52 комментария

Ultras Action
Блог

Диджей, фигуристка, дочь чемпиона мира по бенди, сотрудница клуба, подруга детства. Это новые жены игроков РПЛ!

Константин Кучаев Константин Кучаев
Елена Радионова Елена Радионова
светская хроника светская хроника
сборная России сборная России
чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
соцсети соцсети
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Динамо Москва
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
сборная России сборная России
чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
Александр Карапетян Александр Карапетян
чемпионат России чемпионат России
Краснодар Краснодар
ЦСКА ЦСКА
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Сергей Шабуров
сборная Армении по футболу сборная Армении по футболу
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Динамо Москва Динамо Москва
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Федор Смолов Федор Смолов
девушки и спорт девушки и спорт
Денис Макаров Денис Макаров
Владимир Писарский (Сычевой) Владимир Писарский (Сычевой)
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
Футбол Футбол

Летнее межсезонье – для футболиста лучшее время, чтобы провести свадьбу. Во время отпуска настоящий свадебный бум: сразу шесть заметных игроков РПЛ женились.

Давайте знакомиться с новыми семьями.

Карина Истомина – диджей, ведущая ютуб-канала о проблемах ментального здоровья. Жена Федора Смолова

5 июня Федор Смолов удивил подписчиков фотографией девушки в белом платье и кольцом на безымянном пальце. Подпись «Карина Игоревна Смолова» не оставляла сомнений: форвард «Динамо» женился.

Карина Истомина – известный московский диджей. Диско, хип-хоп, фанк, новая волна – музыка, которую она любит и играет.

В 2019-м Истомина выпустила рэп-альбом совместно с Ксений Дукалис: назвали его «Подводные змеи».

В 2021-м Карина рассказала о наркотической зависимости, ментальных проблемах и попытках покончить жизнь самоубийством. Ей диагностировали пограничное расстройство личности.

«Все эти годы я пыталась скрыть от себя и других, что у меня есть большая проблема с зависимостями, а я не могла признаться в этом ни себе, ни окружающим, ни уж тем более родителям. В интернете можно все что угодно рассказать, а маме с папой в реальной жизни – ничего, такое у меня было мнение. Но в этот раз я рассказала, и они меня приняли – и мне стало намного легче», – объясняла свое признание Карина.

Эти проблемы позади, и сейчас жена Смолова делится опытом: рассказывает, как правильно бороться с ментальными болезнями. Она ведет ютуб-канал «Справиться проще» вместе с психологом Наташей Каданцевой.

Каждый выпуск посвящен какому-либо психическому расстройству: например, последние видео – о том, как наладить сон, как правильно отдыхать и как останавливать тревожные мысли. До этого Карина было соведущей шоу «Подруги» на канале «Нежный редактор».

Елена Радионова – призер ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию. Жена Константина Кучаева

Полузащитник ЦСКА даже не стал дожидаться завершения сезона и сыграл свадьбу сразу после 30-го тура РПЛ, но до финала Кубка России.

Его жена прекрасно знает, что такое профессиональный спорт: Елена с четырех лет она занималась фигурным катанием. Радионова – первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

В 2015-м выиграла чемпионат России, дважды брала серебро чемпионата Европы (2015, 2016), а еще бронзу ЧМ-2015. Еще в ее коллекции медалей два серебра командного чемпионата мира.

Кучаев сделал предложение Елене в конце 2022-го на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане, там влюбленные проводили отпуск. «Лучшее, что со мной произошло в 2022-м году! Я cказала: «Да»!» – написала Радионова в соцсетях.

«Поначалу просто общались – это длилось больше года, – вспоминал Константин в интервью «СЭ». – За это время встретились, может, раз шесть. У нее в то время были отборы, турниры. Из-за графика наше знакомство проходило очень медленно – мы просто не могли видеться. Потом, когда у нее появилось свободное время, не мог уже я. В этом плане было тяжеловато. А вообще я просто написал в директ. Я в тот момент даже не знал, кто это. Для меня не так важно, какие у нее заслуги... Нет, это, конечно, классно! Но мне в первую очередь был интересен человек, а не его регалии».

Через четыре года после первой встречи Елена и Константин поженились. А потом Кучаев выиграл Кубок России!

Алена Шабурова – дочь многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Жена Константина Тюкавина

У «Динамо» сразу две свадьбы нападающих: Константин Тюкавин женился на подруге детства.

Алена Шабурова и Константин познакомились в 2016-м. Им тогда было по 14 лет. Кажется, это и есть первая любовь!

Алена, как и сам Тюкавин, из спортивной семьи: ее отец Сергей Шабуров – шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом. В этом году ему исполнится 45 лет, и он продолжает играть в бенди на высшем уровне – сейчас выступает за... московское «Динамо»!

В начале февраля Константин сделал Алене предложение: девушка опубликовала в соцсетях фотку с кольцом. «Ну наконец-то!» – порадовалась за нее супруга Вячеслава Грулева.

Ярче всех новый семейный статус Тюкавина прокомментировал Марцел Личка. «Ему же только 20, он уже женился? Он что, дурак? Шутка – желаю ему и Смолову удачи в браке», – сказал новый главный тренер «Динамо».

Алина Карапетян – родственница бывшего футболиста сборной Армении. Жена Эдуарда Сперцяна

«Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе!» – благодаря посту на официальной странице «Краснодара» мы узнали о свадьбе 23-летнего лидера команды. Сам футболист сборной Армении об этом событии на своих страницах не рассказывал.

Потом мы увидели еще и ролик с Нобелем Арустамяном, где он подходит к молодоженам с подарком.

Церемония прошла 23 июня в Пятигорске, ее организовали в лучших армянских традициях: выкуп невесты, благословение матери, шикарное платье с фатой, строгий костюм с бабочкой, танцы, громкая музыка.

Кстати, Алина – родственница бывшего форварда сборной Армении, «Тамбова» и «Сочи» Александра Карапетяна.

Истории отношений Эдуарда и Алины мы не знаем, они ведут непубличную жизнь.

Дарья Буткус – бывшая сотрудница «Динамо». Жена Дениса Макарова

Третья свадьба «Динамо»: женился Денис Макаров.

Для футболиста это второй брак, в сентябре 2022-го он развелся после восьми лет отношений с первой женой Натальей.

Две недели назад Денис объявил о свадьбе с Дарьей Буткус. «Ну как-то так!» – написал динамовец в инстаграме.

«В нашем клубе появилась еще одна семья. Денис, Даша, будьте счастливы», – поздравил молодоженов клуб.

Кстати, Денис познакомился с новой супругой именно благодаря «Динамо»: до марта 2023-го она работала в структуре клуба. «Буква «Д» нас связала 💙», – краткая история отношений, как ее описала девушка.

Юлия – жена Владимира Писарского. Предложение он сделал прямо во время матча с «Сочи»

Владимир Сычевой логично завершил историю, которая начиналась на наших глазах.

По ходу сезона, еще в Оренбурге, он сделал предложение своей девушке прямо во время игры. Когда забил «Сочи», прибежал к ней с букетом и кольцом.

«Знакомы уже 17 лет – приезжала на отдых в Крым, откуда я родом. Вместе два года. Решение пришло три дня назад, – рассказывал игрок журналистам сразу после того матча. – Лежал, думал, какие у нас отношения и понял – пора подкреплять их чем-то. Было два варианта – либо забиваю и делаю во время матча, либо уже после игры. После гола, конечно, приятнее. А тут еще выиграли. Все получилось на десять из десяти. В клубе никто не знал – счастье любит тишину. Хочу поблагодарить арбитра, за то, что не дал желтую карточку».

«Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские!» – поздравление в соцсетях «Крыльев Советов».

Погодите, знакомы 17 лет – в ведь Владимиру всего 27! То есть будущую жену он увидел в 10 лет.

Вот это история!

Дзюба и Таранов говорят, что депрессии не бывает. Это очень опасный миф – отвечаем на все вопросы с врачом

