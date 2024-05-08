Мария Варганова – ученица Академии «Матч ТВ». Пробила два золотых сезона за московское «Динамо»!

Много ли вы знаете болельщиков московского «Динамо»? А девушек, поддерживающих московское «Динамо»? Да, их немного, но сейчас расскажем, пожалуй, о самой известной!

Итак, знакомьтесь, Мария Варганова!

Мария максимально погружена в спорт. Девушка руководит медийкой любительского футбольного клуба «БраДцы», ведет шоу «Ловушка», освещающее интересные и малозаметные стороны медиахоккея, а также учится в академии «Матч ТВ», так что скоро мы будем постоянно видеть ее на главном спортивной канале страны.

Также Мария участвовала в кастинге на ведущую ютуб-шоу «Это футбол, брат!», но чуть-чуть не добрала голосов в интернет-опросе.

Мария – ярая болельщица московского «Динамо». Как вообще ее выбор пал на команду, которая почти 30 лет ничего не выигрывает, а последний чемпионский титул брала в далеком в 1976 году?

Да все просто! Когда ей было всего пять лет, отец, динамовец со стажем, взял дочку на футбол. И понеслась!

И Мария не просто болеет за «Динамо»: она как настоящий фанат ездит за командой по другим городам. В ее активе имеется и такое достижение как «золотой сезон»: в сезоне-2018/19 она посетила абсолютно все матчи команды – и домашние, и гостевые, в том числе в Красноярске, Махачкале, Уфе, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Грозном, Оренбурге, Туле, Краснодаре, Санкт-Петербурге.

А через три года она повторила это достижение. Это вам не на диване футбол смотреть!