Баринов провел 200-й матч за «Локомотив». Вспомните всех, кто отыграл больше?
17 легендарных фамилий.
Дмитрий Баринов вышел в старте на игру со «Спартаком» и отметил юбилей – 200-й матч за «Локомотив»!
А вспомните всех, кто еще чаще выходил в футболке «Локо» на официальные матчи в российской истории?
Подсказка – количество матчей и годы выступлений за «Локомотив». Результаты теста пишите в комментарии. Ту-ту!
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Ренат Янбаев - вот это легенда, сыграл 236 матчей, но спроси, что за игрок был - никто не вспомнит, бегал и бегал.
- Дроздов, Самедов, Арифулин
забыл Самедова, Янбаева, Евсеева🤦🏻♂️
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Ты был хорош, но до статуса легенды не дотянул
Игроков с 90х до начала 00х точно бы не назвал.
А вот за 00-10 обидно ( Но почему то да же не думал, что они столько отыграли за клуб.
Если Дроздова и Евсеева вспомнить еще мог, то Халачева и Арифуллин увы и ах
перепробовал и Черевченко ,Нижегородова, Косолапова, Асатиани, Обиору, Джанашию, Пименова, Булыкина...никого)))