35 комментариев

Как хорошо вы знаете лучшую лигу мира? Сейчас проверим!

Сколько вспомните городов, в которых были клубы первой российской лиги? Мы учли 78 населенных пунктов: 76 городов, один поселок и одно село. Отсчет ведем с 1994 года, когда турнир стал единым, без деления на зоны.

Результаты пишите в комментарии. Поехали!

Фото: fcspartak68.ru