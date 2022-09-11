The Sun считает, что самый быстрый гол в истории футбола забил Михаил Осинов. Так он извинился перед тренером

А на Книгу рекордов Гиннесса не хватило денег.

11 сентября 2011 года на стадионе «Ермак» в Новочеркасске состоялся матч второго дивизиона чемпионата России, в котором местный «МИТОС» принимал «Олимпию» из Геленджика. На игре собралось чуть больше 1000 зрителей. Они-то и стали свидетелями исторического события.

Прозвучал стартовый свисток – и полузащитник Михаил Осинов пробил с центра поля. Мяч перелетел через голкипера и оказался в воротах. На третьей секунде!

А через пару недель британский таблоид The Sun признал этот гол самым быстрым в истории футбола.

Перед матчем Осинов накосячил, и тренер попросил его забить быстрый гол – в качестве извинения

Михаил Осинов – легенда «Ростова». На Дону хавбек провел 9 сезонов и 259 матчей, с 2004 года был бессменным капитаном. В 2010-м вернулся в «Урал», в котором начинал карьеру в высшей лиге. А через год 35-летний полузащитник подписал контракт с «МИТОСом», который выступал в зоне «Юг» второго дивизиона.

У Осинова был веский повод войти в историю. Все дело в том, что Михаил также поигрывал за ветеранов в первенстве Новочеркасска. Это не нравилось тренеру «МИТОСа» Михаилу Куприянову: он боялся, что лидер получит травму. Но накануне игры с «Олимпией» Осинов все равно втихаря сыграл, Куприянов узнал и очень сильно обиделся: «Я спросил его: «Как могу отмазаться?» – «Забей быстрый гол, чтобы я был спокоен за результат». Прозвучал стартовый свисток, Куприянов отвернулся от поля, чтобы сесть на скамейку – и в это время я пробил с центра поля. Подбежал к тренеру: «Владимирыч, извини, быстрее не мог».

В 2012 году Осинов завершил профессиональную карьеру, но продолжил выступать за любителей. Например, он играл за легендарную команду Таганрогской птицефабрики – да, вместе с Романом Адамовым!

В 2017 году Осинов вернулся в «Ростов». Сначала возглавлял молодежку, а в 2019-м вошел в тренерский штаб основной команды.

«МИТОС» хотел заявку на Книгу рекордов Гиннесса, но пожалел денег

Книга рекордов Гиннесса утверждает, что самый быстрый гол в истории футбола забил нападающий «Аделаида Сити» Дамьен Мори – в 1995 году ему понадобилось 3,68 секунды, чтобы отправить мяч в ворота «Сидней Юнайтед».

Так а почему же не Осинов? Клуб пообещал Михаилу добиться, чтобы рекорд официально зафиксировали. Но при подаче заявки в Книгу рекордов Гиннесса выяснилось, что нужно заплатить денежную комиссию. Небогатый «МИТОС» отказался, футболист тоже этого не сделал.

«Несколько лет назад я отправился в Брюссель. Прилетел в Бельгию, а виза у меня была испанская. Таможенник допытывался: «Почему не летите через Испанию?» А потом вбил мое имя в поисковике и повернул ко мне компьютер. «Это ты? Ты забил самый быстрый гол?» – «Ну, я». Пожал мне руку: «Проходите», – о достижении Осинова все равно знают и без сертификата о рекорде!

Фото: vk.com/fc_mitos_official; vk.com/fcrostov