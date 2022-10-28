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1-й гол за «Реал» у Бензема в 2009-м. Его партнеры тогда – три будущих игрока РПЛ

Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Икер Касильяс Икер Касильяс
Эстебан Гранеро Эстебан Гранеро
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Гути Гути
Рауль Альбиоль Рауль Альбиоль
Ежи Дудек Ежи Дудек
Фернандо Гаго Фернандо Гаго
Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа
Серхио Рамос Серхио Рамос
Марсело Марсело
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Кака Кака
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Алания Владикавказ Алания Владикавказ
Рауль Рауль
Лассана Диарра Лассана Диарра
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Херес Херес
Ройстон Дренте Ройстон Дренте
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Карим Бензема впервые забил за «Реал» 20 сентября 2009-го – в Ла Лиге, «Хересу». При счете 3:0 французский форвард получил передачу от Руда ван Нистелроя, зашел в штрафную и точно пробил в дальний верхний угол.

Чтобы осознать, как это было давно, давайте посмотрим на состав и вообще заявку «Реала» – там там сразу трое будущих легионеров РПЛ.

В старте – Гарай и Диарра, в запасе – автор хет-трика в ворота «Мордовии»

Погружаемся.

• С первых минут вышел 21-летний защитник Эсекиэль Гарай. Это был дебютный сезон аргентинца в «Реале», тогда он провел 23 матча и забил один мяч. Следующий год у аргентинца не получился, в 2011-м он перешел в «Бенфику», а после серебряного ЧМ-2014 – оттуда в «Зенит» за 6 млн евро.

Естественно, в Петербурге он стал железным игроком основы. Выиграв все внутренние трофеи, летом 2016-го Гарай ушел в «Валенсию»: «Зенит» продал аргентинца в четыре раза дороже, чем покупал.

 

• Лассана Диарра тоже был в старте. В 2009-м «Реал» заплатил «Портсмуту» за полузащитника 20 млн евро, и «Мадрид» стал для француза главным клубом в карьере: 116 матчей – нигде так много он не играл.

3 сентября 2012-го Диарра переехал в Махачкалу, там вместе с Самюэлем Это’О и Виллианом он должен был вывести «Анжи» в Лигу чемпионов. Когда Сулейман Керимов свернул проект, Лассана переехал в «Локомотив» и запомнился там в том числе скандалом: отказался тренироваться под руководством Леонида Кучука.

 

• Ройстон Дренте в том матче так и не вышел на замену. Третий сезон в «Реале» у голландца совсем не получился, хотя за два предыдущих он провел 54 матча. После «Эркулеса» и «Эвертона» Дренте очутился во Владикавказе: полгода вообще был без клуба, но «Алания» выдала ему контракт сразу на 3,5 года.

15 апреля 2013-го Ройстон сделал хет-трик в матче с «Мордовией», но в целом «Алания» провалилась – вылетела в ФНЛ, а там голландец играть не захотел. «Этот опыт в России мне лучше забыть, водку мы пили регулярно, к этому было трудно привыкнуть. У нас водка была даже в автобусе команды. В России только так», – сейчас хавбек играет за «Мериду» и частенько в интервью вспоминает российский период карьеры.

 

Кто еще играл в том матче? Тройка легенд «Реала», два звездных новичка и интересный запас

Если вы еще не прониклись духом сентября 2009-го, давайте посмотрим, кто вместе с Бензема громил «Херес».

• Новички команды Криштиану Роналду и Кака. Португалец сделал дубль, бразилец закончил без голов-ассистов. Кстати, первый мяч за «Реал» Криш забил в первом же матче – 29 августа 2009-го в ворота «Депортиво». Для Бензема игра с «Хересом» стала третьей.

 

Рауль, Гути и Рууд ван Нистелрой. Сезон-2009/10 станет для легенд последним в «Реале». Капитан уедет в «Шальке», кумир Хвичи на год заглянет в «Бешикташ», а голландский бомбардир уже зимой подпишет контракт с «Гамбургом».

 

Икер Касильяс, Серхио Рамос и Марсело – куда же без них?

Фернандо Гаго, Рауль Альбиоль, Эстебан Гранеро – люди, которые с тем «Реалом» ассоциируются не в первую очередь.

• В запасе остались герой финала Лиги чемпионов-2005 Ежи Дудек, завершивший недавно карьеру Гонсало Игуаин и еще не удививший Василия Уткина Альваро Арбелоа.

• А тренировал их всех Мануэль Пеллегрини.

Сезон стал провальным для «Реала», а Игуаин забил в три раза больше Бензема

В сезоне-2008/09 «Реал» стал вторым в Ла Лиге, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона» и опозорился в Кубке Короля: «Алькоркон» выбил «Мадрид» уже в первом раунде для элитных клубов.

Бензема забил девять мячей и стал третьим бомбардиром команды вместе с Кака. У Игуаина – 29 мячей, у Криштиану – 33.

28 мая 2010-го новым тренером «Реала» стал Жозе Моуринью. За три сезона при португальце Бензема заколотил 78 голов, в том числе 32 в сезоне-2011/12.

 

Только в одном cезоне француз забивал больше – когда получил «Золотой мяч».

Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках

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Фото: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU; eastnews.ru/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Jasper Juinen

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