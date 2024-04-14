Аня Авейлу – футболистка медиафутбольного клуба GOATS. Ей приходится приезжать на тренировки самой первой!

Очередной сезон Winline Медиалиги стартует чуть больше чем через неделю, а это значит что пора знакомиться с участниками турнира.

Начинаем с футболистки «Козлов». Итак, Аня Авейлу!

Аня родилась в Кирове 23 ноября 2002 года – в конце осени девушке исполнится 22.

Авейлу – известная тик-токерша. У нее более 350 тысяч подписчиков и больше 10 млн лайков в этой соцсети. Также Аня занимается музыкой.

Аня – капитан женской команды GOATS, а также игрок основной команды «Козлов».

На тренировку Авейлу приходится приезжать самой первой и не опаздывать. Почему? «Я единственная девочка в коллективе, поэтому приходится переодеваться в раздевалке с парнями», – поясняла она.

«Мне приснился сон, что мы выиграли Медиалигу, поэтому мне надо тренироваться», – рассказывала Аня пару недель назад. В общем, мы поняли от кого зависит судьба титула МФЛ!