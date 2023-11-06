Диана Толстопят – баскетболистка «Родины Медиа». Бронзовая призерка чемпионата России 3х3!

Поздняя осень: медиафутбол закончился, настало время медиабаскетбола. Начинаем вас знакомить с лицами этого нового явления!

Недавно мы писали про ведущую «Матч ТВ» и лицо «УралБаскета» Анну Васильеву, теперь расскажем и о тех, кто отбивает оранжевый мяч об паркет.

Итак, знакомьтесь, Диана Толстопят – баскетболистка «Родины Медиа», команды рэпера T-Killah!

Диана родилась 9 января 2001 года: скоро девушка отметит 23-й день рождения. В детстве Диана занималась теннисом, плаванием и легкой атлетикой, а в баскетбол попала случайно: ради развлечения бросала мяч в корзину на школьных соревнованиях, где ее заприметил тренер.

Баскетбол захватил юную девушку и уже в девятом классе она переехала в Ростов-на-Дону, поступила в училище Олимпийского резерва, где до 2019 года играла за «Ростов-Дон-ЮФУ».

«Искусство баскетбола для меня – это непередаваемые и неподдельные эмоции, зрелищные и непредсказуемые моменты. Когда я нахожусь на площадке, меня это окрыляет. Баскетбол дает мне возможность почувствовать непередаваемые ощущения – прям как музыка. А когда я нахожусь на трибунах классных матчей, то автоматически переношусь за просмотр одного из крутых представлений. Ибо таких резких и непредсказуемых поворотов, как на площадке, даже в фильмах редко встретишь», – делилась Диана, рост которой составляет 181 см.

В 2019-м Диана переехала в Москву, поступила в Российский экономический университет имени Плеханова и, естественно, играла за свой ВУЗ в лиге АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола).

«Практически вся моя студенческая жизнь так или иначе связана с баскетболом. И яркие моменты тоже. А именно: студенческие игры, командные выезды в другие города... Внутриуниверситеская спортивная деятельность тоже порадовала за эти три года. И еще много других ярких моментов. Не зря говорят: студенческие годы – лучшие!» – вспоминала студенческую жизнь Диана.

Летом 2023 года девушка получила диплом о высшем образовании по специальности «менеджер по туризму».

В 2022-м Диана начала рубиться в баскетбол 3х3 и в этом году стала бронзовой призеркой чемпионата России в составе команды «Сима-Ленд». «Я очень рада, что погрузилась в этот спорт. Он отличается от классического баскетбола, и этим меня зацепил», – рассказывала Диана.

Теперь пора брать медали и в медиабаскетболе!