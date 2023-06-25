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Вспомните всех первых номеров драфта НБА в XXI веке? Тест Sports.ru

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На этой неделе состоялся 77-й ежегодный драфт НБА. А вспомните всех баскетболистов, которых выбрали первым номером на драфте в XXI веке? Сейчас проверим!

В качестве подсказки – год и клуб-счастливчик.

Результаты теста пишите в комментарии. Летc гоу!

33 комментария

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allround
Ответ Яма
Вот какой смысл в этих "ребусах" в век интернета? Будто это невероятная проблема в пару кликов открыть драфт НБА и глянуть все первые номера.
так это же для проверки своих знаний)
необязательно же гуглить
+14
0
+14
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Даниил Глеске
22/23. Не смог написать фамилию Виктора
+13
-1
+12
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Cash_flow
Довольно таки изи, если в теме, да ещё и с подсказками в виде названий команд, 23/23
+11
0
+11
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StekAttack
Ответ Яма
Вот какой смысл в этих "ребусах" в век интернета? Будто это невероятная проблема в пару кликов открыть драфт НБА и глянуть все первые номера.
Так себя проверить, не интересно разве?
Смысл гуглить это, если тут ни призов, ни рейтинга даже какого-то абстрактного нет?
Я вот даже получил небольшую дозу адреналина, когда вспоминал на последней минуте игроков.
+8
0
+8
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кандид
Спасибо Василию Троилову с его драфтосериалом - вспомнил всех (последним Богута).
+4
0
+4
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Daff Rogers
23/23 Изи
+4
0
+4
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Охуэмбли
15/23. Вспомнил Беннета, но забыл Кайри 🤣
+3
0
+3
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Maxsut
В целом всех сразу за минуту вспомнил. А вот если только год и без подсказки команды - намного тяжелее пришлось бы всем) Только правописание фамилий наверное надо было с возможностью дублировать на английском.
+2
0
+2
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Сергей Пузанков
21 и 22 не назвал только т.к. ещё не проявили себя особо никак ребята. Остальное быстро, зная клуб
Ладно, с Банкеро тупанул. Каннингем пусть играет лучше.
+2
0
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Лёха выдыхай
Ор, вспомнил всех до Детройта 21 года...
+2
0
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TimmiDi21
2005 самый сложный
+3
-1
+2
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StekAttack
20/23
2001, 2005, 2006 не вспомнил
+2
-1
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FS19
Помню всех с 90 года,но постоянно путаю между собой драфты 2000/2001 Мартина и Брауна
+1
0
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mephist13
22/23
Позор на мою седую голову - Портленд-2007 забыл. А тот выбор по эпичности разве что выбор того же Портленда в 1984 перебьёт.
+1
0
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AlexNik1977
Удивительно. Но только Леброн войдет в когорту великих.
+1
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Sweetener
Ответ Яма
Вот какой смысл в этих "ребусах" в век интернета? Будто это невероятная проблема в пару кликов открыть драфт НБА и глянуть все первые номера.
Ну это ж не в школе на уроке, а для себя, на интерес
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I'mNotChrisPaul
22 из 23, забыл драфт 2003, там Кливленд выбрал какого то феномена со школы
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serber23
Ответ Hack-a-Curry
Барньяни из 2006-го оказался крепким орешком. Фульца с Эмбидом перепутал, потому что существование первого как-то забывается, спустя пять лет. 2021-22 не знал вообще. Итого 19/23.
Фульца легко вспомнить, потому что Эйндж в последний момент опустился на третий пик и взял в Бостон Татума.
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Skeleton64
22 из 23-х. Напрочь забыл Эдвардса.
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Keerya
Ответ Роман Князефф
Девис был последним нормальным выбором
Эдвардс вроде очень даже неплох
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Quy
18/23 Забыл Дэвиса, Яо, Барньяни, Дуайта и Богута
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Роман Полянский
Лёгкий тест для тех,кто читал статью о самых беспонтовых первых номерах драфта.
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Роман Князефф
Девис был последним нормальным выбором
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Alex west
Ответ StekAttack
20/23 2001, 2005, 2006 не вспомнил
Почти так же 2002, 2005, 2006 не вспомнил
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-2
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serber23
Набрал 14, мог 16, так как знал двух последних но не смог правильно написать. Удивился, что уиггинса выбрал Кливленд, думал, что Миннесота (но теперь понял, что он стал частью сделки за Лава).
Браун, Барньяни, Оден - кто это вообще?
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