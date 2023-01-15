Вспомните всех из бывшего СССР, кто играл в АПЛ?

Переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» – главный трансфер зимнего межсезонья в АПЛ. А вспомните, кто те 33 футболиста из бывшего СССР, уже игравших в главной английской лиге?

Подсказки – национальность и клуб, где игрок провел больше всего матчей.

Результаты теста пишите в комментарии. Лест гоу!

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