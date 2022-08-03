Лучшие бомбардиры всех клубов РПЛ. Больше всех забил форвард «Факела», которого отчислили из «Спартака»

Кто лучший бомбардир в истории «Оренбурга»? А «Факела»? А «Спартака»? Кажется, вопросы совсем базовые – но, во-первых, не так-то просто найти этих героев. Во-вторых, некоторые имена вас наверняка удивят.

Пройдемся по всем клубам РПЛ-2022/23. У каждого указаны голы только за эту команду.

«Факел» – Владимир Проскурин (182 гола)

Матчи: 385 (1964-68, 1971-78)

Кто за ним: Владимир Янишевский (83), Виктор Пимушин (79)

Факт: в 1970-м провел восемь матчей и забил четыре гола за «Спартак», но был отчислен из команды, так как в нетрезвом состоянии распорол себе ногу, когда приехал на выходные в Воронеж.

«Ахмат» – Виталий Якушкин (181 гол)

Матчи: 491 (1967-79)

Кто за ним: Умар Садаев (119), Анатолий Михеев (117)

Факт: первый футболист, забивший 100 мячей во второй лиге СССР.

«Зенит» – Александр Кержаков (163 гола)

Матчи: 386 (2001-06, 2010-15, 2016-17)

Кто за ним: Артем Дзюба (108), Владимир Кулик (101)

Факт: лучший бомбардир в истории российского футбола – 233 гола за карьеру.

«Спартак» – Никита Симонян (160 голов)

Матчи: 245 (1949-59)

Кто за ним: Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129)

Факт: в чемпионате СССР-1950 забил 34 гола в 36 матчах.

«Динамо» – Сергей Соловьев (153 гола)

Матчи: 233 (1940-52)

Кто за ним: Константин Бесков (117), Валерий Газзаев (87)

Факт: в 1948-м в матче с «Торпедо» оформил хет-трик за две минуты.

ЦСКА – Григорий Федотов (137 голов)

Матчи: 173 (1938-1949)

Кто за ним: Вагнер Лав (124), Валентин Николаев (105)

Факт: именем Григория Федотова назван приз, который в СССР вручали самой результативной команде сезона.

«Локомотив» – Дмитрий Лоськов (128 голов)

Матчи: 424 (1997-2007, 2010-13, 2017)

Кто за ним: Дмитрий Сычев (92), Виктор Соколов (91)

Факт: забивал за «Локо» в трех десятилетиях.

«Торпедо» – Валентин Иванов (124 гола)

Матчи: 287 (1953-67)

Кто за ним: Эдуард Стрельцов (99), Александр Пономарев (74)

Факт: с именем Иванова связаны все чемпионства «Торпедо». Дважды брал золото игроком, а после вернул клуб к золоту как главный тренер.

«Крылья Советов» – Равиль Аряпов (109 голов)

Матчи: 379 (1967-78)

Кто за ним: Борис Казаков (105), Анатолий Казаков (81)

Факт: в 1975-м забил 25 мячей в первом дивизионе и вывел «Крылья» в высшую лигу.

«Ростов» – Александр Иванов (105 голов)

Матчи: 226 (1976-78, 1983-85)

Кто за ним: Александр Маслов (97), Александр Гицелов (94)

Факт: чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Ростсельмаша», Иванову хватило шести сезонов.

«Урал» – Николай Сергеев (96 голов)

Матчи: 340 (1980-81, 1982-91)

Кто за ним: Дарвис Хамадеев (85), Сергей Гаврилов (78)

Факт: играл в футбол и после 60 лет – за любительский клуб «Нива» в чемпионате Челябинской области.

«Оренбург» – Марат Шогенов (87 голов)

Матчи: 270 (2006-17)

Кто за ним: Сергей Свиридкин (75), Вячеслав Суспицын (51)

Факт: выиграл с «Оренбургом» первую лигу, второй дивизион и Кубок ФНЛ.

«Краснодар» – Федор Смолов (64 гола)

Матчи: 101 (2015-18)

Кто за ним: Ари (54), Вандерсон (50)

Факт: за три сезона в «Краснодаре» забил половину голов в клубной карьере – сейчас у Смолова 128 мячей.

«Химки» – Андрей Тихонов (47 голов)

Матчи: 151 (2005-07, 2010)

Кто за ним: Констнатин Генич (35), Александр Антипенко (20)

Факт: провел за «Химки» три сезона в первой лиге и трижды признавался лучшим футболистом турнира.

«Сочи» – Кристиан Нобоа (28 голов)

Матчи: 78 (2019-...)

Кто за ним: Максим Барсов (23), Артур Юсупов (17)

Факт: 21 голевая передача – это тоже рекорд «Сочи».

«Пари НН» – Игорь Горбунов (19 голов)

Матчи: 113 (2016-18, 2020-22)

Кто за ним: Игорь Беляков (15), Максим Палиенко и Николай Калинский (по 14)

Факт: забивал за нижегородский клуб в трех лигах.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com; vk.com