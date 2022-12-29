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Тест: вспомните все сборные КОНКАКАФ? Америка (Северная, Центральная и немного Южной) и Карибский бассейн

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Продолжаем нашу серию географических тестов. Все сборные Азии и Африки мы уже вспоминали, самое время перелететь через океан.

Проверим, сколько сборных КОНКАКАФ вы помните? В эту конфедерацию входят команды Карибского бассейна, Северной, Центральной и чуть-чуть Южной Америки. В качестве подсказки – алфавитный порядок и чемпион страны.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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19 комментариев

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Кенигсбергер
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Плохой тест, наказывает за знания. Набираешь "Доминиканская республика" - ноль реакции, нужно обязательно напечатать "Доминикана".
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SergeyFedorov93
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Сложно. Вспоминать островные государства — отдельный вид мазохизма
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amra73
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18/41, очень трудный тест, но та часть света и мелкие островные государства реально не про меня((
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Евгений Спартак
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19/41 - это реально сложно! Там столько островов и все самостоятельные, хотя 3-4 ещк мог бы вписать.
Осталось Океания (это для профи вообще) и Европа (вот тут наконец можно 100% набить)
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Luneville
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41/41 Долго вспоминал, казалось бы, простой вариант! НУ БУКВАЛЬНО НА ЯЗЫКЕ ВЕРТЕЛОСЬ - Теркс и Кайкос! Тест очень простой - мой сын выполнил не глядя за 5 минут и игровая видеокарта. Я живу в Синт-Мартене и наслаждаюсь океаном. Болельщик Иртыша.
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Влад Иванов
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3341. Могло бы быть чуть больше, если бы не запутался в написании Сен-Мартенов, и Бонайре

Ещё из обидного - не вспомнил Сент-Люсию, хотя буквально недавно смотрел 2 её матча против Сан-Марино)
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Алексей Гусев
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
41 из 41. На чемпионате мира ты болел за США, Канаду и Мексику! Реально 34. Монтсеррат, Бонайре или Синт-Маартен никогда бы не вспомнил. Надеюсь, что и Океания будет. Вот там будет весело
я вот назвал даже в меньшей мере из-за знания географии, а из-за игр Tom Clancy Pirates как то так...
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Алексей Гусев
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39/41, Синт Мартен и Какос не про меня...хотя сказав название второго, понял что...все же что то слышал, но Синт Мартен, вообще нигде и никак, остальное знание географии и всё же иногда хорошо быть...как бы это сказать что бы не забанили? Задротом комп.игр определенной тематики(про пиратов) и фильмов.
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kazbek.sultanbek
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Не ответил Гвиана, хотя писал Французская Гвиана, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Синт-Мартин, хотя я его так и так называл (Сент-Маартен и т.д.), Антигуа и Барбуда, хотя их и знал
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ZMaestro
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25/41 назвал как-то, некоторые слышал в первый раз, другие слышал, но врядле вспомнил бы. Тест интересный
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Анатолий Дмитриевич
SMM Sports.ru
111 подписчиков
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Ответ NikoVinkovic
Ну, даже мне, живущему в зоне КОНКАКАФ, пришлось попотеть. Обломался на Синт-Мартене и Бонайре, а так же на Пуэрто-Рико - не знал, что у них есть отдельные сборные, так как они не являются независимыми государствами. При этом почему-то Ангилья меня не смутила. Пытался вводить "острова Каймана", "Кайманские острова" - не приняло, короче, острова тоже не зашли. Обновите, ребята, действующий чемпион Мексики - Пачука, Атлас в последнем сезоне (Апертуре-22) занял предпоследнее место. :)
спасибо!
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KROVOSOS
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Бонайре? Он же Бонэйр, если не ошибаюсь. Думал, там только птицы живут
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Maroon3
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37/41. Оба Сен-Мартена и Каймановы острова не вспомнил. Бонайре вообще впервые слышу.
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NikoVinkovic
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Ну, даже мне, живущему в зоне КОНКАКАФ, пришлось попотеть.
Обломался на Синт-Мартене и Бонайре, а так же на Пуэрто-Рико - не знал, что у них есть отдельные сборные, так как они не являются независимыми государствами. При этом почему-то Ангилья меня не смутила. Пытался вводить "острова Каймана", "Кайманские острова" - не приняло, короче, острова тоже не зашли.
Обновите, ребята, действующий чемпион Мексики - Пачука, Атлас в последнем сезоне (Апертуре-22) занял предпоследнее место. :)
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Кавабунга Шреддоголовый
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41 из 41. На чемпионате мира ты болел за США, Канаду и Мексику!
Реально 34. Монтсеррат, Бонайре или Синт-Маартен никогда бы не вспомнил.

Надеюсь, что и Океания будет. Вот там будет весело
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Касум Увайсов
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Разве Кавалеры - не канадская Тима?
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Ruscello
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34/41 -3:01 сдался.
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Максим Александрович
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36/41
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maximilian_15
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Тест для заядлых глобусодротов 31/41, а потом подсмотрел чуть уже
+11
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