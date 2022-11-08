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Последняя победа «Спартака» в Сочи: 7:3, хет-трик Робсона и ошибки Филимонова за неделю до матча с Украиной

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«Спартак» снова не победил в Сочи. Безвыигрышная серия красно-белых в главном курортном городе России составляет уже четыре матча (три поражения и ничья) и... 23 года! За это время в Сочи умерла, возродилась и снова умерла «Жемчужина» – команда, которую «Спартак» 2 октября 1999 года разгромил с удивительным счетом.

В отличие от «Сочи» «Жемчужина» всегда была удобным соперником для «Спартака»

В последнее десятилетие 20 века «Спартак» редко испытывал проблемы в Сочи. К сезону-1999 «Жемчужина» дома лишь раз отобрала очки у москвичей (2:2 в 1993-м), после чего пять раз проиграла. А если учесть шесть побед в Москве с общим счетом 22:2, то можно сделать вывод, что «Жемчужина» была для «Спартака» максимально удобным соперником.

Вот и в начале октября 1999-го команда Олега Романцева приехала на юг брать легкие три очка. Обстоятельства способствовали: «Спартак», естественно, шел на первом месте, а сочинцы боролись за выживание.

У хозяев теплилась только одна надежда – недонастрой гостей. Через неделю сборной России предстоял решающий матч отбора Евро-2000 против Украины: было ощущение, что все мысли Романцева и большинства его игроков уже сосредоточены на игре в «Лужниках», о которой все медиа, и неспортивные в том числе, трубили около месяца.

Хет-трик Робсона, дубль Ширко и шесть голов во втором тайме

Если у «Жемчужины» и были шансы, то явно не в открытом футболе. Команда Виктора Антиховича не стала закрываться и в первом тайме получила три гола – от Александра Ширко, Робсона и Егора Титова. Но досталось и Александру Филимонову, вратаря красно-белых пробил будущий спартаковец Максим Деменко.

Вторая половина получилась еще веселее. Гости положили в ворота Константина Ледовских еще четыре мяча (Робсон оформил хет-трик, Ширко – дубль, Тихонов забил седьмой), но и сочинцы играть не бросили, огорчив чемпиона дважды.

7:3 – такого счета в чемпионате России еще не видели!

13 тысяч зрителей при официальной вместимости в 12500 расходились довольные. Они увидели настоящее футбольное шоу, а их команда забила три гола самому титулованному клубу страны. Даже чемпион Франции «Бордо» четырьмя днями ранее в матче Лиги чемпионов закатил спартаковцам только два.

Это последняя встреча «Жемчужины» и «Спартака». Сочинцы все-таки вылетели с 15-го места и больше в высшую лигу не возвращались.

Филимонова заменили после третьего гола. После игры Романцев говорил про психологические проблемы

Филимонов матч не доиграл: Андрей Сметанин заменил его на 79-й минуте – сразу после третьего пропущенного гола. Никакой травмы – просто Романцев остался недоволен игрой основного голкипера. Перед игрой с Украиной это было вдвойне неприятно, ведь Филимонов являлся первым номером не только в «Спартаке», но и в сборной.

После матча с «Жемчужиной» пресса активно намекала Романцеву на наличие Руслана Нигматуллина, но кто решится на матч года поставить вратаря без опыта игры за сборную? А кандидатуру Станислава Черчесова отмели из-за игры «Тироля» посреди недели.

«У нас сбор перед игрой с Украиной начнется 4 октября, и приезжать 7-го нет никакого смысла. А что прикажете делать нам, если Черчесов в матче 6 числа вдруг получит травму? В общем, на днях мы отправим еще один факс в адрес австрийского клуба. Если «Тироль» ответит отказом – на сборы будет приглашен другой вратарь», – заявил помощник главного тренера Михаил Гершкович.

Сам Романцев прокомментировал игру Филимонова так: «Очевидно, что в последнее время у Александра возникли проблемы психологического характера. Однако за время сбора, думаю, мы сможем привести его в порядок».

Все понимал и сам вратарь: «Свое состояние я объективно оценить не могу. Если же говорить конкретно о последней игре с «Жемчужиной», могу признать – она мне не очень-то удалась».

За матч в Сочи Филимонов получил от «Спорт-Экспресса» крайне низкую оценку 4,5. Через неделю то же издание вообще оставит его без оценки. Вы сами знаете почему.

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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

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