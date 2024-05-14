Уникальный «Оскар» получали Лев Яшин и Валерий Воронин. Редкая награда едва не ушла в частную коллекцию с аукциона!

Спас президент «Торпедо».

Есть футбольная награда, о которой вы могли и не слышать.

В 1964-м сборная СССР сыграла в финальной части второго чемпионата Европы. В полуфинале команда Константина Бескова разгромила датчан 3:0 (забили Валерий Воронин, Виктор Понедельник и Валентин Иванов), но в решающем матче проиграл хозяевам испанцам – 1:2.

То серебро – не единственная в году награда для Воронина и Льва Яшина. В конце 1964-го лидеры сборной получили футбольный «Оскар».

Этот приз учредил УЕФА: статуэтки вручали десяти лучшим игрокам года. Яшин и Воронин – единственные советские футболисты, кому досталась награда.

Интересна судьба воронинского «Оскара». В 2015-м году президенту «Торпедо» Александру Тукманову позвонил бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов и сообщил: в Петербурге проходит аукцион, где выставлена статуэтка с именем легенды автозаводского клуба.

Тукманов уточнил у ветеранов «Торпедо» и выяснил, что речь о той самой награде: тут же решили выкупить лот. На него было много претендентов, в том числе из-за рубежа.

В итоге «Оскар» обошелся Тукманову примерно в миллион рублей.

В 2017-м Тукманов продал «Торпедо»: любопытно, где теперь «Оскар». Надеемся, редкая статуэтка займет место в музее клуба, который должен открыться на полностью реконструированном стадионе им. Стрельцова в 2025-м.

Трофей Льва Яшина хранится в семье. Сообщалось, что приз также может оказаться в музее – динамовском, естественно.

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Фото: East News /AFP; torpedo.ru/