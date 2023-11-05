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Баринов провел 200-й матч за «Локомотив». Вспомните всех, кто отыграл больше?

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17 легендарных фамилий.

Дмитрий Баринов вышел в старте на игру со «Спартаком» и отметил юбилей – 200-й матч за «Локомотив»!

А вспомните всех, кто еще чаще выходил в футболке «Локо» на официальные матчи в российской истории? 

Подсказка – количество матчей и годы выступлений за «Локомотив». Результаты теста пишите в комментарии. Ту-ту!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

32 комментария

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SuperStarrrr
Лайкните, кто вспомнил Арифуллина
+11
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+10
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Крамбопулос Майкл
Усиленно бил Билялетдинова, Измайлова и Нижегородова. Думал, что они сыграли больше 200 матчей…
+5
0
+5
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no cry
14/17
Ренат Янбаев - вот это легенда, сыграл 236 матчей, но спроси, что за игрок был - никто не вспомнит, бегал и бегал.
- Дроздов, Самедов, Арифулин
+3
0
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alex_fanat_cska
14/ 17. Чугайнов, Харлачев, Арифуллин. Тест на возраст получился
+3
0
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Александр Тихенко
Думал Джанашия и Билялетдинов будут в списке. А Заза ещё и наш чемп не брал(((( Но всё равно они красавчики тоже.
+3
0
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Ilsur Faretdinov
Удивительно что тот же Родольфо так мало сыграл
+2
0
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Вондроушова
Ответ mrgtosh
9/17 :( 11 Ты был хорош, но до статуса легенды не дотянул Игроков с 90х до начала 00х точно бы не назвал. А вот за 00-10 обидно ( Но почему то да же не думал, что они столько отыграли за клуб.
То же самое, только наоборот: из 90-2000х многих вспомнил, а после 2010х мало кого
+2
0
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LokoMasteR
11 из 17
забыл Самедова, Янбаева, Евсеева🤦🏻‍♂️
+2
0
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Alexander Prokofyev
13/17. Самедова забыл. Не ожидал, что Чорлука столько отыграл. Харлачева и Арифуллина вспомнить не смог бы в любом случае
+2
0
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Shuller18
17/17, последними назвал Арифуллина и Самедова
+2
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mrgtosh
9/17 :(
11
Ты был хорош, но до статуса легенды не дотянул
Игроков с 90х до начала 00х точно бы не назвал.
А вот за 00-10 обидно ( Но почему то да же не думал, что они столько отыграли за клуб.
+3
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Михаил Хромаков
Ответ no cry
14/17 Ренат Янбаев - вот это легенда, сыграл 236 матчей, но спроси, что за игрок был - никто не вспомнит, бегал и бегал. - Дроздов, Самедов, Арифулин
уместился аккуратно между двумя успешными периодами команды)
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Михаил Хромаков
Ответ Крамбопулос Майкл
Усиленно бил Билялетдинова, Измайлова и Нижегородова. Думал, что они сыграли больше 200 матчей…
Нижегородов как-то быстро сошел с рельс по моему, а вот Марата с Билей тоже вбить пытался
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Анатолий Конь
Ответ Why always me?!
"Сычёв" написал. Не засчитали. Оказывается через "е" надо было писать. Вписывал Косолапова, Веселова, Смирнова, Джанашию, которых в этом списке не оказалось, а вот про Харлачева забыл совсем.
То есть Харлачёв через "е" тебя не смущает ?
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Михаил Хромаков
Ответ SuperStarrrr
Лайкните, кто вспомнил Арифуллина
я в последние минуты загуглил состав за 98 год и вспомнил что в детстве читал про Арифуллина как про одного из рекордсменов. Без гугла еще б Янбаева не вспомнил точно
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Ape1sin
арифуллин чугайнов, харлачёв - очевидно, а вот миранчука и янбаева- не смог)
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Михаил Хромаков
тест проще чем недавний про Спартак) 15 из 17 назвал без проблем. Может я болею не за тех)))))
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jimmilee**
13/17
Если Дроздова и Евсеева вспомнить еще мог, то Халачева и Арифуллин увы и ах
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ko_sm_onavt
12 из 17! Сенников, Арифуллин, Пашинин, Янбаев и Чорлука (перепутал с Ивановичем)

перепробовал и Черевченко ,Нижегородова, Косолапова, Асатиани, Обиору, Джанашию, Пименова, Булыкина...никого)))
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idemidov
10/17. Из первой восьмерки только Маминова забыл. Дальше сложнее.
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Анатолий Конь
Все эти тесты ввиду плохой памяти изначально обречены на провал) , поэтому мог 11 , но вспомнил 7. Всё ломал голову , кто же сейчас в Локо из ветеранов ? Совсем забыл про Гильерме.
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teo_heel
12 из 17 сам. Янбаева решил подглянуть, ибо никак не мог прийти на ум игрок, что играл с 2007 по 2017 год (я даже и забыл, что Янбаев из Локомотива). Остальных четверых (Дроздова, Чугайнова, Харлачёва и Арифуллина без шансов, не застал ту эру).
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Ivan Kanev
Спасибо за тест. 14/17. Не вписал Арифуллина, Чугайнова и Миранчука. Парадоксально, что двух последних не вспомнил, при этом пытался указать Влада Игнатьева и Шишкина.
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Why always me?!
"Сычёв" написал. Не засчитали. Оказывается через "е" надо было писать. Вписывал Косолапова, Веселова, Смирнова, Джанашию, которых в этом списке не оказалось, а вот про Харлачева забыл совсем.
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Владислав Демидов
Первая ссылка Гугла: «Согласно правилам русского правописания, употребление буквы ё в большинстве случаев факультативно (т. е. необязательно)» Грубое духотище от комментатора. Лови минус.
лови плюс))
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