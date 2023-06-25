33 комментария

Вспомните всех первых номеров драфта НБА в XXI веке? Тест Sports.ru
На этой неделе состоялся 77-й ежегодный драфт НБА. А вспомните всех баскетболистов, которых выбрали первым номером на драфте в XXI веке? Сейчас проверим!
В качестве подсказки – год и клуб-счастливчик.
Результаты теста пишите в комментарии. Летc гоу!
необязательно же гуглить
Смысл гуглить это, если тут ни призов, ни рейтинга даже какого-то абстрактного нет?
Я вот даже получил небольшую дозу адреналина, когда вспоминал на последней минуте игроков.
Ладно, с Банкеро тупанул. Каннингем пусть играет лучше.
2001, 2005, 2006 не вспомнил
Позор на мою седую голову - Портленд-2007 забыл. А тот выбор по эпичности разве что выбор того же Портленда в 1984 перебьёт.
Браун, Барньяни, Оден - кто это вообще?