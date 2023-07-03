52 комментария

Летнее межсезонье – для футболиста лучшее время, чтобы провести свадьбу. Во время отпуска настоящий свадебный бум: сразу шесть заметных игроков РПЛ женились.

Давайте знакомиться с новыми семьями.

Карина Истомина – диджей, ведущая ютуб-канала о проблемах ментального здоровья. Жена Федора Смолова

5 июня Федор Смолов удивил подписчиков фотографией девушки в белом платье и кольцом на безымянном пальце. Подпись «Карина Игоревна Смолова» не оставляла сомнений: форвард «Динамо» женился.

Карина Истомина – известный московский диджей. Диско, хип-хоп, фанк, новая волна – музыка, которую она любит и играет.

В 2019-м Истомина выпустила рэп-альбом совместно с Ксений Дукалис: назвали его «Подводные змеи».

В 2021-м Карина рассказала о наркотической зависимости, ментальных проблемах и попытках покончить жизнь самоубийством. Ей диагностировали пограничное расстройство личности.

«Все эти годы я пыталась скрыть от себя и других, что у меня есть большая проблема с зависимостями, а я не могла признаться в этом ни себе, ни окружающим, ни уж тем более родителям. В интернете можно все что угодно рассказать, а маме с папой в реальной жизни – ничего, такое у меня было мнение. Но в этот раз я рассказала, и они меня приняли – и мне стало намного легче», – объясняла свое признание Карина.

Эти проблемы позади, и сейчас жена Смолова делится опытом: рассказывает, как правильно бороться с ментальными болезнями. Она ведет ютуб-канал «Справиться проще» вместе с психологом Наташей Каданцевой.

Каждый выпуск посвящен какому-либо психическому расстройству: например, последние видео – о том, как наладить сон, как правильно отдыхать и как останавливать тревожные мысли. До этого Карина было соведущей шоу «Подруги» на канале «Нежный редактор».

Елена Радионова – призер ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию. Жена Константина Кучаева

Полузащитник ЦСКА даже не стал дожидаться завершения сезона и сыграл свадьбу сразу после 30-го тура РПЛ, но до финала Кубка России.

Его жена прекрасно знает, что такое профессиональный спорт: Елена с четырех лет она занималась фигурным катанием. Радионова – первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

В 2015-м выиграла чемпионат России, дважды брала серебро чемпионата Европы (2015, 2016), а еще бронзу ЧМ-2015. Еще в ее коллекции медалей два серебра командного чемпионата мира.

Кучаев сделал предложение Елене в конце 2022-го на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане, там влюбленные проводили отпуск. «Лучшее, что со мной произошло в 2022-м году! Я cказала: «Да»!» – написала Радионова в соцсетях.

«Поначалу просто общались – это длилось больше года, – вспоминал Константин в интервью «СЭ». – За это время встретились, может, раз шесть. У нее в то время были отборы, турниры. Из-за графика наше знакомство проходило очень медленно – мы просто не могли видеться. Потом, когда у нее появилось свободное время, не мог уже я. В этом плане было тяжеловато. А вообще я просто написал в директ. Я в тот момент даже не знал, кто это. Для меня не так важно, какие у нее заслуги... Нет, это, конечно, классно! Но мне в первую очередь был интересен человек, а не его регалии».

Через четыре года после первой встречи Елена и Константин поженились. А потом Кучаев выиграл Кубок России!

Алена Шабурова – дочь многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Жена Константина Тюкавина

У «Динамо» сразу две свадьбы нападающих: Константин Тюкавин женился на подруге детства.

Алена Шабурова и Константин познакомились в 2016-м. Им тогда было по 14 лет. Кажется, это и есть первая любовь!

Алена, как и сам Тюкавин, из спортивной семьи: ее отец Сергей Шабуров – шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом. В этом году ему исполнится 45 лет, и он продолжает играть в бенди на высшем уровне – сейчас выступает за... московское «Динамо»!

В начале февраля Константин сделал Алене предложение: девушка опубликовала в соцсетях фотку с кольцом. «Ну наконец-то!» – порадовалась за нее супруга Вячеслава Грулева.

Ярче всех новый семейный статус Тюкавина прокомментировал Марцел Личка. «Ему же только 20, он уже женился? Он что, дурак? Шутка – желаю ему и Смолову удачи в браке», – сказал новый главный тренер «Динамо».

Алина Карапетян – родственница бывшего футболиста сборной Армении. Жена Эдуарда Сперцяна

«Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе!» – благодаря посту на официальной странице «Краснодара» мы узнали о свадьбе 23-летнего лидера команды. Сам футболист сборной Армении об этом событии на своих страницах не рассказывал.

Потом мы увидели еще и ролик с Нобелем Арустамяном, где он подходит к молодоженам с подарком.

Церемония прошла 23 июня в Пятигорске, ее организовали в лучших армянских традициях: выкуп невесты, благословение матери, шикарное платье с фатой, строгий костюм с бабочкой, танцы, громкая музыка.

Кстати, Алина – родственница бывшего форварда сборной Армении, «Тамбова» и «Сочи» Александра Карапетяна.

Истории отношений Эдуарда и Алины мы не знаем, они ведут непубличную жизнь.

Дарья Буткус – бывшая сотрудница «Динамо». Жена Дениса Макарова

Третья свадьба «Динамо»: женился Денис Макаров.

Для футболиста это второй брак, в сентябре 2022-го он развелся после восьми лет отношений с первой женой Натальей.

Две недели назад Денис объявил о свадьбе с Дарьей Буткус. «Ну как-то так!» – написал динамовец в инстаграме.

«В нашем клубе появилась еще одна семья. Денис, Даша, будьте счастливы», – поздравил молодоженов клуб.

Кстати, Денис познакомился с новой супругой именно благодаря «Динамо»: до марта 2023-го она работала в структуре клуба. «Буква «Д» нас связала 💙», – краткая история отношений, как ее описала девушка.

Юлия – жена Владимира Писарского. Предложение он сделал прямо во время матча с «Сочи»

Владимир Сычевой логично завершил историю, которая начиналась на наших глазах.

По ходу сезона, еще в Оренбурге, он сделал предложение своей девушке прямо во время игры. Когда забил «Сочи», прибежал к ней с букетом и кольцом.

«Знакомы уже 17 лет – приезжала на отдых в Крым, откуда я родом. Вместе два года. Решение пришло три дня назад, – рассказывал игрок журналистам сразу после того матча. – Лежал, думал, какие у нас отношения и понял – пора подкреплять их чем-то. Было два варианта – либо забиваю и делаю во время матча, либо уже после игры. После гола, конечно, приятнее. А тут еще выиграли. Все получилось на десять из десяти. В клубе никто не знал – счастье любит тишину. Хочу поблагодарить арбитра, за то, что не дал желтую карточку».

«Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские!» – поздравление в соцсетях «Крыльев Советов».

Погодите, знакомы 17 лет – в ведь Владимиру всего 27! То есть будущую жену он увидел в 10 лет.

Вот это история!