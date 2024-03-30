Рената – невеста Богдана Тимошенко из 2Drots. Главная болельщица Богди!
В 2Drots близится свадебный бум. Две недели назад мы рассказывали о девушке Владиславе, которой сделал предложение Тала, а сегодня расскажем о будущей жене Богдана Тимошенко!
Итак, знакомьтесь. Рената – невеста Богди!
Рената и Богдан вместе почти шесть лет – с 2018 года: годовщину отношений от празднуют 9 ноября.
Ранее Рената жила в Риге и в Москву перебралась в середине десятых.
Больше пяти лет отношений – самое время, чтобы сделать предложение! Недавно Богдан встал перед Ренатой на колено на катке в Санкт-Петербурге, и девушка ответила «Да!»
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Но для замужества есть и куда более веский повод, ведь в сентябре 2023 года у пары родился сын Мирон!
Владислава – невеста игрока 2Drots Артема Талабко. Познакомились из-за геотэга «Нальчик» в соцсетях!
Молодец))
Начала раздеваться - давай до конца.
Или это не лицо?