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Вьери, Рекоба, Нани, двое из «Уралана». Они играли за «Венецию» до Дениса Черышева

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И даже Паоло Ваноли!

11 сентября Денис Черышев дебютировал за «Венецию»: игрок сборной России вышел на замену на 74-й минуте матча со СПАЛ. И теперь вы точно знаете как минимум одного футболиста, который играл за «Венецию»!

Конечно, это шутка, ведь футболку «Венеции» примеряло немало футбольных звезд: мировых и локальных. 

Валентино Маццола

Статистика: 72 матча, 16 голов (1939-42)

Факт: один из лучших футболистов в истории Италии, отец легендарного Сандро Маццолы. С «Венецией» завоевал бронзовые медали чемпионата в 1942 году – наивысшее достижение в истории клуба. После этого перешел в «Торино» и стал частью великой команды, которая пять раз выиграла итальянское золото. Погиб 4 мая 1949 года в авиакатастрофе в Суперга в возрасте 30 лет.

Хуан Сантистебан

Статистика: 39 матчей, 2 гола (1961-63)

Факт: четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе «Реала» заглянул в «Венецию» на два сезона, после чего вернулся в Мадрид. С 1988 года возглавлял юношеские сборные Испании разных возрастов и неоднократно приводил их к победе на чемпионатах Европы.

Паоло Ваноли

Статистика: 62 матча, 2 гола (1993-95)

Факт: единственный тренер «Спартака», игравший за «Венецию».

Флавио Рома

Статистика: 8 матчей, 11 пропущенных голов (1995/96)

Факт: воспитанник «Лацио», так и не сыгравший за родной клуб ни одного матча (хотя числился в команде с 1991-го по 1999-й). Все десятилетие мотался по арендам – один сезон защищал ворота «Венеции» в Серии B.

Лучший период карьеры Флавио провел в «Монако»: в 2004 году сыграл в финале Лиги чемпионов, где пропустил от Дмитрия Аленичева.

Кристиан Вьери

Статистика: 29 матчей, 11 голов (1995/96)

Факт: бомбардир сменил за карьеру больше дюжины клубов, а «Венеция» стала последней командой Вьери не из высшей лиги. Летом 1996-го форвард подписал контракт с «Аталантой», а в 1999-м стал самым дорогим футболистом мира.

Алессандро Даль Канто

Статистика: 96 матчей, 2 гола (1996-2000)

Факт: воспитанник «Ювентуса», в 2003 году очутившийся в «Уралане». После вылета команды из РФПЛ вернулся в Италию.

Дарио Пассони

Статистика: 10 матчей (1996)

Факт: воспитанник «Интера» привлек внимание скаутов «Кьево», куда и перебрался после полугода в «Венеции». В 2003-м по приглашению Игоря Шалимова внезапно перешел в «Уралан». Забил в чемпионате России три гола, вылетел вместе с элистинцами в первую лигу и уехал в «Ливорно».

Кристиано Дзанетти

Статистика: 27 матчей (1996/97)

Факт: после «Венеции» поиграл за «Интер», «Рому», «Ювентус», а также съездил со сборной Италии на ЧМ-2002 и Евро-2004. В «Интере» выходил на поле вместе с легендарным однофамильцем Хавьером.

Альваро Рекоба

Статистика: 19 матчей, 11 голов (1998/99)

Факт: 22-летний уругваец не проходил в состав «Интера» и отправился в годичную аренду в «Венецию». Забив больше десятка мячей и отдав девять голевых передач, вернулся в Милан в качестве главного форварда команды, в которой играли Роналдо, Роберто Баджо, Кристиан Вьери, Иван Саморано и Адриан Муту.

Массимо Таиби

Статистика: 36 матчей, 39 пропущенных голов (1998/99)

Факт: в 1998 году «Милан» отправил Таиби в аренду в «Венецию», а в 1999-м вратарь уже играл за «Манчестер Юнайтед». В Англии у итальянца катастрофические не задалось (11 пропущенных в четырех матчах): Таиби до сих пор включают в хит-парады худших трансферов за всю историю «МЮ».

Брюно Н’Готти

Статистика: 18 матчей (2000)

Факт: до Италии француз провел более 200 матчей за «Лион», выиграл три трофея с «ПСЖ», а в 1998-м переехал в «Милан», с которым выиграл скудетто. В следующем сезоне потерял место в основе, был арендован «Венецией» и транзитом через «Марсель» оказался в «Болтоне», став важнейшей частью боевой машины Сэма Эллардайса.

Маурицио Ганц

Статистика: 22 гола, 8 голов (2000)

Факт: форвард, много забивавший в «Интере» и «Милане», справился с функцией бомбардира и в «Венеции». Впрочем, его голов не хватило, чтобы команда осталась в Серии А, поэтому летом 2000-го он ушел в «Аталанту».

Пауло да Сильва

Статистика: 9 матчей (2001)

Факт: первые игры за сборную Парагвая защитник провел именно в качестве игрока «Венеции». Завершил международную карьеру в 2017 году, остановившись на отметке в 148 матчей – это рекорд Парагвая.

Мартин Лейсал

Статистика: 13 матчей, 13 пропущенных голов (2004/05)

Факт: пребывание чеха в «Венеции» закончилось скандалом – вратаря обвинили в сдаче матча с «Дженоа», в котором он пропустил гол от Диего Милито. Свою вину не признал и был дисквалифицирован на пять месяцев. В 2011-м оказался в «Ростове», на предсезонке травмировал руку, поэтому провел в России только один матч за молодежную команду.

Серхио Ромеро

Статистика: 16 матчей, 33 пропущенных гола (2021/22)

Факт: бывший вратарь сборной Аргентины в «Венеции» пропустил больше половины сезона из-за травмы колена. После вылета из Серии А перебрался в «Бока Хуниорс».

Нани

Статистика: 10 матчей (2022)

Факт: возвращение португальца в Европу не получилось. В первом же матче против «Эмполи» Нани отдал голевую, но на этом его полезные действия в «Венеции» закончились.

Черышев теперь в Серии В, но и там ему не гарантировано место в основе. Попал в авангардную «Венецию» с сильными конкурентами

Фото: Gettyimages.ru/Allsport, Claudio Villa /Allsport, Bernd Lauter/Bongarts, Nick Potts/EMPICS, Tony Marshall/EMPICS, Grazia Neri/ALLSPORT, David Rawcliffe/EMPICS, Allsport UK, Ben Radford /Allsport, AMA/Corbis, Maurizio Lagana; en.wikipedia.org; realmadrid.com

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