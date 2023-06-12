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Вспомните авторов победных голов в финалах Лиги чемпионов? Тест Sports.ru!

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После победы «Ман Сити» в финале ЛЧ давайте проверим, помните ли вы авторов победных голов во всех финалах Лиги чемпионов?

В качестве подсказки – год и клуб-победитель. В финалах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего удара с точки

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

 

Назовете авторов победных голов в финалах ЛЕ? 5 минут, поехали

42 комментария

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Я всех их сделал
Всех вспомнил кроме Линке
+6
-2
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xDe xDe
Тут, видно, сплошь олдфаги) Футбол активно смотрю с 2004, поэтому более ранних в расчёт не беру, вспомнил среди них буквально пару человек. Из тех, кто после 04 года, не назвал только Беллетти. В упор не помню такого.
+4
0
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ko_sm_onavt
27! Карлос Альберто, Линке и Коман)
+2
0
+2
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Ответ Magico!
30/30 Ожидаемо сложнее всего было вспомнить серии пенальти, кто забивал последний гол. Даже вернее когда последний удар забивал я (роналду-2016, шевченко-2003, дрогба-2012) это все в памяти прочно сидит, а вот если последний удар не забивал я (Бавария-Валенсия, МЮ-Челси), то вспомнить кто забил перед этим непросто. Но линке более менее был уверен и помнил, много раз в свое время тот финал на кассете пересматривал. Сложнее пришлось с мю. Помнил кто бил (андерсон, нани, харгривз, гиггз, но не помнил кто забил последний). Пришлось перебором. Ну и боруссия-97,все помнят гол риккена, но он не победный. Но ридле в памяти все же всплыл. Как и массаро-94.
Там был дубль Ридле, а от Риккена похоронный. Только Ридле, почему-то, засчитало раза с пятого, я уж начал пробовать других игроков Дортмунда(кого помню: Шапюизу, Меллера..) , думаю, может где-то ошибся, с каким-то другим матчем перепутал
+2
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Alematte_Caunnabeau
Победных в серии пенальти та ещё задача вспомнить)
Результативный удар Шмицера того же был наглухо затменён сейвом Дудека
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Ответ Pb-SE
Легко было вспомнить Индзаги-2007, Милито-2010 или Зидана-2002. Ну и пенальти Шевченко в 2003 хорошо запомнился. Месси и Роналду можно от фонаря вводить- у них столько победных финалов, что где-то победный гол по-любому забивали. Самая засада- пенальтисты (поди вспомни, кто там в какой последовательности бил), и то, что в 2014 не Рамос, а в 1997 не Риккен.
Засада на пенальти - причем когда серия заканчивается промахом - вот хорошо помню, как не забил Айяла, как не забил Шевченко, Анелька...а кто ж бил перед ними... Ещё проблема, когда одна команда громит другую. Вот хорошо помню, как за Милан забивал Десайи, а за Порту Деку и Аленичев, но вот Массаро и Карлоса Альберто хрен бы вспомнил.
+1
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Viktor_SV
До 2004го всех назвал, даже пенальтистов. Далее только четверых. Возраст не тот уже, не слежу за футболом там пристально как в детстве и юности.
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Apol
26/30, мимо Морьентес, Ридле, Югович, Массаро
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Magico!
30/30
Ожидаемо сложнее всего было вспомнить серии пенальти, кто забивал последний гол. Даже вернее когда последний удар забивал я (роналду-2016, шевченко-2003, дрогба-2012) это все в памяти прочно сидит, а вот если последний удар не забивал я (Бавария-Валенсия, МЮ-Челси), то вспомнить кто забил перед этим непросто.
Но линке более менее был уверен и помнил, много раз в свое время тот финал на кассете пересматривал. Сложнее пришлось с мю. Помнил кто бил (андерсон, нани, харгривз, гиггз, но не помнил кто забил последний). Пришлось перебором.
Ну и боруссия-97,все помнят гол риккена, но он не победный. Но ридле в памяти все же всплыл. Как и массаро-94.
+3
-2
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Pb-SE
Легко было вспомнить Индзаги-2007, Милито-2010 или Зидана-2002. Ну и пенальти Шевченко в 2003 хорошо запомнился.
Месси и Роналду можно от фонаря вводить- у них столько победных финалов, что где-то победный гол по-любому забивали.
Самая засада- пенальтисты (поди вспомни, кто там в какой последовательности бил), и то, что в 2014 не Рамос, а в 1997 не Риккен.
+2
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92-48
Арьен роббен
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kazbek.sultanbek
30/30. Конечно, Юговича, Линке наугад бил. Всех вспоминал .
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КобеКириленко
27/30 мимо в серии пенальти: Югович,Гиггз,Линке.
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vy-sta-kre
27/30. Массаро, Юговича и Карлоса Альберто не вспомнить.
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majahed1984
22/30, все до 2000 и после 2014, кто решающие пенальти бил- я уже и не вспомнил бы
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Павел Ларичев
Ответ Михаил Трофимов
Херня какая то, пишу Ридль, Литманен, Неймар, Баслер, Раванелли, Савичевич ни хера
Потому что нужно было писать Ридле, Клюйверт, Суарес, Линке, Югович, Массаро.
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Роман
13 отгаданных С 2002 первых вспомнил.
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Harut Hovsepyan
Ответ xDe xDe
Ну да, я о том же. "Своих" среди тех финалов, которые не смотрел, тоже назвал. Стыдно всё-таки не знать историю клуба, за который болеешь) А помимо них, само собой, вспомнился Шева, Сульшер, и ещё Клюйверт, т.к. читал о том матче.
А я, когда вспоминал состав того Аякса, конечно же сразу вспомнил Клюйверта, но вбил "Клюверт"...

Точно так же всю атаку Челси 2021 перечислил, прекрасно зная что гол забил Хавертц, но засомневавшись, когда тест не принял вариант "Хавертс".
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Иван Куйбин
Милито
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Canadiens
16/30 🙂
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Anton Dunai
29/30, Альберто без шансов. Пенальтистов, как Линке или Гиггза, перебором угадывал.
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Pb-SE
Спасибо статьям на Спортсе в конце мая, когда чуть ли не каждый день (а то и по 2 раза) выходила статья в стиле "27 лет назад Ювентус взял ЛЧ". Благодаря этому вспомнил Юговича.
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Павел Ларичев
29/31. Карлос Альберто и Линке.
Хм, сейчас глянул старт Баварии на финал, и оказалось, что подбором вносил всех, кроме шведа Андерссона и именно Линке. До чего же неприметный защ.
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alpa4ino86
Смотрю тут монстры собрались, 26, 27 из 30. Поди побежали в википедию как счетчик пошел) у меня честные 8
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Harut Hovsepyan
Ответ xDe xDe
Тут, видно, сплошь олдфаги) Футбол активно смотрю с 2004, поэтому более ранних в расчёт не беру, вспомнил среди них буквально пару человек. Из тех, кто после 04 года, не назвал только Беллетти. В упор не помню такого.
Смотрю футбол (активно) с 2009, поэтому до этого года я вспомнил только тех, кого было бы стыдно не вспомнить фанату Реала. Ну и Сульшера, конечно, все-таки легендарный матч был, знаем, пересматривали.

А Индзаги, Шевченко и Гиггза наобум вбил вместе с 3-5 их сокомандниками))
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