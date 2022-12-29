Тест: вспомните все сборные КОНКАКАФ? Америка (Северная, Центральная и немного Южной) и Карибский бассейн
Продолжаем нашу серию географических тестов. Все сборные Азии и Африки мы уже вспоминали, самое время перелететь через океан.
Проверим, сколько сборных КОНКАКАФ вы помните? В эту конфедерацию входят команды Карибского бассейна, Северной, Центральной и чуть-чуть Южной Америки. В качестве подсказки – алфавитный порядок и чемпион страны.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Осталось Океания (это для профи вообще) и Европа (вот тут наконец можно 100% набить)
Ещё из обидного - не вспомнил Сент-Люсию, хотя буквально недавно смотрел 2 её матча против Сан-Марино)
Обломался на Синт-Мартене и Бонайре, а так же на Пуэрто-Рико - не знал, что у них есть отдельные сборные, так как они не являются независимыми государствами. При этом почему-то Ангилья меня не смутила. Пытался вводить "острова Каймана", "Кайманские острова" - не приняло, короче, острова тоже не зашли.
Обновите, ребята, действующий чемпион Мексики - Пачука, Атлас в последнем сезоне (Апертуре-22) занял предпоследнее место. :)
Реально 34. Монтсеррат, Бонайре или Синт-Маартен никогда бы не вспомнил.
Надеюсь, что и Океания будет. Вот там будет весело