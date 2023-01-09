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Звезда OnlyFans устроила шоу в боксе: пришла на взвешивание с пивом и бургером, а потом победила нокаутом

бокс
светская хроника
DAZN
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Вдохновение Элли Брук – Конор и Фьюри.

14 января на «Уэмбли» прошло боксерское шоу MF & DAZN: X Series 004. В главном событии вечера ютубер KSI нокаутировал другого блогера FaZe Temperrr, а в соглавном бою американский блогер Сулейман Албаер победил диджея Тома Дзанетти.

Перед этим состоялось самое жаркое: звезда OnlyFans Элли Брук подралась с Фэйт Ордуэй и нокаутировала ее в первом раунде.

Что нужно знать о Брук и ее бое?

Элли Брук – популярная британская модель OnlyFans. Она близкая подруга секс-символа женского бокса Эбани Бриджес.

Бриджес подтолкнула Брук к выходу на ринг: почти год она активно спаррингует с подругой и научила ее работать кулаками.

Шоу началось за сутки до боя. Брук пришла на пресс-конференцию в короне и в коротком платье, на котором висела лента с конкурса красоты (или выпускного бала). На взвешивании она появилась со стаканом пива и бургером, где сбросила халат, осталась в полосатом бикини и показала нужный вес.

Ее соперница Фэйт Ордуэй оказалась тяжелее на 700 граммов – 62,8 килограмма. Но это не помогло: Брук отправила ее в нокаут в первом раунде – хватило меньше двух минут.

 
 

Элли Брук – активная болельщица «Манчестер Сити». В июле-2022 она планировала выйти в ринг против другой модели OnlyFans – Астрид Уэтт. Уэтт болеет за «Челси», что стало поводом для боя. В последний момент та отказалась драться: ее заменила Эй-Джей Бенкер, но Брук все равно победила.

«Почему бы и нет? Это не значит, что мне нравится получать по лицу. Но если я ввязалась в это дело, то уже не отступлю. Это точно не ради денег. Просто хочу, чтобы меня знали не только как модель OnlyFans. Хочется не просто драться, но и делать это хорошо. У меня получится, так как я тот еще пахарь», – говорила Брук.

Так она говорила о кумирах в единоборствах: «Мне очень нравится Конор, хочу научиться разговаривать как он. Или же называть всех бомжарами в стиле Тайсона Фьюри. У меня получится, ведь я та еще #####!»

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Фото: Instagram/thedumbledong; Gettyimages.ru/James Manning/PA Images

53 комментария

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А.В. Бубнов
Ответ Олег Кузнецов
Тема попы раскрыта полностью.)
Тема попы полностью поддержана. Иначе скатывается)
+1
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Добрый Ретроград
Ответ А.В. Бубнов
Ну и заковыристое словосочетание) В трудовой профессия наверное записана так: пеший порноработник
Именно так
0
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А.В. Бубнов
Ответ Осоавиахим
А счет какой?
Наверняка Арсеналовец её в конце нашпиговал. Как и в АПЛ
Пхахаха
+1
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А.В. Бубнов
Ответ Добрый Ретроград
Эскортница-порноактриса
Ну и заковыристое словосочетание)
В трудовой профессия наверное записана так: пеший порноработник
0
0
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Добрый Ретроград
Ответ А.В. Бубнов
Я не понял, она порноблоггер что ли?
Эскортница-порноактриса
0
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Денис Разумовский
Фэйт гораздо симпатичнее
+1
-1
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Осоавиахим
Ответ Даурен Турсынбеков
Ого. Заценил сразу же. У нее в сети есть видео. Где она в форме МС с одним негром в форме Арсенала проводят матч
А счет какой?
0
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А.В. Бубнов
Ответ Dan Kennedy
Ну получается так. В целом если видишь Онлифанс - там либо порно-эротика, либо эротика в большинстве случаев. Думаю остальной контент там редкость.
Буду знать.
+1
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Фокс&#8796;
Страшила.. Без грима вообще мрак..(
+1
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Роман75
Как говорил Штык в фильме ДМБ- *опа мягкая, шершавая, как ананас))
+3
0
+3
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Dan Kennedy
Ответ А.В. Бубнов
Я не понял, она порноблоггер что ли?
Ну получается так. В целом если видишь Онлифанс - там либо порно-эротика, либо эротика в большинстве случаев. Думаю остальной контент там редкость.
+1
0
+1
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FUFAYKIN
Целлюлит детектед, но в целом 🔥
+4
-1
+3
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Вадим Сидоров
Похожа на Аннет Костенко, которая про компы видосики выпускает
+1
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Даурен Турсынбеков
Ого. Заценил сразу же. У нее в сети есть видео. Где она в форме МС с одним негром в форме Арсенала проводят матч
0
0
0
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А.В. Бубнов
Ответ Добрый Ретроград
Вот прям щас смотрю, Там 469 видео на 130 гигов) Все почти виды секса.
Я не понял, она порноблоггер что ли?
+1
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А.В. Бубнов
Ответ Bulat89
Фу,нафиг...
А вот тут ты прав. На фиг!
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А.В. Бубнов
Ответ Карма такая карма
Вроде бы ничего особенного, а вроде и вполне себе хороша)
Так это, потому, что не вобла сушёная.
Есть тут такое дело, что женщина, должна быть похожа на женщину.

Корма, такая корма... Закачаешься)
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А.В. Бубнов
Ответ Vlad Cojocaru
С детство за Сити.
Нн ошибся, может: С детсва за Сиси?
Пхахаха
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А.В. Бубнов
Ответ Baxxter
Станок роскошный
Даааа. Есть за что подержаться...
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А.В. Бубнов
Ответ luxorio.ru
слишком много имплантов в заднице
Чевоооо?
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А.В. Бубнов
Разврат...
Прокрутил еше раз. Точно, разврат.

Ps: А чего это, она когда спиной стоит, пальчиками придерживает, контраст наводит с бедрами?

Ps2: И ещё, впервые увидел болельщика (щицу) Нефтепроушины)
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Водяра
Какая Эбани.
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Софья Хороброва
Ответ Олег Кузнецов
Тема попы раскрыта полностью.)
целюльная и маленькая для ее веса
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AMG88
Эбани тренировала
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Rio (BLR)
Мощная такая...
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