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Farhat Sabitov
А есть среди жён футболистов обычная девушка?
Ну там... врач или учительница начальных классов.
И чтобы без татушек от горла до промежности, не автор блога о ментальном здоровье и не чья-то дочь (родственица, сотрудница и протеже) и не бывшая наркоманка (анарексичка и т.д.)?
+74
-27
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ValmontZ
Так, ставка моя, что первый Смолов разведется. Погнали.
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Farhat Sabitov
А есть среди жён футболистов обычная девушка? Ну там... врач или учительница начальных классов. И чтобы без татушек от горла до промежности, не автор блога о ментальном здоровье и не чья-то дочь (родственица, сотрудница и протеже) и не бывшая наркоманка (анарексичка и т.д.)?
Чем тебе красавица-фигуристка не угодила?
+46
-6
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rhett Butler
Радионова и Карапетян хорошенькие)
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ Farhat Sabitov
А есть среди жён футболистов обычная девушка? Ну там... врач или учительница начальных классов. И чтобы без татушек от горла до промежности, не автор блога о ментальном здоровье и не чья-то дочь (родственица, сотрудница и протеже) и не бывшая наркоманка (анарексичка и т.д.)?
Врачи и учительницы работами заняты вдали от стадионов и тусовок, и времени на охоту на футболистов у них нет, да и мест таких не знают! ) А вот у спортсменок, родственниц спортсменов и сотрудниц футбольных клубов и спортивных журналисток например, шансов куда больше - крутятся с футболистам плюс-минус в одной среде. Ну и бывает ещё со школы знакомы (институты и универы это не тема футболистов кроме, условного высшего образования в виде заочного физультфака где, собственно, какие особо девушки могут быть?).
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Непристойное предложение
Ответ Kranmeister
Пробить так сказать одинадцатиметровый.
одинадцатисантиметровый))
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Ответ Ivan
можно разок впердолить
Пробить так сказать одинадцатиметровый.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASH11
Ответ Farhat Sabitov
А есть среди жён футболистов обычная девушка? Ну там... врач или учительница начальных классов. И чтобы без татушек от горла до промежности, не автор блога о ментальном здоровье и не чья-то дочь (родственица, сотрудница и протеже) и не бывшая наркоманка (анарексичка и т.д.)?
Ну, а чем вас не устраивает родственница близких знакомых? Вообще и в обычных семьях стараются свести своих детей, сроднится с хорошо знакомыми, а не абы с кем.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Airat Alimov
У жены Кучаева уголок с медалями в доме посолиднее будет.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fynshy1991
Ответ Farhat Sabitov
А есть среди жён футболистов обычная девушка? Ну там... врач или учительница начальных классов. И чтобы без татушек от горла до промежности, не автор блога о ментальном здоровье и не чья-то дочь (родственица, сотрудница и протеже) и не бывшая наркоманка (анарексичка и т.д.)?
Дак ведь все мы люди. Разве у учительницы или врача не может быть тату (пусть и не до промежности) или какой-то другой своей истории?

Жизнь - она ведь не только «работа/дом». Женщина-врач или женщина-учительница - это ведь не про личность, только описание деятельности. А тут их как личность преподали, описали чем живут и дышат.

P.s от себя добавлю, что есть знакомая учительница-физики. Если описать её «учительница физики», то можно и жениться. А если посмотреть что было «до», то перехочется
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SerVer
Ответ Всё знаю
поддерживаю. Ставлю 50 рублей)
В смысле права на Сутормина?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
А старые где?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ Kranmeister
А старые где?
на милф потянуло?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Pepel
Подумал родня Шаварша Карапетяна. Кучаев молодец, лапочку оторвал. счастья им, да и всем.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fynshy1991
Ответ antip2000@pisem.net
Как же надоедают люди, которые воспринимают все сильно буквально и обязательно найдут или придумают один пример, которые, в их понимании все меняет. А на самом деле 1 учительница из тысяч других не доказывает вообще ничего.
Кажется, чел, ты вообще не вчитался и не понял мое сообщение. Я ни сколько не порицаю ни физичек, ни учитилей, ни докторов. Я сказал, что описание девушки "девушка+её профессия" - не дает понимание о том, кого ты себе в жены берешь. Я как раз и написал о разнообразии, а не о том, что один пример рушит картину.

Я как раз таки за то, что люди разные и всех судить по себе не нужно. Девушек в статье представили не просто как "баба-кухарка" (сказали гендер и чем рубль зарабатывает), а как личности. Футболисты себе в жены не "дырок" же набрали, а человека. У каждого человека своя жизнь, свой опыт, свои навыки, свои скелеты в шкафу. Интересно узнать их разносторонне, а не только "ну она работает там-то и все".

Если ты себе жену выбирать будешь по принципу "лишь бы определенной профессии была", то будь готов обжечься
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Романов
Кроме Смолова у всех обычные девушки. В смысле нормальные без тараканов в голове и прочей фигни.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greenwhite
Счастья молодым! Уверен - ребята выбрали себе достойных надёжных девушек, которые смогут зарабатывать и содержать семью после того, как мужья окончат свои футбольные карьеры.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anti2
я подумал пост про Загитову
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antip2000@pisem.net
Ответ Пацанчик реальный
Чем тебе красавица-фигуристка не угодила?
Вот она с Кучаевым единственная адекватная пара, которая не вызывает ощущения того, что баба охотиться за денежным мешком.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Ответ ValmontZ
Так, ставка моя, что первый Смолов разведется. Погнали.
поддерживаю.
Ставлю 50 рублей)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Ответ CheKubana
11 сантиметровый
Ну мы не Ивлеева. пусть будет 11, но честных сантиметров))))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fynshy1991
Ответ ValmontZ
Так, ставка моя, что первый Смолов разведется. Погнали.
Поддерживаю.
Что Смолов, что Карина - очень ветреные люди и излишне эмоциональны. Такая смесь явно быстро взорвется.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Молодцы, ребята!!! Поздравляю!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reDShuhov
На второй фотографии типичная скиттлзстрянка...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Мммм херота!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий