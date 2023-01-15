Вспомните всех из бывшего СССР, кто играл в АПЛ?
Переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» – главный трансфер зимнего межсезонья в АПЛ. А вспомните, кто те 33 футболиста из бывшего СССР, уже игравших в главной английской лиге?
Подсказки – национальность и клуб, где игрок провел больше всего матчей.
Результаты теста пишите в комментарии. Лест гоу!
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Вспомнил Корниленко, но забыл Шевченко 🤦♂️
Из тех, кого не назвал можно было вспомнить Поома и Кинкладзе(вот его обидно забыл, запутался в грузинах, кто в Германии играл
Минус Корниленко, Кавелашвили, Кецбая, Алексидзе, Штолцерс, Горкш, Данилявичус, Арлаускис, Евтушонок.
Все пытался вспомнить фамилию Штолцерса, просто недавно читал про Латвию 2004, сейчас это кажется какой-то нереальной сенсацией, но тогда латыши имели достаточно бодрый состав с представителями из АПЛ, УПЛ и РПЛ