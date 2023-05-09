47 комментариев

Ultras Action
Блог

15 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Вот как это было круто!

Фернандо Риксен Фернандо Риксен
болельщики болельщики
Ивица Крижанац Ивица Крижанац
Павел Погребняк Павел Погребняк
Ким Дон Чжин Ким Дон Чжин
Дик Адвокат Дик Адвокат
Рейнджерс Рейнджерс
Николас Ломбертс Николас Ломбертс
Зенит Зенит
Алехандро Домингес Алехандро Домингес
Игорь Денисов Игорь Денисов
Константин Зырянов Константин Зырянов
Фатих Текке Фатих Текке
Виктор Файзулин Виктор Файзулин
Владислав Радимов Владислав Радимов
Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
Александр Горшков Александр Горшков
Александр Анюков Александр Анюков
ретро ретро
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Радек Ширл Радек Ширл
Вячеслав Малафеев Вячеслав Малафеев
Роман Широков Роман Широков
Футбол Футбол

Прекрасный день в Манчестере.

14 мая 2008 года на стадионе «Сити оф Манчестер» состоялся финал Кубка УЕФА. «Зенит» обыграл «Глазго Рейнджерс» и взял второй евротрофей в истории нашего футбола. Давайте вспомним, как это было.

15 лет назад центр Манчестера выглядел примерно так.

По данным местной полиции, в город приехали около 150 тысяч болельщиков из Шотландии. Это и понятно – что там ехать-то? Если на стадион не попадешь, то такой матч можно и в пабе посмотреть.

Зенитовских фанатов, конечно, было в разы меньше – около 10 тысяч.

И это еще британцы пошли навстречу и многим болельщикам поставили визы без привычной волокиты.

А теперь к матчу! Стартовый состав «Зенита».

А вот и «Рейнджерс».

Первый тайм прошел с преимуществом команды Дика Адвоката.

Но команды обошлись без голов.

Хотя на последних минутах судья мог бы назначить пенальти в ворота шотландцев за руку в штрафной.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию.

Но вот 72-я минута. Андрей Аршавин одной передачей разрезает всю оборону соперника, а Игорь Денисов спокойно реализует выход на один!

Есть – 1:0!

Уже идет добавленное время, но «Зенит» его не тянет, а атакует. Аршавин отдал на Фатиха Текке, а турецкий форвард отдал на пустые ворота Константину Зырянову.

Все – 2:0!

И тут же прозвучал финальный свисток!

Извините, парни, это не ваш день.

А вот их!

Второй еврокубок в истории российского футбола в руках у капитана «Зенита»!

В руках кумиров болельщиков.

Спасибо, это было реально круто!

Празднования на улицах российских городов:

Еще больше настоящего футбола в нашем олдскульном телеграм-канале и ютубе

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Furlong / Staff, Jasper Juinen / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Alex Livesey / Staff, Jeff J Mitchell / Staff, Dima Korotayev / Stringer, Andrey Chepakin/Epsilon ; East News/PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP, Franck FIFE / AFP ; РИА Новости/Антон Денисов

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Мы в Калининграде тогда (в ресторане "Ольштын") смотрели эту игру на большом экране. Конечно, болели за "Зенит", хоть тогда и считали его главным дерби-соперником своей "Балтики". А потом пешим ходом пошли толпой в центр, размахивая моим фирменным банным полотенцем "Зенита"...)
Кубок тоже потом довелось потрогать и пофоткаться с ним, когда его к нам привезли в рамках какой-то акции. Ажиотаж был очень большой, одному из охранников тогда толпа даже штаны порвала в азарте...)
Мы помним, мы гордимся...)

