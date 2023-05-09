47 комментариев

Прекрасный день в Манчестере.

14 мая 2008 года на стадионе «Сити оф Манчестер» состоялся финал Кубка УЕФА. «Зенит» обыграл «Глазго Рейнджерс» и взял второй евротрофей в истории нашего футбола. Давайте вспомним, как это было.

15 лет назад центр Манчестера выглядел примерно так.

По данным местной полиции, в город приехали около 150 тысяч болельщиков из Шотландии. Это и понятно – что там ехать-то? Если на стадион не попадешь, то такой матч можно и в пабе посмотреть.

Зенитовских фанатов, конечно, было в разы меньше – около 10 тысяч.

И это еще британцы пошли навстречу и многим болельщикам поставили визы без привычной волокиты.

А теперь к матчу! Стартовый состав «Зенита».

А вот и «Рейнджерс».

Первый тайм прошел с преимуществом команды Дика Адвоката.

Но команды обошлись без голов.

Хотя на последних минутах судья мог бы назначить пенальти в ворота шотландцев за руку в штрафной.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию.

Но вот 72-я минута. Андрей Аршавин одной передачей разрезает всю оборону соперника, а Игорь Денисов спокойно реализует выход на один!

Есть – 1:0!

Уже идет добавленное время, но «Зенит» его не тянет, а атакует. Аршавин отдал на Фатиха Текке, а турецкий форвард отдал на пустые ворота Константину Зырянову.

Все – 2:0!

И тут же прозвучал финальный свисток!

Извините, парни, это не ваш день.

А вот их!

Второй еврокубок в истории российского футбола в руках у капитана «Зенита»!

В руках кумиров болельщиков.

Спасибо, это было реально круто!

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Фото: Gettyimages.ru/Christopher Furlong / Staff, Jasper Juinen / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Alex Livesey / Staff, Jeff J Mitchell / Staff, Dima Korotayev / Stringer, Andrey Chepakin/Epsilon ; East News/PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP, Franck FIFE / AFP ; РИА Новости/Антон Денисов