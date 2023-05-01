55 комментариев

1 мая 2008 года «Зенит» вынес «Баварию» на «Петровском» 4:0 и вышел в финал Кубка УЕФА.

Для петербуржцев это был ключевой шаг по пути к трофею. После того матча мы поверили, что возможно вообще все.

«Зенит» это и правда сделал.

Уже на 3-й минуте «Зенит» заработал опасный штрафной.

И Павел Погребняк мощнейшим ударом открыл счет.

Восторг!

В конце первого тайма Константин Зырянов прорвался к Оливеру Кану и пробил мимо легендарного голкипера – 2:0!

После перерыва Александр Анюков навесил с фланга, и Виктор Файзулин головой вколотил мяч под перекладину. Что происходит?

А еще через 20 минут Домингес просто деклассировал Филипа Лама, отдал передачу на Погребняка, который элегантным ударом в угол сделал дубль. Ааааааа!

Кажется, Павел сам пока не понял, что сделал.

К сожалению, форвард уже при счете 4:0 схватил желтую, из-за которой пропустил финал.

Все! Победа!

Счастье!

Безумие на трибунах.

Нет, это не фотошоп!

Кан явно не ожидал, что прощание с еврокубками будет таким.

Спасибо, это было очень круто!

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Фото: globallookpress.com/Serge Fedoseev; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; AFP/YURI KADOBNOV