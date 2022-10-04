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Легенда «Спартака» и играющий тренер – кто был старше 39-летнего Лебеденко, когда забивал в чемпионате России?

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В воскресенье Игорь Лебеденко забил гол в матче с «Факелом» и в возрасте 39 лет, 4 месяцев и 5 дней стал самым возрастным бомбардиром РПЛ – то есть с 2002 года. В истории всех чемпионатов России форвард «Торпедо» занял только четвертое место среди самых возрастных авторов голов. 

Давайте вспомним тех, кого Лебеденко постарается обойти уже в этом сезоне.

Сергей Андреев («Ростсельмаш») – 39 лет, 137 дней (1995)

Легенда ростовского футбола в конце 1980-х уехал в Швецию – сначала играл за «Эстер», затем за «Мьелльбю». Летом 1993-го вернулся в «Ростсельмаш» и за половину чемпионата забил семь голов – и это в 37 лет!

В 1995-м Андреев был назначен на должность главного тренера «Ростсельмаша». В новую жизнь он вливался постепенно, поэтому решил еще немного поиграть. 30 сентября боровшийся за выживание «Ростсельмаш» принимал претендовавший на медали ЦСКА и летел 0:3. На 83-й минуте Андреев сам себя выпустил на замену и размочил счет: Дмитрий Лоськов откатил ему мяч при розыгрыше свободного удара.

После финального свистка болельщики поблагодарили бывшего форварда сборной СССР за игру, вручив ему букет цветов: этот матч стал для него последним в карьере. А в 1998-м Андреев-тренер поднял команду на итоговое шестое в чемпионате (лучшее на тот момент достижение ростовского клуба), благодаря чему в город на игру Кубка Интертото приехал «Ювентус».

Юрий Гаврилов («Асмарал») – 39 лет, 153 дня (1992)

В 1991 году один из лучших советских футболистов внезапно оказался в безвестном «Асмарале», который тренировал Владимир Федотов, а потом Константин Бесков, прекрасно знавший Гаврилова по «Спартаку». Распад СССР подкинул команду иракского бизнесмена Хусама Аль-Халиди из второй советской лиги сразу в высший российский дивизион. Там «Асмарал» удивил всех, финишировав на седьмом месте.

«Асмарал»-1991. Юрий Гаврилов – крайний слева в верхнем ряду

39-летний Гаврилов в первом чемпионате России провел 25 матчей, раздал несколько фирменных голевых передач и забил пять мячей. 3 сентября 1992 года «Локомотив» Юрия Семина получил от «Асмарала» четыре пробоины: третий гол в ворота своей бывшей команды отправил именно Гаврилов.

На этом лучший бомбардир чемпионата СССР-1983 не успокоился. Забивал он еще за «Интеррос» и раменский «Сатурн», а также поиграл за молдавские «Агро», «Спуманте» и «Контрукторул». Официально завершил карьеру только в 43 года.

Сергей Наталушко («Сатурн») – 39 лет, 246 дней (2000)

В 1999-м «Сатурн» дебютировал в высшей лиге и сразу привлек к себе внимание по двум причинам. Во-первых, в мае в Раменском торжественно открыли современный стадион без беговых дорожек, во-вторых, в атаке команды Сергея Павлова бегал 38-летний Сергей Наталушко. Форвард, забивавший еще в 1970-х за родной «Автомобилист» из Николаевска, 17 апреля 1999 года оформил хет-трик в матче с «Жемчужиной» – за 17 минут!

А 17 мая 2000 года Наталушко забил самый старый гол в истории российского футбола. В Раменское приехал «Локомотив», еще ни разу не пропустивший в чемпионате и одержавший семь побед в восьми турах. И уже в самом начале игры форвард «Сатурна» распечатал ворота Нигматуллина – рекордная сухая серия голкипера «Локо» прервалась на 939-й минуте.

Зато установился другой рекорд. Наталушко стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов России! Остается им до сих пор.

«Вратарь неудачно сыграл, можно сказать, отбил прямо на меня. Нигматуллин – хороший вратарь, но когда-нибудь он должен был пропустить», – экспресс-комментарий подмосковного Раванелли сразу после матча.

Наталушко сыграл и в следующем матче «Сатурна», но больше Павлов на поле ветерана не выпускал. Нападающего доконали травмы: «В 2000-м у меня ахиллы воспалились. Это было ужасно. Умирал на поле. Я всегда тренировался дополнительно каждый день, а в тот год – как-то особенно налегал на самостоятельную работу. Хватило дурости себя жестко нагружать помимо тренировок. Павлову я об этом не говорил, неудобно было. Хотел выйти на новый уровень. В итоге я из «Сатурна» не ушел – меня оттуда вынесли. Ходить больно было. Каждый шаг – будто ногу режут».

Форвард позабивал еще за «Нефтехимик» и камышинский «Текстильщик» и завязал с профессиональным футболом в 2005 году. С профессиональным! Наталушко еще очень долго играл за николаевское «Динамо»: в прошлом году болельщики ходили на стадион именно ради него. Вы же без подсказки найдете Сергея Николаевича на фото?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; kc-camapa.ru

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