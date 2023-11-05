Баринов провел 200-й матч за «Локомотив». Вспомните всех, кто отыграл больше?

17 легендарных фамилий.

Дмитрий Баринов вышел в старте на игру со «Спартаком» и отметил юбилей – 200-й матч за «Локомотив»!

А вспомните всех, кто еще чаще выходил в футболке «Локо» на официальные матчи в российской истории?

Подсказка – количество матчей и годы выступлений за «Локомотив». Результаты теста пишите в комментарии. Ту-ту!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев