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Вспомните пионеротряд «Спартака», взявший золото-96? Пофамильно – в годовщину золотого матча

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Все, кто играл в сезоне.

16 ноября 1996-го «Спартак» вернул чемпионский титул: обыграл в дополнительном матче за золотые медали «Аланию» – 2:1.

А вспомните всех футболистов, которых Георгий Ярцев задействовал в сезоне-1996? Сейчас проверим!

Результаты теста пишите в комментарии.

Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко

21 комментарий

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Don_Krebs
Только 16 самых очевидных угадал. Не думал, что Пятницкий в 1996-м еще играл за Спартак. Ну, и Евсеев выпал из памяти. За остальных не так обидно.
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viktorpavlov70
Не являюсь поклонником Спартака. Но вспомнил 20 из 28. Дуюн, Коновалов, Толокнов, Коваленко, Нагорняк вообще вне памяти. Мелёшин с Безродным ассоциируются с началом двухтысячных. Головской с Динамо. Поймал себя на мысли, что из состава из какого-нибудь 15 или 20 года и трети не назову.
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idemidov
Ответ Don_Krebs
Только 16 самых очевидных угадал. Не думал, что Пятницкий в 1996-м еще играл за Спартак. Ну, и Евсеев выпал из памяти. За остальных не так обидно.
Тоже обоих не назвал, хотя имена известные, но в тот год не ожидал их увидеть. Пятницкий ассоциируется с предыдущей эпохой начала 90х, а Евсеев со следующей, с 2000ми.
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ko_sm_onavt
24 из 28 назвал...Жаль не вспомнил Дуюна, представлял именно его) Злыднев пробовал)

Коваленко, Павленко, Толокнов без шансов..Хотя Нагорняка вспомнил быстро
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Кирилл Бурдаков
Ответ My Suffering
Это получается Павленко настолько старый?!
Тезка полный)
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ idemidov
15/28. Из основы только Кечинова не вбил (очевидный ответ) и Евсеева (как-то он с более поздней эпохой ассоциируется). С запасными посложнее. Многие ли вспомнят Нагорняка, Коваленко и главное Толокнова?
Коваленко трудно забыть, он потом в Черноморце зажигал.
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alex98
21/28, ну Коваленко, Павленко и Толокнов, это жёстко))))
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My Suffering
Это получается Павленко настолько старый?!
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idemidov
Ответ unai
Это получается Павленко в 11 лет чемпионом стал?))
В Спартаке два Александра Павленко был. Один до 2000 в составе. Второй с 2001. Многие путают. Впрочем, первц почти не играл, те два матча в 96, это всё.
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kbakha
Подсмотрел конечно, Нагорняка, Толокнова и Коваленко. Забыл про Ананко. Ну и Аоеничева вообще забыл - думаю, полузащитник 33 игры, 7 голов, кто-то заметный должен быть
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Гроссмейстер Д
9/ 28

В том сезоне ты болел за «Аланию»!

Я в том сезоне только родился!
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Тарасов Петр
Мамедов
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alex98
Очень обидно забыл Кечинова и Мелешина
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Ruscello
25/28, кто такой Толокнов не помню вообще. Минус Коваленко и ...Шмаров.
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Defender
С
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Stanley_77
я вожатый пионеротряда!!! 28 из 28. сосиска!!!
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ko_sm_onavt
Ответ My Suffering
Это получается Павленко настолько старый?!
Это другой, особо и не игравший... тому еще +-10 лет было)
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unai
Это получается Павленко в 11 лет чемпионом стал?))
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idemidov
15/28. Из основы только Кечинова не вбил (очевидный ответ) и Евсеева (как-то он с более поздней эпохой ассоциируется). С запасными посложнее. Многие ли вспомнят Нагорняка, Коваленко и главное Толокнова?
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sbvinn
Ответ alex98
Очень обидно забыл Кечинова и Мелешина
Как же Валеру-то можно, он же такая искра был (
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