52 комментария

Диджей, фигуристка, дочь чемпиона мира по бенди, сотрудница клуба, подруга детства. Это новые жены игроков РПЛ!
Летнее межсезонье – для футболиста лучшее время, чтобы провести свадьбу. Во время отпуска настоящий свадебный бум: сразу шесть заметных игроков РПЛ женились.
Давайте знакомиться с новыми семьями.
Карина Истомина – диджей, ведущая ютуб-канала о проблемах ментального здоровья. Жена Федора Смолова
5 июня Федор Смолов удивил подписчиков фотографией девушки в белом платье и кольцом на безымянном пальце. Подпись «Карина Игоревна Смолова» не оставляла сомнений: форвард «Динамо» женился.
Карина Истомина – известный московский диджей. Диско, хип-хоп, фанк, новая волна – музыка, которую она любит и играет.
В 2019-м Истомина выпустила рэп-альбом совместно с Ксений Дукалис: назвали его «Подводные змеи».
В 2021-м Карина рассказала о наркотической зависимости, ментальных проблемах и попытках покончить жизнь самоубийством. Ей диагностировали пограничное расстройство личности.
«Все эти годы я пыталась скрыть от себя и других, что у меня есть большая проблема с зависимостями, а я не могла признаться в этом ни себе, ни окружающим, ни уж тем более родителям. В интернете можно все что угодно рассказать, а маме с папой в реальной жизни – ничего, такое у меня было мнение. Но в этот раз я рассказала, и они меня приняли – и мне стало намного легче», – объясняла свое признание Карина.
Эти проблемы позади, и сейчас жена Смолова делится опытом: рассказывает, как правильно бороться с ментальными болезнями. Она ведет ютуб-канал «Справиться проще» вместе с психологом Наташей Каданцевой.
Каждый выпуск посвящен какому-либо психическому расстройству: например, последние видео – о том, как наладить сон, как правильно отдыхать и как останавливать тревожные мысли. До этого Карина было соведущей шоу «Подруги» на канале «Нежный редактор».
Елена Радионова – призер ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию. Жена Константина Кучаева
Полузащитник ЦСКА даже не стал дожидаться завершения сезона и сыграл свадьбу сразу после 30-го тура РПЛ, но до финала Кубка России.
Его жена прекрасно знает, что такое профессиональный спорт: Елена с четырех лет она занималась фигурным катанием. Радионова – первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).
В 2015-м выиграла чемпионат России, дважды брала серебро чемпионата Европы (2015, 2016), а еще бронзу ЧМ-2015. Еще в ее коллекции медалей два серебра командного чемпионата мира.
Кучаев сделал предложение Елене в конце 2022-го на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане, там влюбленные проводили отпуск. «Лучшее, что со мной произошло в 2022-м году! Я cказала: «Да»!» – написала Радионова в соцсетях.
«Поначалу просто общались – это длилось больше года, – вспоминал Константин в интервью «СЭ». – За это время встретились, может, раз шесть. У нее в то время были отборы, турниры. Из-за графика наше знакомство проходило очень медленно – мы просто не могли видеться. Потом, когда у нее появилось свободное время, не мог уже я. В этом плане было тяжеловато. А вообще я просто написал в директ. Я в тот момент даже не знал, кто это. Для меня не так важно, какие у нее заслуги... Нет, это, конечно, классно! Но мне в первую очередь был интересен человек, а не его регалии».
Через четыре года после первой встречи Елена и Константин поженились. А потом Кучаев выиграл Кубок России!
Алена Шабурова – дочь многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Жена Константина Тюкавина
У «Динамо» сразу две свадьбы нападающих: Константин Тюкавин женился на подруге детства.
Алена Шабурова и Константин познакомились в 2016-м. Им тогда было по 14 лет. Кажется, это и есть первая любовь!
Алена, как и сам Тюкавин, из спортивной семьи: ее отец Сергей Шабуров – шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом. В этом году ему исполнится 45 лет, и он продолжает играть в бенди на высшем уровне – сейчас выступает за... московское «Динамо»!
В начале февраля Константин сделал Алене предложение: девушка опубликовала в соцсетях фотку с кольцом. «Ну наконец-то!» – порадовалась за нее супруга Вячеслава Грулева.
