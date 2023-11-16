Вспомните пионеротряд «Спартака», взявший золото-96? Пофамильно – в годовщину золотого матча
Все, кто играл в сезоне.
16 ноября 1996-го «Спартак» вернул чемпионский титул: обыграл в дополнительном матче за золотые медали «Аланию» – 2:1.
А вспомните всех футболистов, которых Георгий Ярцев задействовал в сезоне-1996? Сейчас проверим!
Результаты теста пишите в комментарии.
Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко
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