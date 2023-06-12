42 комментария

Вспомните авторов победных голов в финалах Лиги чемпионов? Тест Sports.ru!
После победы «Ман Сити» в финале ЛЧ давайте проверим, помните ли вы авторов победных голов во всех финалах Лиги чемпионов?
В качестве подсказки – год и клуб-победитель. В финалах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего удара с точки
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!
Назовете авторов победных голов в финалах ЛЕ? 5 минут, поехали
Результативный удар Шмицера того же был наглухо затменён сейвом Дудека
Ожидаемо сложнее всего было вспомнить серии пенальти, кто забивал последний гол. Даже вернее когда последний удар забивал я (роналду-2016, шевченко-2003, дрогба-2012) это все в памяти прочно сидит, а вот если последний удар не забивал я (Бавария-Валенсия, МЮ-Челси), то вспомнить кто забил перед этим непросто.
Но линке более менее был уверен и помнил, много раз в свое время тот финал на кассете пересматривал. Сложнее пришлось с мю. Помнил кто бил (андерсон, нани, харгривз, гиггз, но не помнил кто забил последний). Пришлось перебором.
Ну и боруссия-97,все помнят гол риккена, но он не победный. Но ридле в памяти все же всплыл. Как и массаро-94.
Месси и Роналду можно от фонаря вводить- у них столько победных финалов, что где-то победный гол по-любому забивали.
Самая засада- пенальтисты (поди вспомни, кто там в какой последовательности бил), и то, что в 2014 не Рамос, а в 1997 не Риккен.
Точно так же всю атаку Челси 2021 перечислил, прекрасно зная что гол забил Хавертц, но засомневавшись, когда тест не принял вариант "Хавертс".
Хм, сейчас глянул старт Баварии на финал, и оказалось, что подбором вносил всех, кроме шведа Андерссона и именно Линке. До чего же неприметный защ.
А Индзаги, Шевченко и Гиггза наобум вбил вместе с 3-5 их сокомандниками))