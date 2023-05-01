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15 лет назад «Зенит» вынес «Баварию» на «Петровском» – 4:0. Такое приятно вспомнить

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1 мая 2008 года «Зенит» вынес «Баварию» на «Петровском» 4:0 и вышел в финал Кубка УЕФА. 

Для петербуржцев это был ключевой шаг по пути к трофею. После того матча мы поверили, что возможно вообще все.

«Зенит» это и правда сделал.

Уже на 3-й минуте «Зенит» заработал опасный штрафной.

И Павел Погребняк мощнейшим ударом открыл счет.

Восторг!

В конце первого тайма Константин Зырянов прорвался к Оливеру Кану и пробил мимо легендарного голкипера – 2:0!

После перерыва Александр Анюков навесил с фланга, и Виктор Файзулин головой вколотил мяч под перекладину. Что происходит?

А еще через 20 минут Домингес просто деклассировал Филипа Лама, отдал передачу на Погребняка, который элегантным ударом в угол сделал дубль. Ааааааа!

Кажется, Павел сам пока не понял, что сделал.

К сожалению, форвард уже при счете 4:0 схватил желтую, из-за которой пропустил финал.

Все! Победа!

Счастье!

Безумие на трибунах.

Нет, это не фотошоп!

Кан явно не ожидал, что прощание с еврокубками будет таким.

Спасибо, это было очень круто!

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Фото: globallookpress.com/Serge Fedoseev; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; AFP/YURI KADOBNOV

55 комментариев

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Максим Фомин
15 лет какие перспективы были и сколько надежд на светлое будущее... но2008 так и останется пиком всего российского спорта на долгие годы, а может и не только спорта...
+52
-5
+47
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Михаил Савченко
В тот весенний день одна милая девушка, которая мне нравилась, сказала, что у меня с ней нет шансов. А потом Зенит выиграл у Баварии 4:0. В тот вечер я в полной мере осознал, что значит "смешанные чувства" :)
+40
-2
+38
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Moonwalker
Ответ Goldstream
Да, многие сейчас скажут про траву, которая была зеленее. Но, буду честен, такого ощущения ускорения во всех сферах, как в те годы (2005-2012), не ощущалось никогда. В 2008 это ощущалось особенно невероятно. 4:0. С Баварией. 3:1 (при абсолютно разгромной по содержанию игре) С Голландией. Воспоминания на всю жизнь.
Добавим сюда хоккей с победным голом Ковальчука, Суперкубок Зенита в Монако, даже, прости господи, выигранное Евровидение... Реально был какой-то сумасшедший для России год...
+20
0
+20
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Goldstream
Ответ Максим Фомин
15 лет какие перспективы были и сколько надежд на светлое будущее... но2008 так и останется пиком всего российского спорта на долгие годы, а может и не только спорта...
Да, многие сейчас скажут про траву, которая была зеленее.
Но, буду честен, такого ощущения ускорения во всех сферах, как в те годы (2005-2012), не ощущалось никогда. В 2008 это ощущалось особенно невероятно.
4:0.
С Баварией.
3:1 (при абсолютно разгромной по содержанию игре)
С Голландией.

