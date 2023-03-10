Амазонка – футболистка клуба «Бей Беги», который создали Джикия и Соболев. Мечтает о космосе и готовится полететь на орбиту!

Одной из первых девушек, которая сыграла в Winline Медиалиге, стала Анастасия Косенкова, которую все знают как Амазонку. Она смело играла, не убирая ноги даже от суровых мужских подкатов!

Давайте познакомимся с этой необычной футболисткой!

Анастасия родилась 21 ноября 1994 года в Ярцево (Смоленская область). В детстве серьезно занималась тхэквондо: именно на тренировках появилась прозвище Амазонка – ее так называл тренер, так что ник из самой юности.

А как девушка пришла в футбол при таких вводных? Лучше всех об этом расскажет сама Анастасия: «Я профессионально занималась тхэвондо, а вот футбол был больше развлечением. Но в университете продолжать тренировки возможности уже не было, зато футбол был. Тренер меня заметил и позвал выступать в женской сборной МГТУ им. Баумана».

2022-й стал для Анастасии максимально плодотворным. Она стала призером и лучшим бомбардиром чемпионата России по футзалу среди женщин, защитила кандидатскую диссертацию, увлеклась серфингом, стала членом Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Роскосмоса. Неплохо, правда?

А еще Анастасия дебютировала в Медиалиге. Сначала играла за ФК «Art», а теперь гоняет мяч за «Бей Беги», команду, которую создали футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев. Девушка провела несколько матчей, снималась в роликах команды и даже завела собственный Ютуб-канал. Цель на следующий сезон – забить!

Вы уже поняли, что Анастасия максимально многогранная, поэтому вы вряд удивитесь, когда узнаете, что ее мечта – полететь в космос. Нет, это не шутка – и она на месте не сидит. В 2020 году даже стала победителем международного марафона «Тренировки с космонавтом 3.0», в котором участвовали пять тысяч человек!

«Для меня космонавты – герои. Ведь они могут выдерживать такую нагрузку и ответственность. Это каждый раз проверка себя на прочность, работа на пределе возможностей. С орбиты я когда-нибудь пошлю важное послание в мир!», – рассказывала Анастасия.

Ну а кто дает вдохновляет девушку на плодотворную работу по всем фронтам? Ответ прост: «Генератор всех моих творческих идей – мой муж. А ещё коллеги и, конечно, кот!»