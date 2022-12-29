Тест: вспомните все сборные КОНКАКАФ? Америка (Северная, Центральная и немного Южной) и Карибский бассейн

Продолжаем нашу серию географических тестов. Все сборные Азии и Африки мы уже вспоминали, самое время перелететь через океан.

Проверим, сколько сборных КОНКАКАФ вы помните? В эту конфедерацию входят команды Карибского бассейна, Северной, Центральной и чуть-чуть Южной Америки. В качестве подсказки – алфавитный порядок и чемпион страны.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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