообщения.

Многие источники рассказывали, что де Хеа был разочарован таким отношением со стороны клуба. Пост Бруну Фернандеша в инстаграме стал индикатором отношения команды к этой ситуации. «Ты заслуживал того, чтобы попрощаться с болельщиками на переполненном стадионе», – написал португалец.

Другие источники считают, что де Хеа мог принять изначальные условия, (первое предложение о продлении было сделано в марте), когда роль испанца была более важной. Де Хеа отказался, и переговоры продолжились.

Это сделало положение Давида шатким – у вратаря случился спад, и «Юнайтед» начал искать нового голкипера. Но процесс был непростой.

Онана узнал об интересе «Юнайтед» еще до финала Лиги чемпионов, который состоялся 10 июня. Позже, 22 июня, когда «Челси» отклонил второе предложение «МЮ» за Мэйсона Маунта, Альберт Ботинес, агент Андре Онана, полетел в Манчестер для разговора со Стивом Брауном, главой рекрутингового отдела «Юнайтед». Именно Ботинес прошлым летом организовал переход Онана в «Интер» свободным агентом.

В итоге переговоры заглохли, а снова завести их помогли Ялчин Сарыджа и Джон Моррис, еще один старший агент Wasserman. Они встали во главе процесса.

Сарыджа работал с Онана, когда оба были на контракте с агентством SEG, которое представляет и Эрика тен Хага. Оба ушли в Wasserman в декабре прошлого года. Моррис отлично знает «Юнайтед» и английский футбол — он работал над назначением Грэма Поттера в «Челси», а также Брендана Роджерса и Энцо Марески в «Лестер».

Сарыджа организовал встречу тен Хага с Онана, чтобы понять намерения обоих. Переговоры прошли позитивно.

В переговорах между клубами участвовало агентство CAA Base. Его сооснователь Фрэнк Тримболи помог выстроить диалог между футбольным директором «Юнайтед» Джоном Мерто и спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио. Позднее оба встретились в Милане. В течение следующих дней между ними по телефону велись длительные переговоры о гонорарах. Мерто предлагал в рамках сделки отдать «Интеру» интересующих итальянцев игроков «Юнайтед».

В этот момент о ходе переговоров напечатали в итальянских СМИ. «Ман Юнайтед» не понравилось, что трансфер Онана в их клуб назвали «неизбежным». Руководство посчитало, что это тактика итальянского клуба, направленная на то, чтобы поторопить «Юнайтед» с предложением. Но на деле между сторонами существовала значительная разница в оценке стоимости Онана. «Интер» торопил «Юнайтед» на протяжении всего процесса трансфера.

Одновременно «МЮ» вел переговоры с «Аталантой» по Расмусу Хейлунду. Ожидалось, что подписание нападающего будет следующим шагом по укреплению состава тен Хага. Но «Юнайтед» оттолкнул ценник «Аталанты» в размере 100 млн евро, в то время как «Интер» был открыт для переговоров по Онана. «Юнайтед» решил бросить все силы на сделку с «нерадзурри».

5 июля манчестерский клуб сделал первое предложение: 40 млн евро и 5 млн в качестве потенциальных бонусов, зависящих от игры Онана. Клубы обсуждали суммы устно — они должны были от них отталкиваться и вести дальнейшее обсуждение. Но «Интер» воспринял это как официальное предложение, хотя «Юнайтед» опровергал этот факт.

Следующие две недели все участники трансфера трудились над тем, чтобы договориться как можно скорее. «Юнайтед» объяснял «Интеру», что их действия ограничены финансовым фэйр-плей. Представители итальянского клуба посчитали это хитрым инструментом ведения переговоров. Были также подозрения, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер хотел выжать из «Интера» максимально выгодный трансфер, чтобы выглядеть лучше в глазах болельщиков.

Тен Хаг хотел, чтобы Онана полетел на предсезонный тур в Нью-Йорк вместе с остальной командой. Тренеру не нравилось, что трансфер затягивался, он давил на руководство, чтобы те поскорее договорились.

Но каждый миллион в предложении «Манчестер Юнайтед» согласовывался с финансовым отделом, который находится под надзором исполнительного директора Ричарда Арнольда. Они должны были убедиться, что клуб не нарушит правила финансового фэйр-плей.

В пятницу 14 июля «Манчестер Юнайтед» получил от УЕФА штраф в размере 300 тысяч фунтов за нарушение правил финансового фэйр-плей в сезоне-2021/22. У руководства он вызвал раздражение, но вместе с этим послужил своевременным напоминанием о шатком финансовом положении клуба.

Необходимость считать каждый фунт распространилась и на контрактные условия, которые «Юнайтед» предложил Андре Онана. Этим занимался Мэтт Харгривз, новый глава переговоров, который начал работать в июне. Это был его первый трансфер. Харгривз до этого работал в Adidas, где у него сложились хорошие отношения с Джудом Беллингемом и Декланом Райсом во время рекламных кампаний.

