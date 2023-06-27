Ultras Action
Блог

Вспомните всех первых номеров драфта НХЛ в XXI веке? Тест Sports.ru

Матч звезд НХЛ Матч звезд НХЛ
НХЛ НХЛ
драфт НХЛ драфт НХЛ
Атланта Атланта
Коламбус Коламбус
Питтсбург Питтсбург
Вашингтон Вашингтон
Монреаль Монреаль
Чикаго Чикаго
Рейнджерс Рейнджерс
Эдмонтон Эдмонтон
Нью-Джерси Нью-Джерси
Колорадо Колорадо
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Айлендерс Айлендерс
Хоккей Хоккей

Три хоккеиста из России!

В ночь на четверг (по московскому времени) состоится 61-й драфт НХЛ, где уже нет никакой интриги: Коннор Бедард с вероятностью в 99,99999999999999% уходит в «Чикаго» под первым пиком.

Но давайте проверим, помните ли вы всех хоккеистов, которых выбрали первыми в XXI веке? В качестве подсказки – год и клуб-счастливчик. В тесте три игрока из России!

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

Бедард или Фантилли? Оцениваем участников первого раунда драфта-2023

Внимательно следили за сезоном НХЛ? Проверим этим непростым тестом!

Вспомните всех обладателей Кубка Стэнли из России? Приятный тест Sports.ru

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksander87
Всех вспомнил, но ни как не получилось правильно написать фамилию Лафернье или как его там)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t0ni12
Один из самых легких тестов на Спортс.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radkar
20/22. Забыл Пауэра и забыл фамилию Далина (хотя в целом помню его).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шеховцов
4/22. Не слежу за драфтами, вбил Овечкина и Ковальчука чисто логически, Макдэвида вбил наугад и подсказку использовал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Полный ноль! Не знал, что Овечкин был на драфте!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gevor99
Ответ aleksander87
Всех вспомнил, но ни как не получилось правильно написать фамилию Лафернье или как его там)
всё варианты перепробовал, не ожидал, что они додумаются Р в конце поставить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuriy Yamkovoy
Ответ aleksander87
Всех вспомнил, но ни как не получилось правильно написать фамилию Лафернье или как его там)
не смог словака фамилию написать. А вот Джонсона забыл.. ( кто это вообще?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Панин
Ответ Yuriy Yamkovoy
не смог словака фамилию написать. А вот Джонсона забыл.. ( кто это вообще?))
Эрик Джонсон - защитник, который с Коллорадо в том году КС взял
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
всех вспомнил, кроме... двоих последних ))) хотя обычно те, кто был недавно, помнятся очень хорошо. Ну и Лафренье вспомнил правильно, но он не вставился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Ответ gevor99
всё варианты перепробовал, не ожидал, что они додумаются Р в конце поставить
Так правильно додумались, что радостно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Черный
Всех написал, 5:50 где-то было
Могли бы тайминг фиксировать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crabstein
19/22
напрочь забыл о таком игроке, как Эрик Джонсон, не мог почему-то вспомнить Тавареса и Хишира забыл фамилию (хотя 2-го номера Нолана Патрика многострадального помню)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DinKz
Ответ aleksander87
Всех вспомнил, но ни как не получилось правильно написать фамилию Лафернье или как его там)
У меня тоже не принял ответы, оказывается ЛаференьеР и ньюджеНт-хоппкин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Черный
Ответ Yuriy Yamkovoy
не смог словака фамилию написать. А вот Джонсона забыл.. ( кто это вообще?))
Джонсон тогда считался типа Пронгером, его как раз Сент-Луис и брал, недавно Пронгера утративший из-за потолка зарплат.

тогда Эрик опередил Джордана Стаала, Тэйвса и Бекстрема.

но справедливости ради, никто из перечисленных особо на первый пик тогда не тянул. Самым распиаренным на том драфте был Кессел, и котировался высоко, но почему-то ушел всего лишь 5-м.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий