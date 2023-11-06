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Диана Толстопят – баскетболистка «Родины Медиа». Бронзовая призерка чемпионата России 3х3!

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Баскетбол 3х3
Ассоциация студенческого баскетбола
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Поздняя осень: медиафутбол закончился, настало время медиабаскетбола. Начинаем вас знакомить с лицами этого нового явления!

Недавно мы писали про ведущую «Матч ТВ» и лицо «УралБаскета» Анну Васильеву, теперь расскажем и о тех, кто отбивает оранжевый мяч об паркет.

Итак, знакомьтесь, Диана Толстопят – баскетболистка «Родины Медиа», команды рэпера T-Killah!

Диана родилась 9 января 2001 года: скоро девушка отметит 23-й день рождения. В детстве Диана занималась теннисом, плаванием и легкой атлетикой, а в баскетбол попала случайно: ради развлечения бросала мяч в корзину на школьных соревнованиях, где ее заприметил тренер.

Баскетбол захватил юную девушку и уже в девятом классе она переехала в Ростов-на-Дону, поступила в училище Олимпийского резерва, где до 2019 года играла за «Ростов-Дон-ЮФУ».

«Искусство баскетбола для меня – это непередаваемые и неподдельные эмоции, зрелищные и непредсказуемые моменты. Когда я нахожусь на площадке, меня это окрыляет. Баскетбол дает мне возможность почувствовать непередаваемые ощущения – прям как музыка. А когда я нахожусь на трибунах классных матчей, то автоматически переношусь за просмотр одного из крутых представлений. Ибо таких резких и непредсказуемых поворотов, как на площадке, даже в фильмах редко встретишь», – делилась Диана, рост которой составляет 181 см.

В 2019-м Диана переехала в Москву, поступила в Российский экономический университет имени Плеханова и, естественно, играла за свой ВУЗ в лиге АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола).

«Практически вся моя студенческая жизнь так или иначе связана с баскетболом. И яркие моменты тоже. А именно: студенческие игры, командные выезды в другие города... Внутриуниверситеская спортивная деятельность тоже порадовала за эти три года. И еще много других ярких моментов. Не зря говорят: студенческие годы – лучшие!» – вспоминала студенческую жизнь Диана.

Летом 2023 года девушка получила диплом о высшем образовании по специальности «менеджер по туризму».

В 2022-м Диана начала рубиться в баскетбол 3х3 и в этом году стала бронзовой призеркой чемпионата России в составе команды «Сима-Ленд». «Я очень рада, что погрузилась в этот спорт. Он отличается от классического баскетбола, и этим меня зацепил», – рассказывала Диана.

Теперь пора брать медали и в медиабаскетболе!

50 комментариев

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Maturmalai
Девушка явно желает запомниться зрителям своей выдающейся... дипломной работой.
+93
0
+93
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Makhasamatman Buch
Так, всем руки на стол
+41
-4
+37
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Pink Floyd1276
Там не только пяты толсто.
+37
-4
+33
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Ojer
Толстопятая точка
+21
-2
+19
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Александр
Ответ Хасан Акбаев
Баскетбол 3×3? Чемпионат страны ? Под что угодно деньги выделяют только не в пользу народу.
Ну тут не футбол, не хоккей и даже не баскетбол 5на5, в баскетболе 3х3 совсем смешные деньги. И при этом 2 серебрянные медали на олимпиаде принесли.
+17
0
+17
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Tim Timson
наряд на выпускную работу,говорит о том, что работы там нет)
+17
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Чёрный тюльпан
Ответ Иван Грозный
Красивая девка, особенно сзади! Но нахрена они делают себе татухи?, Уродство
Где у неё тату? Ни на одном фото не заметил.
+12
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Александр
Ответ Чёрный тюльпан
Где у неё тату? Ни на одном фото не заметил.
Он просто ослеп уже, просматривая такие фотки каждый день.
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Локоть Артеста
Бесстыдство! А есть ещё?
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pelod
пятки как пятки, ниче не толстые
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Victor B Oyko
Чики из мировых инстаграмов: фотографируются с сёрферской доской на фоне заката, океана, волн.
Наши: фотографируются с сёрферской доской на фоне забора из профнастила и сетки-рабицы.
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Николай Платонов
Ответ Makhasamatman Buch
Так, всем руки на стол
Недрочябрь накрывается медным тазом
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OlegosB
она в баскетбол играет или сама прыгает как мячик?
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Analjinn
Ответ Van BilVit
Ну скажите, ну неужели без жоп никак нельзя а?
Ну ты ещё в борделе предъявляй за безнравственность.
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Ваня Колобов
Ответ Pink Floyd1276
Там не только пяты толсто.
И что там там толсто у неё?
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Михаил Енилин
Ответ Maturmalai
Девушка явно желает запомниться зрителям своей выдающейся... дипломной работой.
Явно любит доггистайл
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Christian
Фамилия да, говорящая)
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Krakatuk70
тема задницы , в целом, раскрыта.
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SerVer
Ответ Maturmalai
Девушка явно желает запомниться зрителям своей выдающейся... дипломной работой.
А почему нет? Добрая половина, проглядывая фото мельком, спутает её с красным дипломом.
+6
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SHANAZAR
Ответ Чёрный тюльпан
Где у неё тату? Ни на одном фото не заметил.
Он походу про мужика на фото. Все смотрят на девку а он голубок подумал что пост про мужика)
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Казбек Бимбасов
Что делает эта баскетбольная новость на нашем сайте по предоставлению эскорт услуг?
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Юрий Доронин
Приятная внешность)
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Alexander Lyakhov
"...в этом году стала бронзовой призеркой чемпионата России в составе команды «Сима-Ленд»..."
ОМГ, у этой секты ещё и команда есть?..
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lus
Фото № 9. Хорошая книжка. На Ozon’е купила?
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Van BilVit
Ну скажите, ну неужели без жоп никак нельзя а?
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