Харгривз обозначил жесткие финансовые рамки в контракте Онана — «Юнайтед» пытается отказаться от высоких базовых зарплат. Вместо этого «МЮ» хочет мотивировать своих игроков, включая в контракты больше бонусов.

Моррис, ведущий переговоры от лица Онана, отказался от первоначального предложения, сославшись на то, что камерунец полностью изменит стиль игры «Юнайтед». Он пригласил «Челси» к борьбе за игрока, но те отказались. За счет этого у «МЮ» появились рычаги воздействия на зарплату Андре. Но Моррис и Сарыджа предложили структуру, которая сможет довести зарплату Онана до суммы, соизмеримой с его талантом.

Тем не менее, переговоры то затухали, то возобновлялись. Были моменты, когда казалось, что сделка сорвется, но каждая сторона стояла на своем.

После нескольких дней молчания, пока «Юнайтед» обдумывал свои варианты, переговоры возобновились в четверг, 13 июля. Затем в субботу произошел прорыв, который обрадовал все стороны. А в воскресенье стороны полностью согласовали контракт Онана, рассчитанный на пять лет с опцией продления на год. Он будет получать в два раза больше, чем в «Интере» — около 200 тысяч фунтов в неделю.

В прошлые выходные переговоры между клубами возобновились, и Мерто снова напрямую поговорил с Аузилио. Но окончательную стоимость Андре Онана сторонам тогда согласовать не удалось.

«Юнайтед» знал, что «Интеру» нужна выручка с трансферов, прежде чем они смогут кого-то купить. Поэтому «МЮ» решил подождать, пока давление на итальянцев возрастет и они снизят цену. В пятницу разница в оценке стоимости Онана составила около 8 млн евро. В этот день клубы обсудили и структуру выплат по трансферу.

К вечеру воскресенья «Юнайтед» и «Интер» уже были близки к договоренности, но потребовалось еще 24 часа, чтобы окончательно оформить сделку — для подписания был необходим Джоэл Глейзер, а он работал по американскому времени.

В понедельник «Интер» выразил недовольство задержкой, и только ближе к полуночи в Европе пришло подтверждение, что «Юнайтед» заплатит 51 млн евро и 4 млн евро в качестве потенциальных бонусов.

Онана нервно следил за развитием событий, постоянно спрашивая у агента о новостях. На заключительном этапе Андре позвонил сам тен Хаг — он заверил его в том, что трансфер состоится.

Рвение Онана соответствует тому, чего «Юнайтед» добивается от новичков. Вместе с этим, Андре полон решимости стать лучшим в мире, и он показал в Лиге чемпионов, что способен на это. Знакомые Онана говорят, что он хочет отомстить «Сити» за тот финал.

В четверг вечером он наконец встретился со своими новыми товарищами по команде в Нью-Джерси, хотя в среду пропустил рейс из Эдинбурга из-за задержек с оформлением визы. «Юнайтед» пытался посадить его на частный самолет, но столкнулся с непредвиденными обстоятельствами.

Во вторник самолет, который должен был доставить Андре Онана в Бирмингем, отменили, поскольку пилот уже налетал максимальное количество часов за сутки.

На следующий день вылет вратаря на мгновение оказался под угрозой из-за проблемы с визой на камерунской стороне, но итальянские полицейские в итоге его пропустили.

В Каррингтоне присутствовала целая армия людей. Мерто и Харгривз из «Юнайтед», Моррис и Сарыджа со стороны Онана, а также несколько юристов. Они работали до поздней ночи. Ботинес, как документально подтвержденный агент игрока, также присутствовал при подписании сделки.

В среду Онана подписал свой контракт, а в четверг отправился в Нью-Йорк.

Трансфер завершился иронично: «Юнайтед» пришлось ждать подписи «Интера». Итальянцы, торопившие «Юнайтед» все это время, подписали свою часть сделки только в четверг днем, за несколько часов до официального объявления.

«Юнайтед» подписал двух крупных игроков до начала предсезонного тура — быстрее, чем в прошлом году. В этом было намерение Джона Мерто и Эрика тен Хага.

Онана прибыл в отель «Юнайтед» в Нью-Джерси около 7 вечера, где его встретил тен Хаг. Тогда он и объявил о своем трансфере, поскольку в Каррингтоне на это не было времени.

«МЮ» заплатит за Онана 55 млн евро, если он сыграет достаточное количество матчей и клуб выиграет определенное количество трофеев. Они могли заполучить Андре бесплатно прошлым летом после его ухода из «Аякса», но в то время клуб был сосредоточен на других позициях. Тен Хаг говорил, что ему нужен игрок на «позицию 1,5» — вратарь, который может конкурировать с де Хеа. Но такого игрока ему не дали.

Теперь у него есть полноценный первый номер, который изменит игру команды. «Юнайтед» ожидает, что мучительный процесс трансфера в итоге даст клубу положительный результат.