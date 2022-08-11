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Моуринью был профессиональным футболистом (хоть и недолго). А какими игроками были другие тренеры Серии А?

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Пост не про Маурицио Сарри.

Серия А стартует последним из топ-чемпионатов – в эту субботу. Посмотрим, какими футболистами были тренеры клубов главной итальянской лиги? Ну, кроме «Лацио» и «Специи», потому что Маурицио Сарри и Лука Готти на взрослом уровне мяч не гоняли.

По возможности передайте Роману Ротенбергу, что Жозе Моуринью был не только переводчиком Бобби Робсона, но и сам профессионально играл в футбол. Да-да.

Стефано Пиоли («Милан»)

Клубы: «Парма», «Ювентус», «Верона», «Фиорентина», «Падова», «Пистойезе», «Фьоренцуола», «Колорно»

Факт: выиграл с «Юве» Серию А, Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Симоне Индзаги («Интер»)

Клубы: «Пьяченца», «Карпи», «Новара», «Лумеццане», «Брешелло», «Лацио», «Сампдория», «Аталанта»

Факт: взял десять трофеев с «Лацио» – семь как игрок, три как тренер.

Лучано Спаллетти («Наполи»)

Клубы: «Кастельфьорентино», «Виртус Энтелла», «Специя», «Виареджо», «Эмполи»

Факт: когда Лучано не попадал в заявку «Специи», он надевал шарф и шел поддерживать команду на ультрас-трибуну.

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Клубы: «Ливорно», «Пиза», «Павия», «Пескара», «Кальяри», «Перуджа», «Падова», «Наполи», «Пистойезе», «Альянезе»

Факт: в сезоне-1992/93 стал лучшим бомбардиром «Пескары» с 12-ю голами. Правда команда заняла последнее место в Серии А.

Жозе Моуринью («Рома»)

Клубы: «Риу Аве», «Белененсеш», «Сезимбра», «Комерсиу и Индустрия»

Факт: Моуринью играл в футбол на профессиональном уровне! Но всего два сезона (в «Риу Аве» под руководством отца), а уже в 22 года начал тренировать юношей.

Винченцо Итальяно («Фиорентина»)

Клубы: «Трапани», «Верона», «Дженоа», «Кьево», «Падова», «Перуджа», «Лумеццане»

Факт: 260 матчей за «Верону» – четвертый результат в истории клуба.

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Клубы: «Ювентус», «Реджана», «Палермо», «Кавезе», «Пистойезе», «Пескара», «Салернитана», «Вис Пезаро»

Факт: начинал в «Юве» и игровую карьеру, и тренерскую – с 1994-го по 2003-й работал в молодежке туринского клуба.

Габриэле Чиоффи («Верона»)

Клубы: «Сестезе», «Марсала», «Поджибонси», «Специя», «Ареццо», «Таранто», «Новара», «Мантова», «Торино», «Асколи», «Альбинолеффе», «Карпи»

Факт: за 20 лет карьеры провел всего один сезон в Серии А – с «Торино».

Иван Юрич («Торино»)

Клубы: «Хайдук», «Севилья», «Альбасете», «Шибеник», «Кротоне», «Дженоа»

Факт: провел пять матчей за сборную Хорватии, все в 2009 году, когда ему исполнилось 34 года.

Алессио Дионизи («Сассуоло»)

Клубы: «Сиена», «Вогера», «Варезе», «Тритиум», «Ивреа», «Самбонифачезе», «Вербания», «Ольджинатезе»

Факт: не играл ни в Серии А, ни в Серии B.

Андреа Соттиль («Удинезе»)

Клубы: «Торино», «Фиорентина», «Аталанта», «Удинезе», «Реджина», «Дженоа», «Катания», «Римини», «Алессандрия»

Факт: выиграл Кубок Италии с «Фиорентиной» и Кубок Интертото с «Удинезе».

Синиша Михайлович («Болонья»)

Клубы: «Борово», «Войводина», «Црвена Звезда», «Рома», «Сампдория», «Лацио», «Интер»

Факт: 13 декабря 1998 года сделал хет-трик за «Лацио» – все голы забил прямыми ударами со штрафных.

Паоло Дзанетти («Эмполи»)

Клубы: «Виченца», «Эмполи», «Асколи», «Торино», «Аталанта», «Гроссето», «Сорренто», «Реджана»

Факт: поиграл в Серии А за пять клубов.

Марко Джампаоло («Сампдория»)

Клубы: «Джульянова», «Губбио», «Ликата», «Сиракуза», «Андрия», «Гуальдо»

Факт: вершина карьеры – сезон в Серии B за «Андрию».

Давиде Никола («Салернитана»)

Клубы: «Дженоа», «Андрия», «Анкона», «Пескара», «Тернана», «Сиена», «Торино», «Специя», «Равенна», «Лумеццане»

Факт: гол Николы в ворота «Мантовы» вывел «Торино» в Серию А в 2006 году.

Марко Барони («Лечче»)

Клубы: «Фиорнетина», «Монца», «Падова», «Удинезе», «Рома», «Лечче», «Наполи», «Болонья», «Поджибонси», «Анкона», «Верона», «Рондинелла»

Факт: чемпион Италии-1989/90. Да, играл вместе с пиковым Марадоной!

Массимилиано Альвини («Кремонезе»)

Клубы: «Синья»

Факт: всю карьеру провел в родном регионе Тоскана.

Джованни Строппа («Монца»)

Клубы: «Милан», «Монца», «Лацио», «Фоджа», «Удинезе», «Пьяченца», «Брешиа», «Дженоа», «Альцано», «Авеллино», «Кьяри»

Факт: выиграл семь трофеев с «Миланом».

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK, Grazia Neri, Stuart Franklin; commons.wikimedia.org

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