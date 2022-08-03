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Лучшие бомбардиры всех клубов РПЛ. Больше всех забил форвард «Факела», которого отчислили из «Спартака»

Урал Урал
Факел Факел
Валентин Иванов-старший
Федор Смолов Федор Смолов
Александр Кержаков Александр Кержаков
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
Дмитрий Лоськов Дмитрий Лоськов
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Никита Симонян Никита Симонян
Игорь Горбунов Игорь Горбунов
Григорий Федотов Григорий Федотов
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Кто лучший бомбардир в истории «Оренбурга»? А «Факела»? А «Спартака»? Кажется, вопросы совсем базовые – но, во-первых, не так-то просто найти этих героев. Во-вторых, некоторые имена вас наверняка удивят.

Пройдемся по всем клубам РПЛ-2022/23. У каждого указаны голы только за эту команду.

«Факел» – Владимир Проскурин (182 гола)

Матчи: 385 (1964-68, 1971-78)

Кто за ним: Владимир Янишевский (83), Виктор Пимушин (79)

Факт: в 1970-м провел восемь матчей и забил четыре гола за «Спартак», но был отчислен из команды, так как в нетрезвом состоянии распорол себе ногу, когда приехал на выходные в Воронеж.

«Ахмат» – Виталий Якушкин (181 гол)

Матчи: 491 (1967-79)

Кто за ним: Умар Садаев (119), Анатолий Михеев (117)

Факт: первый футболист, забивший 100 мячей во второй лиге СССР.

«Зенит» – Александр Кержаков (163 гола)

Матчи: 386 (2001-06, 2010-15, 2016-17)

Кто за ним: Артем Дзюба (108), Владимир Кулик (101)

Факт: лучший бомбардир в истории российского футбола – 233 гола за карьеру.

«Спартак» – Никита Симонян (160 голов)

Матчи: 245 (1949-59)

Кто за ним: Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129)

Факт: в чемпионате СССР-1950 забил 34 гола в 36 матчах.

«Динамо» – Сергей Соловьев (153 гола)

Матчи: 233 (1940-52)

Кто за ним: Константин Бесков (117), Валерий Газзаев (87)

Факт: в 1948-м в матче с «Торпедо» оформил хет-трик за две минуты.

ЦСКА – Григорий Федотов (137 голов)

Матчи: 173 (1938-1949)

Кто за ним: Вагнер Лав (124), Валентин Николаев (105)

Факт: именем Григория Федотова назван приз, который в СССР вручали самой результативной команде сезона.

«Локомотив» – Дмитрий Лоськов (128 голов)

Матчи: 424 (1997-2007, 2010-13, 2017)

Кто за ним: Дмитрий Сычев (92), Виктор Соколов (91)

Факт: забивал за «Локо» в трех десятилетиях.

«Торпедо» – Валентин Иванов (124 гола)

Матчи: 287 (1953-67)

Кто за ним: Эдуард Стрельцов (99), Александр Пономарев (74)

Факт: с именем Иванова связаны все чемпионства «Торпедо». Дважды брал золото игроком, а после вернул клуб к золоту как главный тренер.

«Крылья Советов» – Равиль Аряпов (109 голов)

Матчи: 379 (1967-78)

Кто за ним: Борис Казаков (105), Анатолий Казаков (81)

Факт: в 1975-м забил 25 мячей в первом дивизионе и вывел «Крылья» в высшую лигу.

«Ростов» – Александр Иванов (105 голов)

Матчи: 226 (1976-78, 1983-85)

Кто за ним: Александр Маслов (97), Александр Гицелов (94)

Факт: чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Ростсельмаша», Иванову хватило шести сезонов.

«Урал» – Николай Сергеев (96 голов)

Матчи: 340 (1980-81, 1982-91)

Кто за ним: Дарвис Хамадеев (85), Сергей Гаврилов (78)

Факт: играл в футбол и после 60 лет – за любительский клуб «Нива» в чемпионате Челябинской области.

«Оренбург» – Марат Шогенов (87 голов)

Матчи: 270 (2006-17)

Кто за ним: Сергей Свиридкин (75), Вячеслав Суспицын (51)

Факт: выиграл с «Оренбургом» первую лигу, второй дивизион и Кубок ФНЛ.

«Краснодар» – Федор Смолов (64 гола)

Матчи: 101 (2015-18)

Кто за ним: Ари (54), Вандерсон (50)

Факт: за три сезона в «Краснодаре» забил половину голов в клубной карьере – сейчас у Смолова 128 мячей.

«Химки» – Андрей Тихонов (47 голов)

Матчи: 151 (2005-07, 2010)

Кто за ним: Констнатин Генич (35), Александр Антипенко (20)

Факт: провел за «Химки» три сезона в первой лиге и трижды признавался лучшим футболистом турнира.

«Сочи» – Кристиан Нобоа (28 голов)

Матчи: 78 (2019-...)

Кто за ним: Максим Барсов (23), Артур Юсупов (17)

Факт: 21 голевая передача – это тоже рекорд «Сочи».

«Пари НН» – Игорь Горбунов (19 голов)

Матчи: 113 (2016-18, 2020-22)

Кто за ним: Игорь Беляков (15), Максим Палиенко и Николай Калинский (по 14)

Факт: забивал за нижегородский клуб в трех лигах.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.comvk.com

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