P.S. А за 10 дней до того финала ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу, победив "Маккаби".
А через 4 дня после того финала сборная России по хоккею выиграла ЧМ, победив Канаду.
А через месяц и неделю после того финала сборная России по футболу победила Голландию в 1/4 финала ЧЕ и взяла бронзу, в итоге.
Теперь понятно, что это были самые лучшие недели российского спорта в истории...
+135
0
+135
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vastichh
Ответ Evgeny Trifonov
Пускай тушинский евролузер хоть на картинках посмотрит, как выглядит финал и победа в еврокубке.
Да ну ты что, там был куплен Рейнджерс, а перед этим Бавария, а перед этим Байер, а перед этим.. да и вообще это просто нечестно!!
+65
-3
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Пускай тушинский евролузер хоть на картинках посмотрит, как выглядит финал и победа в еврокубке.
+75
-16
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moonwalker
Вот реально огромное спасибо бриттам, что пошли навстречу с визами. Мне поставили визу в паспорт, который заканчивался через месяц, хотя у них было требование, что полгода еще должен паспорт действовать после въезда в страну. Потом чартер от фламинго, какие-то проблемы с бронирование гостиницы (приехали, они не нашли, но потом куда-то нас поселили), но в тот момент все это было настолько "побоку"... Мы просто приехали забрать кубок ))
Хотя, куча скоттов в Манчестере в какой-то момент немного стали напрягать (тем более, было понятно, что их приехало раз в пять больше, чем вмещал Сити оф Манчестер Стэдиум). Но оказалось, зря напрягались. Через весь город до гостиницы после матча шли пешком через толпы раздосадованных скоттов, который крушили все вокруг, но к нам подходили и поздравляли с победой. Потом ночь перед утренним вылетом обратно в пабе вместе с болелами... Селтика, которые приехали потроллить "рейнджеров"... И пару недель дома без голоса после возвращения.
Это был отличный день ))
ps. Простите занудного дядьку )) Ностальгия накатила ))
+47
0
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Да, это был второй Еврокубок в истории России. Первый завоевал ЦСКА. Честь им и хвала. Но Зенит пошёл дальше. Выиграл ещё и Суперкубок УЕФА. И пусть многие кричат, что это "выставочная" игра и мол МЮ было по барабану. Только можете представить себе сэра Алекса которому "всё равно"? Вот и я не могу.
+40
-3
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Лучше время в истории российского спорта и России вообще. Везде был какой-то подьем, нормальные иномарки стали замещать на дорогах отечественный ржавый автопром и "праворульных" 10 раз утопленных японцев, люди стали без боязни глядеть в будущее и брать ипотеки (кто как бы не относился к кредитам, но ипотека удобный инструмент для миллионов людей, которые раньше жили в сёлах/деревнях/общагах), люди стали массово ездить по заграницам. Раньше (сужу по себе) до года 2005-2006 было ощущение, что заграницу ездят только либо богатые, либо тот кто весь год копил, а с года 2008ого как раз в-принципе стало нормой когда человек 3-4 раза в год куда-то летает. Цены то были вообще смешные. До сих пор помню поездку на Бали в 2011 году, на 12 дней летал с бывшей девушкой, за двоих отдали 50 тыс рублей по горящей путёвке (с перелётом, отелем и питанием). Молодые сейчас скажут: "Бред", но это было действительно так. Бензин стоил копейки, новая Камрюха v40 в максималке стоила то ли 700, то ли 800 косарей. Крузак можно было за 1.5 ляма купить. Зарплаты, конечно, были меньше, чем сейчас, но был какой-то просвет в будущем и тот же Крузак не казался чем-то оверпрайснутым и вполне реален для обычного работяги. И было в целом хорошее соотношение "квартира стоит больше, чем машина". Так и должно быть. А не как сейчас, когда какая-нибудь топовая немецкая тачка стоит дороже хаты в Москве. Это же просто бред, показатель того, что экономика вообще не туда работает.
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl_Ivanovich
Ничего не имею в виду, просто для контраста - один "народный клуб" несколько лет назад раз впервые за 16 лет выиграл чемпионат страны... :-)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мухаммад Юсупов
Спортс, сделайте по братски " Зенит-победитель Кубка УЕФА, где они сейчас"
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Crosse Bobcats
смотрю наш состав - 2 копеечных легионера Крижанац и Ширл, еще из догазпромовской эры, русский костяк (причем Широков еще за год до этого чуть ли не в КФК пылил) и 2 дорогих (по тем временам) легионера - Тимощук и Домингес. были же времена.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Смирнов
Зырянов с супругой тогда как раз пополнения в семье ожидали)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петровский
Самые яркие и незабываемые эмоции, как же здорово было!!!!!!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Torres
Ответ Vastichh
Да ну ты что, там был куплен Рейнджерс, а перед этим Бавария, а перед этим Байер, а перед этим.. да и вообще это просто нечестно!!
И Марсель и Вильяреал особенно куплен в двух матчах)😁
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ LaffyTaffy