Воспоминания на всю жизнь.
+16
-1
+15
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Grishgeorgov
Судил тот матч величайший Эвребе))
+17
-2
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Evgeny Trifonov
38 летний Горшков в роли правого защитника "съедает" на своём фланге и Лама и Швайнштайгера, это было эпично
+8
0
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Эл Ку
Золотое было то время! И Зенит был другой, и мир другим!
+8
0
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Олег Овчинников
После того матча ходили слухи, что Бавария заинтересована в покупке Погребняка, но Павел, как назло, вскоре серьезно травмировался и не только не перешел в Баварию, но и пропустил Евро-2008.
+8
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Art Ebosh
Ответ Денис Оськин
В тот легендарный договорной матч
Абсолютно не удивился, увидев в профиле «пищевик». Зависть - плохое чувство.
+7
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Goldstream
Ответ Олег Овчинников
После того матча ходили слухи, что Бавария заинтересована в покупке Погребняка, но Павел, как назло, вскоре серьезно травмировался и не только не перешел в Баварию, но и пропустил Евро-2008.
Причем травмиррвался, положив шикарный мяч со штрафного в товарняке.
+5
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ПозднийРассвет
Ответ Денис Оськин
В тот легендарный договорной матч
Вот не верю я в коррупцию со стороны самого титулованного и авторитетного клуба Германии. Тут как говориться рассуждаем от противного.
+5
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Тюменский медвежонок
спартаковцы до сих пор говорят что ту игру Газпром купил у Баварии, интересно сколько заплатили всей команде из Германии...)
+8
-4
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bestttttttofthebest
Зенит тогда порадовал всю страну
+6
-2
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DosSantosAveiro
2008 год, Институт, 4й курс, время надежд. Относительная стабильность в стране, имелись реальные перспективы. Куда, черт возьми, все это подевалось???
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Phoebe
Ответ Олег Овчинников
После того матча ходили слухи, что Бавария заинтересована в покупке Погребняка, но Павел, как назло, вскоре серьезно травмировался и не только не перешел в Баварию, но и пропустил Евро-2008.
Справедливости ради, жалеет об этом, наверное, только сам Павел, с учетом того, как всё сложилось без него )
+3
0
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Он саМый
Ответ Moonwalker
Добавим сюда хоккей с победным голом Ковальчука, Суперкубок Зенита в Монако, даже, прости господи, выигранное Евровидение... Реально был какой-то сумасшедший для России год...
Нефть стоила 145 баксов. А выиграли ещё и в баскетболе, волейболе, в общем, везде
+5
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prus_3
Ответ Михаил Савченко
В тот весенний день одна милая девушка, которая мне нравилась, сказала, что у меня с ней нет шансов. А потом Зенит выиграл у Баварии 4:0. В тот вечер я в полной мере осознал, что значит "смешанные чувства" :)
Молодчина! Мои "смешанные чувства" уже три месяца как пускали пузыри в зенитовских пеленках и ползунках. Столько в этом году, да и потом, было куплено всякого зенитовского детского! Клянусь, мы уже тогда прилично на бренде зарабатывали. На себе ощутил.
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Илья Богданов
Ответ Тюменский медвежонок
спартаковцы до сих пор говорят что ту игру Газпром купил у Баварии, интересно сколько заплатили всей команде из Германии...)
Для меня, болельщика Спартака, тот матч является одним из самых теплых и вызывающих восторг воспоминаний детства, связанных со спортом. Не неси чушь)
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dronick
Ответ Phoebe
Помню хорошо тот розыгрыш КУ. Должен признаться, что (уж не знаю почему) отыгрыш в 1/4 с Марселем после 1-3 на выезде запомнился наиболее ярко, нежели Бавария, Байер и даже Рейнджерс. Наверно потому, что фора после гола Аршавина на флажке была слишком невелика.
С Марселем в 1/8 играли вообще-то
+3
0
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Bayern2004
Как болельщик Баварии скажу так:одни недооценили,а другие просто превозмогли.
Прекрасная победа "Зенита",ну а Мюнхену урок был.
Хотя подвиг имени Тони в матче с Хетафе это отдельный разговор.
Я тогда бегал в пространстве в относительной невменяемости.
+3
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Ilnur Hasanov
Сейчас о таком можно мечтать.
+3
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Юрий Бабкин
Хорошо играл Домингес в Зените, не хуже, чем в Рубине. Только в состав его ставили редко, потому что он по функционалу был вторым Аршавиным (но когда ставили - то играл хорошо).
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prus_3
Да, это была фейерия, восторг! Но по своим ощущениям скажу, что даже финал Кубка УЕФА не вызвал столько эмоций и не доводил до полуобморочного состояния, как тот чемпионский матч 11.11.2007 в Раменском. Если бы не Святой Домингес, то еврокубки мог и не увидеть вообще... Больше подобных чувств не испытывал. Наверное, такое раз в жизни бывает, а потом уже это, как второй и все последующие сексы. Было.
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Ванильный Мишка
Какие 15 лет!? Вы что! Это же было совсем недавно кажется..
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La Crosse Bobcats
были же времена)) и главное легионеров не так много, а на ключевых ролях вообще все наши.
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