Ярче всех новый семейный статус Тюкавина прокомментировал Марцел Личка. «Ему же только 20, он уже женился? Он что, дурак? Шутка – желаю ему и Смолову удачи в браке», – сказал новый главный тренер «Динамо».
Алина Карапетян – родственница бывшего футболиста сборной Армении. Жена Эдуарда Сперцяна
«Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе!» – благодаря посту на официальной странице «Краснодара» мы узнали о свадьбе 23-летнего лидера команды. Сам футболист сборной Армении об этом событии на своих страницах не рассказывал.
Потом мы увидели еще и ролик с Нобелем Арустамяном, где он подходит к молодоженам с подарком.
Церемония прошла 23 июня в Пятигорске, ее организовали в лучших армянских традициях: выкуп невесты, благословение матери, шикарное платье с фатой, строгий костюм с бабочкой, танцы, громкая музыка.
Кстати, Алина – родственница бывшего форварда сборной Армении, «Тамбова» и «Сочи» Александра Карапетяна.
Истории отношений Эдуарда и Алины мы не знаем, они ведут непубличную жизнь.
Дарья Буткус – бывшая сотрудница «Динамо». Жена Дениса Макарова
Третья свадьба «Динамо»: женился Денис Макаров.
Две недели назад Денис объявил о свадьбе с Дарьей Буткус. «Ну как-то так!» – написал динамовец в инстаграме.
«В нашем клубе появилась еще одна семья. Денис, Даша, будьте счастливы», – поздравил молодоженов клуб.
Кстати, Денис познакомился с новой супругой именно благодаря «Динамо»: до марта 2023-го она работала в структуре клуба. «Буква «Д» нас связала 💙», – краткая история отношений, как ее описала девушка.
Юлия – жена Владимира Писарского. Предложение он сделал прямо во время матча с «Сочи»
Владимир Сычевой логично завершил историю, которая начиналась на наших глазах.
По ходу сезона, еще в Оренбурге, он сделал предложение своей девушке прямо во время игры. Когда забил «Сочи», прибежал к ней с букетом и кольцом.
«Знакомы уже 17 лет – приезжала на отдых в Крым, откуда я родом. Вместе два года. Решение пришло три дня назад, – рассказывал игрок журналистам сразу после того матча. – Лежал, думал, какие у нас отношения и понял – пора подкреплять их чем-то. Было два варианта – либо забиваю и делаю во время матча, либо уже после игры. После гола, конечно, приятнее. А тут еще выиграли. Все получилось на десять из десяти. В клубе никто не знал – счастье любит тишину. Хочу поблагодарить арбитра, за то, что не дал желтую карточку».
«Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские!» – поздравление в соцсетях «Крыльев Советов».
Погодите, знакомы 17 лет – в ведь Владимиру всего 27! То есть будущую жену он увидел в 10 лет.
Вот это история!
Ну там... врач или учительница начальных классов.
И чтобы без татушек от горла до промежности, не автор блога о ментальном здоровье и не чья-то дочь (родственица, сотрудница и протеже) и не бывшая наркоманка (анарексичка и т.д.)?
Жизнь - она ведь не только «работа/дом». Женщина-врач или женщина-учительница - это ведь не про личность, только описание деятельности. А тут их как личность преподали, описали чем живут и дышат.
P.s от себя добавлю, что есть знакомая учительница-физики. Если описать её «учительница физики», то можно и жениться. А если посмотреть что было «до», то перехочется
Я как раз таки за то, что люди разные и всех судить по себе не нужно. Девушек в статье представили не просто как "баба-кухарка" (сказали гендер и чем рубль зарабатывает), а как личности. Футболисты себе в жены не "дырок" же набрали, а человека. У каждого человека своя жизнь, свой опыт, свои навыки, свои скелеты в шкафу. Интересно узнать их разносторонне, а не только "ну она работает там-то и все".
Если ты себе жену выбирать будешь по принципу "лишь бы определенной профессии была", то будь готов обжечься
Ставлю 50 рублей)
Что Смолов, что Карина - очень ветреные люди и излишне эмоциональны. Такая смесь явно быстро взорвется.