Лучше время в истории российского спорта и России вообще. Везде был какой-то подьем, нормальные иномарки стали замещать на дорогах отечественный ржавый автопром и "праворульных" 10 раз утопленных японцев, люди стали без боязни глядеть в будущее и брать ипотеки (кто как бы не относился к кредитам, но ипотека удобный инструмент для миллионов людей, которые раньше жили в сёлах/деревнях/общагах), люди стали массово ездить по заграницам. Раньше (сужу по себе) до года 2005-2006 было ощущение, что заграницу ездят только либо богатые, либо тот кто весь год копил, а с года 2008ого как раз в-принципе стало нормой когда человек 3-4 раза в год куда-то летает. Цены то были вообще смешные. До сих пор помню поездку на Бали в 2011 году, на 12 дней летал с бывшей девушкой, за двоих отдали 50 тыс рублей по горящей путёвке (с перелётом, отелем и питанием). Молодые сейчас скажут: "Бред", но это было действительно так. Бензин стоил копейки, новая Камрюха v40 в максималке стоила то ли 700, то ли 800 косарей. Крузак можно было за 1.5 ляма купить. Зарплаты, конечно, были меньше, чем сейчас, но был какой-то просвет в будущем и тот же Крузак не казался чем-то оверпрайснутым и вполне реален для обычного работяги. И было в целом хорошее соотношение "квартира стоит больше, чем машина". Так и должно быть. А не как сейчас, когда какая-нибудь топовая немецкая тачка стоит дороже хаты в Москве. Это же просто бред, показатель того, что экономика вообще не туда работает.
И заметьте никто не рассказывал про русофобию и никому не была нужна Украина. Удивительное совпадение.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
endrioo
15 лет!!!! Сколько же прошло уж времени, это капец. Время неумолимо и беспощадно.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Ответ sergey para
Смотрел Ютюб канал "невиданный футбол". Там знающий дядька сказал,что купили.
А чего потом 1/4 ЛЧ не купили? Деньги что ли закончились?
Вы логику хоть включайте, расскажите, как можно купить Баварию с Каном в воротах в полуфинале еврокубка?
Или Рейнджерс, у которых 120 тысяч болельщиков в Манчестер приехали на финал?
И если можно купить Баварию, то кто матчи с ними ещё покупал? А если не покупали, то почему у Зенита вышло?
Забавляют меня люди, которые в такие бредни верят
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gibraltar
Та трёх летка была золотая для футбола России , 2005 ЦСКА и 2008 ЗЕНИТ , кубки УЕФА были взяты , всем пацанам кто играл тогда , большое уважение и огромное человеческое спасибо 🇷🇺
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Ответ SadButTrue
И заметьте никто не рассказывал про русофобию и никому не была нужна Украина. Удивительное совпадение.
Удивительное совпадение ещё и в том, что все эти победы смогли произойти без Путина, ведь президентом тогда уже успел стать Медведев. Вот думаю, нет ли теперь в этом факте какой-нибудь уголовно-наказуемой дискредитации...)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Ответ barnauldiscovery
Минутка душноты: насколько я помню, в финале Евролиги обыграли все таки Реал, а не Маккаби. Маккаби был в 2006-м
Полез проверять...)
В общем, пишут, что финал состоялся в Мадриде, при этом сам "Реал" в тот сезон даже не смог пробиться в 1/4 финала. А в финале был именно "Маккаби", как и в 2006 тоже. А у "Реала" в финале ЦСКА выигрывал последний раз в 1969 году...)
Всемогущий Гугл всё помнит...))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio666
"Зато мы как-то тогда вот все матчи в группе лч выиграли" - успокаивают себя болелы одного отечественного клуба...))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Караваев
7-8 наших , чех , хорват и турок-топ состав! Было круто, как и весь 2008!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Torres
Эх Риксен кто бы мог подумать тогда , что жизнь его так сложиться
Помним😭
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fonbaron
Ответ Max Bochkov
Мы в Калининграде тогда (в ресторане "Ольштын") смотрели эту игру на большом экране. Конечно, болели за "Зенит", хоть тогда и считали его главным дерби-соперником своей "Балтики". А потом пешим ходом пошли толпой в центр, размахивая моим фирменным банным полотенцем "Зенита"...) Кубок тоже потом довелось потрогать и пофоткаться с ним, когда его к нам привезли в рамках какой-то акции. Ажиотаж был очень большой, одному из охранников тогда толпа даже штаны порвала в азарте...) Мы помним, мы гордимся...) P.S. А за 10 дней до того финала ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу, победив "Маккаби". А через 4 дня после того финала сборная России по хоккею выиграла ЧМ, победив Канаду. А через месяц и неделю после того финала сборная России по футболу победила Голландию в 1/4 финала ЧЕ и взяла бронзу, в итоге. Теперь понятно, что это были самые лучшие недели российского спорта в истории...
Тогда же и сборная России по баскетболу взяла чемпионат Европы. Холден на последних секундах закинул двухочковоый. Никогда больше наш спорт не брал титулы и совершал достижения так часто и плотно. Тот Зенит был очень хорош
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
Ответ Семён Смирнов
Зырянов с супругой тогда как раз пополнения в семье ожидали)
Зырянов теперь главный тренер ФК Черноморец.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Ответ Fonbaron
Тогда же и сборная России по баскетболу взяла чемпионат Европы. Холден на последних секундах закинул двухочковоый. Никогда больше наш спорт не брал титулы и совершал достижения так часто и плотно. Тот Зенит был очень хорош
Это - да. Тоже помним и тоже гордимся. Особенно запомнилось, что в день финального матча против испанцев в Мадриде наша волейбольная сборная играла в финале ЧЕ против испанцев в Москве - но и там, и там фавориты и хозяева сенсационно проиграли...
Но всё же, тот ЧЕ был в 2007-м году. Я тут о бОльшей плотности, той которая уложилась буквально в полтора месяца...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назарбек Рамунанаев
Верни мне мой 2008
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий