42 комментария

После победы «Ман Сити» в финале ЛЧ давайте проверим, помните ли вы авторов победных голов во всех финалах Лиги чемпионов?

В качестве подсказки – год и клуб-победитель. В финалах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего удара с точки

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали!

Назовете авторов победных голов в финалах ЛЕ? 5 минут, поехали