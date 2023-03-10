Ultras Action
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Амазонка – футболистка клуба «Бей Беги», который создали Джикия и Соболев. Мечтает о космосе и готовится полететь на орбиту!

Анастасия Косенкова
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Одной из первых девушек, которая сыграла в Winline Медиалиге, стала Анастасия Косенкова, которую все знают как Амазонку. Она смело играла, не убирая ноги даже от суровых мужских подкатов!

Давайте познакомимся с этой необычной футболисткой!

Анастасия родилась 21 ноября 1994 года в Ярцево (Смоленская область). В детстве серьезно занималась тхэквондо: именно на тренировках появилась прозвище Амазонка – ее так называл тренер, так что ник из самой юности.

А как девушка пришла в футбол при таких вводных? Лучше всех об этом расскажет сама Анастасия: «Я профессионально занималась тхэвондо, а вот футбол был больше развлечением. Но в университете продолжать тренировки возможности уже не было, зато футбол был. Тренер меня заметил и позвал выступать в женской сборной МГТУ им. Баумана».

2022-й стал для Анастасии максимально плодотворным. Она стала призером и лучшим бомбардиром чемпионата России по футзалу среди женщин, защитила кандидатскую диссертацию, увлеклась серфингом, стала членом Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Роскосмоса. Неплохо, правда?

А еще Анастасия дебютировала в Медиалиге. Сначала играла за ФК «Art», а теперь гоняет мяч за «Бей Беги», команду, которую создали футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев. Девушка провела несколько матчей, снималась в роликах команды и даже завела собственный Ютуб-канал. Цель на следующий сезон – забить!

Вы уже поняли, что Анастасия максимально многогранная, поэтому вы вряд удивитесь, когда узнаете, что ее мечта – полететь в космос. Нет, это не шутка – и она на месте не сидит. В 2020 году даже стала победителем международного марафона «Тренировки с космонавтом 3.0», в котором участвовали пять тысяч человек!

«Для меня космонавты – герои. Ведь они могут выдерживать такую нагрузку и ответственность. Это каждый раз проверка себя на прочность, работа на пределе возможностей. С орбиты я когда-нибудь пошлю важное послание в мир!», – рассказывала Анастасия.

Ну а кто дает вдохновляет девушку на плодотворную работу по всем фронтам? Ответ прост: «Генератор всех моих творческих идей – мой муж. А ещё коллеги и, конечно, кот!»

68 комментариев

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Anton Lem
Котик - лайк
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Никита Смолов
Амазонка 😂😂😂 она же никакущая , от слова совсем. Понятно что любители найдутся… но, талии нет, грудей нет, жопы нет, хотя ляшки здоровые, лоб огромный , волос три пера. Единственно что там может быть это характер, но это неизвестно.
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Enotaz24
Любую девушку нужно снимать после умывания хозяйсивенным мылом.
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Enotaz24
Рядовая в строю. Ничего особенного
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Владимир Молявин
Милая девушка.
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prus_3
Прошел бы мимо и ничего не сказал. Но зачем это тело выставлять здесь, в спортивных новостях?! Только из-за того, что Джикия и Соболев работали над этой футболисткой? И ведь, глупая, считает себя неотразимой. Это издевательство! Да выставляйте лучше что вы сожрали и выпили.
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Жаров
Ответ Александр Кудрявцев
Да походу это вы однако не видели 😁😁😁
Александр, я в большей степени о том, что так поэтично про пень может рассказывать только гениальный поэт))
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Владимир Смирнов
Я смотрю ей в след, ничего в ней нет, а я всё гляжу, глаз не отвожу))
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Лёша Васильев
первое фото на Тарзана похожа..
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Konstantin Zorin
Почему эта "новость" весит в топах третий день?
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KennyN
- вам пакет нужен?
- пожалуй, да
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Levis501
Ответ ilmir84
мда, целлюлит с нее так и выпирает
Твоя тупость так и выпирает😂
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Levis501
Ответ Николай Иванов
Я здесь!:))))
И я тоже тут) сидят две иконы красоты, «на любителя» им. Классная девушка и красивая и точно талантливая.
+1
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Levis501
Ответ Кирилл Голивец
Ну... так себе
А вот ты прям идеал!
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zukarello
Сочная
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Давид Золотов
Сейчас пьяный смотрю. Матч ТВ, какая орзул соскаи
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МИХАЛЫЧ
Вообще жуть
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Николай Иванов
Ответ Антон Фалафель
И таких любителей ещё поискать надо
Я здесь!:))))
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MikhaL
Кот - генератор идей... Да уж...
Раздевалка то во время матча хоть общая была с мужиками?
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Александр Бородин
Ответ Captain_Noname
Ирония в том, что обычно такие комментарии оставляют наикрасивейшие классические подпивные пузатые мужички
Ну лицо у нее и правда не очень, но фигура топ
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Джорджио Че
Автор явно не в курсе даже переносного значения слова "Амазонка"
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Александр Кудрявцев
Хорошенькая амазоночка
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Александр Кудрявцев
Ответ Жаров
Вы там из редакции вообще не выходите и баб не видите?
Да походу это вы однако не видели 😁😁😁
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ValmontZ
пожалуй нет
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Timokk
Знатное перде , такое прокачать , нужен , достойный поршень ) Покуда молода , и не поплыла ))) Вспомнилась строчка из " Ленинградское время " . " Выходит , нужно все успеть , покуда грудь высока " ... )
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