33 комментария

На этой неделе состоялся 77-й ежегодный драфт НБА. А вспомните всех баскетболистов, которых выбрали первым номером на драфте в XXI веке? Сейчас проверим!

В качестве подсказки – год и клуб-счастливчик.

Результаты теста пишите в комментарии. Летc гоу!