Аня Авейлу – футболистка медиафутбольного клуба GOATS. Ей приходится приезжать на тренировки самой первой!
Очередной сезон Winline Медиалиги стартует чуть больше чем через неделю, а это значит что пора знакомиться с участниками турнира.
Начинаем с футболистки «Козлов». Итак, Аня Авейлу!
Аня родилась в Кирове 23 ноября 2002 года – в конце осени девушке исполнится 22.
Авейлу – известная тик-токерша. У нее более 350 тысяч подписчиков и больше 10 млн лайков в этой соцсети. Также Аня занимается музыкой.
Аня – капитан женской команды GOATS, а также игрок основной команды «Козлов».
На тренировку Авейлу приходится приезжать самой первой и не опаздывать. Почему? «Я единственная девочка в коллективе, поэтому приходится переодеваться в раздевалке с парнями», – поясняла она.
«Мне приснился сон, что мы выиграли Медиалигу, поэтому мне надо тренироваться», – рассказывала Аня пару недель назад. В общем, мы поняли от кого зависит судьба титула МФЛ!
P.S. ну и в банке ягура трубочка должна торчать конечно же)