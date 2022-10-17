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30 лет первому российскому золоту «Спартака». После победного матча фанаты обнимались с игроками прямо на поле

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Первый чемпионат России по футболу в новейшей истории завершился 10 ноября 1992-го, а победитель определился почти на месяц раньше – 17 октября. Чемпионом стал московский «Спартак», опередивший спартаковцев из Владикавказа на семь очков.

В первой части чемпионата «Спартак» не мог настроиться на соперников: это признавали тренеры

Турнир проводили в два этапа. На первом 20 клубов в двух группах в два круга определяли, чем будут заниматься во втором раунде. Восемь лучших команд сформировали элитную часть, где боролись за медали и еврокубки: «Спартак» (Москва), «Спартак» (Владикавказ), «Динамо», «Локомотив» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород), ЦСКА, «Ростсельмаш». А остальные отправились бороться за выживание, вылетали сразу пять команд.

«Спартак», безусловный фаворит, натужно и даже лениво втягивался в чемпионат новой страны и на первом этапе выиграл только 11 матчей из 18. Команда Олега Романцева, конечно же, заняла первое место, но опередила «Асмарал» только на два очка.

В мае красно-белые отвлеклись на финал Кубка СССР/СНГ и в трех матчах чемпионата набрали всего два очка: проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге (0:2), а также сыграли вничью с «Торпедо» (1:1) и «Асмаралом» (1:1). При этом спартаковцы в некоторых матчах буквально на зубах вытаскивали приемлемый результат: Андрей Чернышов забил решающий гол «Ротору» на 88-й минуте (1:0), Владимир Бесчастных «Кубани» – на 90-й (2:1), Александр Татаркин «Торпедо» – на 87-й.

После дерби с автозаводцами тренер красно-белых Александр Тарханов признался, что футболистам просто не хватало настроя:

«Сегодня, пожалуй, впервые в сезоне «Спартаку» противостоял серьезный соперник, на которого нужно было специально настраиваться. Предыдущие игры хоть и выиграли с трудом, тяжеловато, но все же проводили их с командами, уступающими в классе».

Неудивительно, ведь год назад «Спартак» рубился с киевским и минским «Динамо», одесским «Черноморцем», «Араратом», а теперь нужно было играть с «Шинником», «Ростсельмашем» и «Крыльями Советов».

«Спартак» оформил золото в матче с семинским «Локомотивом». После игры на поле выбежала толпа болельщиков

Раскочегарились красно-белые уже в финальном раунде: семь побед в восьми матчах с лучшими командами первого этапа. 5 сентября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), после чего выдал чемпионское ускорение.

Золотые медали «Спартак» оформил 17 октября 1992-го на стадионе «Лужники» в московском дерби против «Локомотива». Борьбы на поле не получилось: Андрей Пятницкий, Виктор Онопко, Владимир Бесчастных и Дмитрий Радченко забили по мячу, только после Мухсин Мухамадиев ответил одним голом.

Финальный свисток Сергея Хусаинова зафиксировал: «Спартак» – первый чемпион новой России.

После игры болельщики выскочили прямо на поле. Никакой милиции, никакого ОМОНа, никакой частной охраны – только положительные эмоции. И это отлично видно в обзоре матча.

Что-то очень похожее будет, когда «Спартак» выиграет РПЛ в 2017-м с Массимо Каррерой.

Олег Романцев ликовал вместе с фанатами: «Сегодня самый счастливый день в моей жизни! Мне очень приятно, что «Спартак» попал в историю, став первым чемпионом России. Хотя начиналось все для нас неудачно. Стартовали слабо, игра не шла. Немало усилий потребовалось, чтобы заставить команду поверить в свои силы».

Начальник команды Николай Петрович Старостин выделил три фактора, которые привели «Спартак» к золотому дублю: «Наш двойной успех объясняю несколькими причинами: умелой тренерской работой, хорошим взаимопониманием между игроками и их высоким мастерством».

Лучшими футболистами первого чемпионата России стали два полузащитника «Спартака»

Чемпионы не расслабились и после решения задачи, разгромив в двух оставшихся турах «Динамо» (5:2) и владикавказский «Спартак» (5:0).

Спартаковцы забили 71 гол в 32 матчах – и это, естественно, лучший результат турнира. Однако первое место в списке бомбардиров с 21 мячом занял Юрий Матвеев из «Уралмаша», игравшего в группе выживания. Форвард «Спартака» Дмитрий Радченко был только пятым – его опередили Олег Гарин («Океан»), Вели Касумов («Динамо»), Владимир Кулик («Зенит») и Кирилл Рыбаков («Асмарал»).

Удивительно, но впервые лучшим бомбардиром чемпионата России футболист «Спартака» стал только через 14 лет – в сезоне-2006 Роман Павлюченко забил 18 мячей.

Кого же признали лучшим игроком? Мнения разделились, но только между чемпионами. Еженедельник «Футбол» назвал лучшим Виктора Онопко, а «Спорт-Экспресс» – Игоря Ледяхова.

Через год «Спартак» станет чемпионом более уверенно: 11 очков отрыва от второго места с разницей мячей +63, а Онопко назовут лучшим уже оба издания.

Но это будет в 1993-м, а в декабре 1992-го Романцев, подводя итоги первого чемпионата после распада СССР, выделил главное: «Как в московских, так и в периферийных командах появились молодые способные игроки – это главный итог турнира и свидетельство жизнестойкости нашего футбола».

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Фото: spartak.com; РИА Новости/Владимир Родионов

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