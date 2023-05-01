55 комментариев

15 лет назад «Зенит» вынес «Баварию» на «Петровском» – 4:0. Такое приятно вспомнить
1 мая 2008 года «Зенит» вынес «Баварию» на «Петровском» 4:0 и вышел в финал Кубка УЕФА.
Для петербуржцев это был ключевой шаг по пути к трофею. После того матча мы поверили, что возможно вообще все.
«Зенит» это и правда сделал.
Уже на 3-й минуте «Зенит» заработал опасный штрафной.
И Павел Погребняк мощнейшим ударом открыл счет.
Восторг!
В конце первого тайма Константин Зырянов прорвался к Оливеру Кану и пробил мимо легендарного голкипера – 2:0!
После перерыва Александр Анюков навесил с фланга, и Виктор Файзулин головой вколотил мяч под перекладину. Что происходит?
А еще через 20 минут Домингес просто деклассировал Филипа Лама, отдал передачу на Погребняка, который элегантным ударом в угол сделал дубль. Ааааааа!
Кажется, Павел сам пока не понял, что сделал.
К сожалению, форвард уже при счете 4:0 схватил желтую, из-за которой пропустил финал.
Все! Победа!
Счастье!
Безумие на трибунах.
Нет, это не фотошоп!
Кан явно не ожидал, что прощание с еврокубками будет таким.
Спасибо, это было очень круто!
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Фото: globallookpress.com/Serge Fedoseev; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; AFP/YURI KADOBNOV
Но, буду честен, такого ощущения ускорения во всех сферах, как в те годы (2005-2012), не ощущалось никогда. В 2008 это ощущалось особенно невероятно.
4:0.
С Баварией.
3:1 (при абсолютно разгромной по содержанию игре)
С Голландией.
Воспоминания на всю жизнь.
Прекрасная победа "Зенита",ну а Мюнхену урок был.
Хотя подвиг имени Тони в матче с Хетафе это отдельный разговор.
Я тогда бегал в пространстве в относительной невменяемости.