Вспомните пионеротряд «Спартака», взявший золото-96? Пофамильно – в годовщину золотого матча

Все, кто играл в сезоне.

16 ноября 1996-го «Спартак» вернул чемпионский титул: обыграл в дополнительном матче за золотые медали «Аланию» – 2:1.

А вспомните всех футболистов, которых Георгий Ярцев задействовал в сезоне-1996? Сейчас проверим!

Результаты теста пишите в комментарии.

Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко