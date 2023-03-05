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Вспомните все города, в которых были клубы ФНЛ (Первой лиги)?

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Как хорошо вы знаете лучшую лигу мира? Сейчас проверим!

Сколько вспомните городов, в которых были клубы первой российской лиги? Мы учли 78 населенных пунктов: 76 городов, один поселок и одно село. Отсчет ведем с 1994 года, когда турнир стал единым, без деления на зоны.

Результаты пишите в комментарии. Поехали!

Если тест не открывается, кликайте сюда!

Фото: fcspartak68.ru

35 комментариев

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Trash Talking
Позор в том, что я за 15 минут не вспомнил Нижний Новгород, с которым Зенит вчера играл :D
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Дамир
Спартак Нальчик легендарный клуб из Кабардино-балкарской республики города Нальчик в своё время при Красножана рвал все топ клубы России
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Dick Advocaat
63/78 Не смог вспомнить, откуда Чайка , Жигулевск и Московский - трудно. Остальные надо было брать.
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myshkin
49 из 78. Супер мега трудно.. Больше всего конечно столкнулся с тем, что не умею правильно писать некоторые города России. надо исправяться :)
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Phoebe
63 из 78... сложный тест, но интересный!
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JealousNobody
Я вспомнил про Стерлитамак
+3
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Вадим Сидоров
По-настоящему народная лига, представляющая всю Россию, даже Барнаул ест6:)
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Ruscello
76/78, Жигулевск, Интеррос я конечно знаю команду, но поселок Московский нет, казалось, что они из колхоза какого-то.
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eftomolgy
68 из 78. Вспомнил Дзержинск и Московский, но не написал Казань и Томск (думал, что их написал и даже не смотрел в их сторону)
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idemidov
Ответ idemidov
Ну Московский совсем олдфаги помнят. Интеррос в самом начале 90-х были в первой лиге, когда 3 зоны были. Он ещё одно время ФК "Хитрые Лисы" назывался! Тогда много было безумных названий типа ФК Пеле.
Ошибся. "Хитрые Лисы" это из Орехово-Зуево были. А в Московском команда называлась Интеррос, Техинвест-М и т.д. и т.п.
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Алексей Гусев
Ответ idemidov
Ну Московский совсем олдфаги помнят. Интеррос в самом начале 90-х были в первой лиге, когда 3 зоны были. Он ещё одно время ФК "Хитрые Лисы" назывался! Тогда много было безумных названий типа ФК Пеле.
да не такой я и за...ой то есть фанат нашего футбола)))
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Брэд Либил
Ответ Кирилл Голивец
В Дзержинске Джикия играл) А в Долгопе была семья Садыговых) у меня 75/78: Московский (притом десятки раз был там), Димитровград (притом у меня друг оттуда, но не помнил их в ЛЛМ) и тоже Орехово-Зуево. Вообще тест для тех, кто хорошо представляет карту России
Да тоже ж всех не упомнишь. Дзержинск-то жив в памяти, совсем недавно играл. И не столько даже по Джикие запомнился, сколько по Касьяну. Про тот же Амур, хорошо помнил, что была команда с континента на востоке ещё одна, но что-то переклинило с Благовещенском 😁
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masek
Ответ idemidov
Ленинск-Кузнецкий в первой лиге пошумел. Алексей Смертин оттуда. ЦСКА они проходили в Кубке...
Я футболом начал серьезно интересоваться с 1999 года, с финала кубка (глорихантер я гыгыгы). Так что времена игры Зари в первой лиге не застал. Но название и город как-то в голове отложились.
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Кирилл Голивец
Ответ Брэд Либил
72/78. Рязань, Майкоп, Благовещенск, Дзержинск, Долгопрудный, Орехово-Зуево. Необидно только за Орехово, сроду бы не вспомнил, что Спартак играл в Первой лиге.
В Дзержинске Джикия играл) А в Долгопе была семья Садыговых)

у меня 75/78: Московский (притом десятки раз был там), Димитровград (притом у меня друг оттуда, но не помнил их в ЛЛМ) и тоже Орехово-Зуево.

Вообще тест для тех, кто хорошо представляет карту России
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idemidov
Ответ Андрей Владимирович
Ввел Жигулёвск,не засчитали,почему?
Формально, Акрон же из Тольятти. Хотя играет в Жигулёвске, да.
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idemidov
>>> Нижний Новгород («Локомотив», «Торпедо-Виктория», «Спартак», «Волга», «Нижний Новгород»)

Клубов, больше, чем в Питере! Если учесть что Зенит-2 это вторая команда клуба Зенит.
И ещё одного клуба в Нижнем одного клуба не хватает — ФК НН было два в ФНЛ. Нынешний (Олимпиец - НН - Пари) и просто ФК Нижний Новгород, который проиграл Волге стыки за РПЛ.
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idemidov
Ответ masek
57/78. Позорно, что многие крупные города не вспомнил. Зато вспомнил Димитровград и Ленинск-Кузнецкий. Песчанокопское несколько раз пытался написать как Пескопчанское. Так и не вспомнил как правильно.
Ленинск-Кузнецкий в первой лиге пошумел. Алексей Смертин оттуда. ЦСКА они проходили в Кубке...
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idemidov
Ответ Сергей Анохин
Мне надоело Нет города Орел Есть город Орёл!!!!!
Не понимаю, почему минусуют. Действительноп правильный Орёл не принимается, а странный Орел принимается.
+2
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idemidov
Ответ Алексей Гусев
71/78 но мог еще пару назвать...Да по сути 2 для меня не реально было назвать, Демитровград и поселок Московский
Ну Московский совсем олдфаги помнят. Интеррос в самом начале 90-х были в первой лиге, когда 3 зоны были. Он ещё одно время ФК "Хитрые Лисы" назывался! Тогда много было безумных названий типа ФК Пеле.
+1
0
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Брэд Либил
72/78. Рязань, Майкоп, Благовещенск, Дзержинск, Долгопрудный, Орехово-Зуево.
Необидно только за Орехово, сроду бы не вспомнил, что Спартак играл в Первой лиге.
+3
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DynamoUfa
63. минут 20ть бы, тогда успел
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Вечно в бане
71/78. Дальше сломался мозг и закончился таймер.

Можно было брать все, кроме Димитровграда, который я два раза обозвал Дмитровградом, и больше к нему не возвращался.
+2
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Arty K.
Очень сложный тест, ещё и в такие короткие сроки. 59/78 👍
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F_Totti
Ахахахха. Кстати! Это же тест, мало того что на знание городов, так больше - на грамотность!
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F_Totti
39 из 78. Кажется, вы совсем не знаете географию России.
Видимо это и правда так.
После 20 клуба, я начал вспоминать города.
И понял, что, на данный момент, я не могу вспомнить столько городов, находящихся в России.
Красноярск, Тюмень, Тамбов, Орел и пр.
Уже опосля, я хлопал себя по лбу и удивлялся, как же так. Это же настолько на поверхности.
А я, эх я!
+3
0
+3
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