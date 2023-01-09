Звезда OnlyFans устроила шоу в боксе: пришла на взвешивание с пивом и бургером, а потом победила нокаутом

Вдохновение Элли Брук – Конор и Фьюри.

14 января на «Уэмбли» прошло боксерское шоу MF & DAZN: X Series 004. В главном событии вечера ютубер KSI нокаутировал другого блогера FaZe Temperrr, а в соглавном бою американский блогер Сулейман Албаер победил диджея Тома Дзанетти.

Перед этим состоялось самое жаркое: звезда OnlyFans Элли Брук подралась с Фэйт Ордуэй и нокаутировала ее в первом раунде.

Что нужно знать о Брук и ее бое?

Элли Брук – популярная британская модель OnlyFans. Она близкая подруга секс-символа женского бокса Эбани Бриджес.

Бриджес подтолкнула Брук к выходу на ринг: почти год она активно спаррингует с подругой и научила ее работать кулаками.

Шоу началось за сутки до боя. Брук пришла на пресс-конференцию в короне и в коротком платье, на котором висела лента с конкурса красоты (или выпускного бала). На взвешивании она появилась со стаканом пива и бургером, где сбросила халат, осталась в полосатом бикини и показала нужный вес.

Ее соперница Фэйт Ордуэй оказалась тяжелее на 700 граммов – 62,8 килограмма. Но это не помогло: Брук отправила ее в нокаут в первом раунде – хватило меньше двух минут.

Элли Брук – активная болельщица «Манчестер Сити». В июле-2022 она планировала выйти в ринг против другой модели OnlyFans – Астрид Уэтт. Уэтт болеет за «Челси», что стало поводом для боя. В последний момент та отказалась драться: ее заменила Эй-Джей Бенкер, но Брук все равно победила.

«Почему бы и нет? Это не значит, что мне нравится получать по лицу. Но если я ввязалась в это дело, то уже не отступлю. Это точно не ради денег. Просто хочу, чтобы меня знали не только как модель OnlyFans. Хочется не просто драться, но и делать это хорошо. У меня получится, так как я тот еще пахарь», – говорила Брук.

Так она говорила о кумирах в единоборствах: «Мне очень нравится Конор, хочу научиться разговаривать как он. Или же называть всех бомжарами в стиле Тайсона Фьюри. У меня получится, ведь я та еще #####!»

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