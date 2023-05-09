47 комментариев

15 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Вот как это было круто!
Прекрасный день в Манчестере.
14 мая 2008 года на стадионе «Сити оф Манчестер» состоялся финал Кубка УЕФА. «Зенит» обыграл «Глазго Рейнджерс» и взял второй евротрофей в истории нашего футбола. Давайте вспомним, как это было.
15 лет назад центр Манчестера выглядел примерно так.
По данным местной полиции, в город приехали около 150 тысяч болельщиков из Шотландии. Это и понятно – что там ехать-то? Если на стадион не попадешь, то такой матч можно и в пабе посмотреть.
Зенитовских фанатов, конечно, было в разы меньше – около 10 тысяч.
И это еще британцы пошли навстречу и многим болельщикам поставили визы без привычной волокиты.
А теперь к матчу! Стартовый состав «Зенита».
А вот и «Рейнджерс».
Первый тайм прошел с преимуществом команды Дика Адвоката.
Но команды обошлись без голов.
Хотя на последних минутах судья мог бы назначить пенальти в ворота шотландцев за руку в штрафной.
Второй тайм продолжился по тому же сценарию.
Но вот 72-я минута. Андрей Аршавин одной передачей разрезает всю оборону соперника, а Игорь Денисов спокойно реализует выход на один!
Есть – 1:0!
Уже идет добавленное время, но «Зенит» его не тянет, а атакует. Аршавин отдал на Фатиха Текке, а турецкий форвард отдал на пустые ворота Константину Зырянову.
Все – 2:0!
И тут же прозвучал финальный свисток!
Извините, парни, это не ваш день.
А вот их!
Второй еврокубок в истории российского футбола в руках у капитана «Зенита»!
В руках кумиров болельщиков.
Спасибо, это было реально круто!
Празднования на улицах российских городов:
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Фото: Gettyimages.ru/Christopher Furlong / Staff, Jasper Juinen / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Alex Livesey / Staff, Jeff J Mitchell / Staff, Dima Korotayev / Stringer, Andrey Chepakin/Epsilon ; East News/PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP, Franck FIFE / AFP ; РИА Новости/Антон Денисов
Кубок тоже потом довелось потрогать и пофоткаться с ним, когда его к нам привезли в рамках какой-то акции. Ажиотаж был очень большой, одному из охранников тогда толпа даже штаны порвала в азарте...)
Мы помним, мы гордимся...)
P.S. А за 10 дней до того финала ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу, победив "Маккаби".
А через 4 дня после того финала сборная России по хоккею выиграла ЧМ, победив Канаду.
А через месяц и неделю после того финала сборная России по футболу победила Голландию в 1/4 финала ЧЕ и взяла бронзу, в итоге.
Теперь понятно, что это были самые лучшие недели российского спорта в истории...
Хотя, куча скоттов в Манчестере в какой-то момент немного стали напрягать (тем более, было понятно, что их приехало раз в пять больше, чем вмещал Сити оф Манчестер Стэдиум). Но оказалось, зря напрягались. Через весь город до гостиницы после матча шли пешком через толпы раздосадованных скоттов, который крушили все вокруг, но к нам подходили и поздравляли с победой. Потом ночь перед утренним вылетом обратно в пабе вместе с болелами... Селтика, которые приехали потроллить "рейнджеров"... И пару недель дома без голоса после возвращения.
Это был отличный день ))
ps. Простите занудного дядьку )) Ностальгия накатила ))
Вы логику хоть включайте, расскажите, как можно купить Баварию с Каном в воротах в полуфинале еврокубка?
Или Рейнджерс, у которых 120 тысяч болельщиков в Манчестер приехали на финал?
И если можно купить Баварию, то кто матчи с ними ещё покупал? А если не покупали, то почему у Зенита вышло?
Забавляют меня люди, которые в такие бредни верят
В общем, пишут, что финал состоялся в Мадриде, при этом сам "Реал" в тот сезон даже не смог пробиться в 1/4 финала. А в финале был именно "Маккаби", как и в 2006 тоже. А у "Реала" в финале ЦСКА выигрывал последний раз в 1969 году...)
Всемогущий Гугл всё помнит...))
Помним😭
Но всё же, тот ЧЕ был в 2007-м году. Я тут о бОльшей плотности, той которая уложилась буквально в полтора месяца...