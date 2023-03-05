35 комментариев

Вспомните все города, в которых были клубы ФНЛ (Первой лиги)?
Как хорошо вы знаете лучшую лигу мира? Сейчас проверим!
Сколько вспомните городов, в которых были клубы первой российской лиги? Мы учли 78 населенных пунктов: 76 городов, один поселок и одно село. Отсчет ведем с 1994 года, когда турнир стал единым, без деления на зоны.
Результаты пишите в комментарии. Поехали!
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Фото: fcspartak68.ru
у меня 75/78: Московский (притом десятки раз был там), Димитровград (притом у меня друг оттуда, но не помнил их в ЛЛМ) и тоже Орехово-Зуево.
Вообще тест для тех, кто хорошо представляет карту России
Клубов, больше, чем в Питере! Если учесть что Зенит-2 это вторая команда клуба Зенит.
И ещё одного клуба в Нижнем одного клуба не хватает — ФК НН было два в ФНЛ. Нынешний (Олимпиец - НН - Пари) и просто ФК Нижний Новгород, который проиграл Волге стыки за РПЛ.
Необидно только за Орехово, сроду бы не вспомнил, что Спартак играл в Первой лиге.
Можно было брать все, кроме Димитровграда, который я два раза обозвал Дмитровградом, и больше к нему не возвращался.
Видимо это и правда так.
После 20 клуба, я начал вспоминать города.
И понял, что, на данный момент, я не могу вспомнить столько городов, находящихся в России.
Красноярск, Тюмень, Тамбов, Орел и пр.
Уже опосля, я хлопал себя по лбу и удивлялся, как же так. Это же настолько на поверхности.
А я, эх я!