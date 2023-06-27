16 комментариев

Вспомните всех первых номеров драфта НХЛ в XXI веке? Тест Sports.ru
Три хоккеиста из России!
В ночь на четверг (по московскому времени) состоится 61-й драфт НХЛ, где уже нет никакой интриги: Коннор Бедард с вероятностью в 99,99999999999999% уходит в «Чикаго» под первым пиком.
Но давайте проверим, помните ли вы всех хоккеистов, которых выбрали первыми в XXI веке? В качестве подсказки – год и клуб-счастливчик. В тесте три игрока из России!
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Могли бы тайминг фиксировать
напрочь забыл о таком игроке, как Эрик Джонсон, не мог почему-то вспомнить Тавареса и Хишира забыл фамилию (хотя 2-го номера Нолана Патрика многострадального помню)
тогда Эрик опередил Джордана Стаала, Тэйвса и Бекстрема.
но справедливости ради, никто из перечисленных особо на первый пик тогда не тянул. Самым распиаренным на том драфте был Кессел, и котировался высоко, но почему-то ушел всего лишь 5-м.