16 комментариев

Три хоккеиста из России!

В ночь на четверг (по московскому времени) состоится 61-й драфт НХЛ, где уже нет никакой интриги: Коннор Бедард с вероятностью в 99,99999999999999% уходит в «Чикаго» под первым пиком.

Но давайте проверим, помните ли вы всех хоккеистов, которых выбрали первыми в XXI веке? В качестве подсказки – год и клуб-счастливчик. В тесте три игрока из России!

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!