Ultras Action
Блог

Вспомните всех из бывшего СССР, кто играл в АПЛ?

Михаил Мудрик Михаил Мудрик
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
спортивные тесты
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
Рединг Рединг
Саутгемптон Саутгемптон
Дерби Каунти Дерби Каунти
Портсмут Портсмут
Блэкпул Блэкпул
Ньюкасл Ньюкасл
Уотфорд Уотфорд
Блэкберн Блэкберн
Ковентри Ковентри
Вест Хэм Вест Хэм
Футбол Футбол

Переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» – главный трансфер зимнего межсезонья в АПЛ. А вспомните, кто те 33 футболиста из бывшего СССР, уже игравших в главной английской лиге?

Подсказки – национальность и клуб, где игрок провел больше всего матчей.

Результаты теста пишите в комментарии. Лест гоу!

 

Если тест не открывается, кликайте сюда

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯

Первый день Мудрика в «Челси»: общался с боссами, увидел долгожданную победу

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Shuller18
23/33 Минус Корниленко, Кавелашвили, Кецбая, Алексидзе, Штолцерс, Горкш, Данилявичус, Арлаускис, Евтушонок. Все пытался вспомнить фамилию Штолцерса, просто недавно читал про Латвию 2004, сейчас это кажется какой-то нереальной сенсацией, но тогда латыши имели достаточно бодрый состав с представителями из АПЛ, УПЛ и РПЛ
А я помню его интервью, где он рассказывал про жизнь в Англии, правда про АПЛ было не так много, он потом ещё в 4 дивизионе поиграл, и, вроде бы, даже в шестом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LevSmith
16/33
Вспомнил Корниленко, но забыл Шевченко 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
23/33
Из тех, кого не назвал можно было вспомнить Поома и Кинкладзе(вот его обидно забыл, запутался в грузинах, кто в Германии играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Кинкладзе и Пахаря никак не мог вспомнить фамилии, хотя их игру помню вполне отчётливо. Остальных диковинных грузинов, латышей и литовцев – без вариантов. 23/33.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Non-Conformist
30/33, если про Алексидзе и Данилявичуса помню что-то, то про Евтушка первый раз слышу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Morning Again
А теперь вспомните всех футболистов из Римской Империи в АПЛ
Джанлука Виалли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Где Дзюба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Catrachos
Суровый тест, конечно, по сути только 20 человек назвал, опозорившись с Клаваном, Ворониным и Пахарем (не вспомнил фамилию, думал, что там играл Верпаковскис, но нет), фамилии некоторых вообще незнакомые, про кого-то (типа динамовского Данилявичюса или Арлаускиса из Рубина) не знал, что в Англии играли. Хуже всего с грузинами получилось, вписал только Кинкладзе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Зимаков
Забыл Погребняка)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Sinulin
А почему б не вспомнить всех из Австро-Венгрии? Или там из Пруссии?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Как я мог забыть Клавана...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Щитов
Ответ Анатолий Дмитриевич
Игравший за сборную Нигерии и считающийся в АПЛ нигерийцем
Но с русским паспортом) хех) все равно не переспоришь))) ахахх И да, переходившим из РПЛ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бомбардир Ковтун
Ответ Роман Щитов
Имевший русский паспорт и воспитанный в набережных челнах, если правильно помню.
Родился в Ташкенте, в семье нигерийца и татарки. Вырос в Челнах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дмитриевич
Автор
Анатолий Дмитриевич
SMM Sports.ru
113 подписчиков
Ответ Роман Щитов
Имевший русский паспорт и воспитанный в набережных челнах, если правильно помню.
Игравший за сборную Нигерии и считающийся в АПЛ нигерийцем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Щитов
Ответ Анатолий Дмитриевич
Одемвинги по всем официальным футбольным параметрам - нигериец
Имевший русский паспорт и воспитанный в набережных челнах, если правильно помню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Щитов
Ответ Morning Again
А теперь вспомните всех футболистов из Римской Империи в АПЛ
на секундочку, Британия сама была частью Римской Империи))) Долго вспоминать придется...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Щитов
Ответ Shuller18
23/33 Минус Корниленко, Кавелашвили, Кецбая, Алексидзе, Штолцерс, Горкш, Данилявичус, Арлаускис, Евтушонок. Все пытался вспомнить фамилию Штолцерса, просто недавно читал про Латвию 2004, сейчас это кажется какой-то нереальной сенсацией, но тогда латыши имели достаточно бодрый состав с представителями из АПЛ, УПЛ и РПЛ
да и не только из этих лиг, в Норвегии один неплохо зажигал, вроди и в Италии кто то был. Арлаускиса в Вулвз помню, он там был очень не плох, учитывая уровень хемптона тогда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
Из прибалтов только Пахаря знаю, шикарные голы забивал. Грузинов ни одного.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHENN
Кого вспомнил, того вспомнил. Остальное большинство вообще не знал (даже о их существовании), и обидно было не вспомнить Воронина и Пахаря. А Реброва спутал с Гусевым)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morning Again
А теперь вспомните всех футболистов из Римской Империи в АПЛ
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дмитриевич
Автор
Анатолий Дмитриевич
SMM Sports.ru
113 подписчиков
Ответ akschweyan
А как же Одемвингие? Ведь он тоже россиянин (пусть и со вторым гражданством и другой сборной), и тоже в АПЛ играл)
Одемвинги по всем официальным футбольным параметрам - нигериец
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
23/33
Минус Корниленко, Кавелашвили, Кецбая, Алексидзе, Штолцерс, Горкш, Данилявичус, Арлаускис, Евтушонок.
Все пытался вспомнить фамилию Штолцерса, просто недавно читал про Латвию 2004, сейчас это кажется какой-то нереальной сенсацией, но тогда латыши имели достаточно бодрый состав с представителями из АПЛ, УПЛ и РПЛ
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
akschweyan
А как же Одемвингие? Ведь он тоже россиянин (пусть и со вторым гражданством и другой сборной), и тоже в АПЛ играл)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Logan Couture
26/33, никак не мог вспомнить фамилию Арлаускиса, хотя понимал о ком идет речь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Щитов
Ответ Анатолий Дмитриевич
нет. и он, и Андрей Рубин три года играли за Кристал Пэлас в чемпионшипе
ааа, я думал они успели зацепить Пэлас в АПЛ, ну ок)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий