1-й гол за «Реал» у Бензема в 2009-м. Его партнеры тогда – три будущих игрока РПЛ

Карим Бензема впервые забил за «Реал» 20 сентября 2009-го – в Ла Лиге, «Хересу». При счете 3:0 французский форвард получил передачу от Руда ван Нистелроя, зашел в штрафную и точно пробил в дальний верхний угол.

Чтобы осознать, как это было давно, давайте посмотрим на состав и вообще заявку «Реала» – там там сразу трое будущих легионеров РПЛ.

В старте – Гарай и Диарра, в запасе – автор хет-трика в ворота «Мордовии»

Погружаемся.

• С первых минут вышел 21-летний защитник Эсекиэль Гарай. Это был дебютный сезон аргентинца в «Реале», тогда он провел 23 матча и забил один мяч. Следующий год у аргентинца не получился, в 2011-м он перешел в «Бенфику», а после серебряного ЧМ-2014 – оттуда в «Зенит» за 6 млн евро.

Естественно, в Петербурге он стал железным игроком основы. Выиграв все внутренние трофеи, летом 2016-го Гарай ушел в «Валенсию»: «Зенит» продал аргентинца в четыре раза дороже, чем покупал.

• Лассана Диарра тоже был в старте. В 2009-м «Реал» заплатил «Портсмуту» за полузащитника 20 млн евро, и «Мадрид» стал для француза главным клубом в карьере: 116 матчей – нигде так много он не играл.

3 сентября 2012-го Диарра переехал в Махачкалу, там вместе с Самюэлем Это’О и Виллианом он должен был вывести «Анжи» в Лигу чемпионов. Когда Сулейман Керимов свернул проект, Лассана переехал в «Локомотив» и запомнился там в том числе скандалом: отказался тренироваться под руководством Леонида Кучука.

• Ройстон Дренте в том матче так и не вышел на замену. Третий сезон в «Реале» у голландца совсем не получился, хотя за два предыдущих он провел 54 матча. После «Эркулеса» и «Эвертона» Дренте очутился во Владикавказе: полгода вообще был без клуба, но «Алания» выдала ему контракт сразу на 3,5 года.

15 апреля 2013-го Ройстон сделал хет-трик в матче с «Мордовией», но в целом «Алания» провалилась – вылетела в ФНЛ, а там голландец играть не захотел. «Этот опыт в России мне лучше забыть, водку мы пили регулярно, к этому было трудно привыкнуть. У нас водка была даже в автобусе команды. В России только так», – сейчас хавбек играет за «Мериду» и частенько в интервью вспоминает российский период карьеры.

Кто еще играл в том матче? Тройка легенд «Реала», два звездных новичка и интересный запас

Если вы еще не прониклись духом сентября 2009-го, давайте посмотрим, кто вместе с Бензема громил «Херес».

• Новички команды Криштиану Роналду и Кака. Португалец сделал дубль, бразилец закончил без голов-ассистов. Кстати, первый мяч за «Реал» Криш забил в первом же матче – 29 августа 2009-го в ворота «Депортиво». Для Бензема игра с «Хересом» стала третьей.

• Рауль, Гути и Рууд ван Нистелрой. Сезон-2009/10 станет для легенд последним в «Реале». Капитан уедет в «Шальке», кумир Хвичи на год заглянет в «Бешикташ», а голландский бомбардир уже зимой подпишет контракт с «Гамбургом».

• Икер Касильяс, Серхио Рамос и Марсело – куда же без них?

• Фернандо Гаго, Рауль Альбиоль, Эстебан Гранеро – люди, которые с тем «Реалом» ассоциируются не в первую очередь.

• В запасе остались герой финала Лиги чемпионов-2005 Ежи Дудек, завершивший недавно карьеру Гонсало Игуаин и еще не удививший Василия Уткина Альваро Арбелоа.

• А тренировал их всех Мануэль Пеллегрини.

Сезон стал провальным для «Реала», а Игуаин забил в три раза больше Бензема

В сезоне-2008/09 «Реал» стал вторым в Ла Лиге, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона» и опозорился в Кубке Короля: «Алькоркон» выбил «Мадрид» уже в первом раунде для элитных клубов.

Бензема забил девять мячей и стал третьим бомбардиром команды вместе с Кака. У Игуаина – 29 мячей, у Криштиану – 33.

28 мая 2010-го новым тренером «Реала» стал Жозе Моуринью. За три сезона при португальце Бензема заколотил 78 голов, в том числе 32 в сезоне-2011/12.

Только в одном cезоне француз забивал больше – когда получил «Золотой мяч».

Фото: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU; eastnews.ru/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Jasper Juinen