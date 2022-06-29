Гарет Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом» и пополнил ряды звезд, которые уехали доигрывать в МЛС.

Бэйл улетел в МЛС – там мощная компания: Дуглас Коста, Матюиди, Чичарито. И кризисный Алешандре Пато

Давайте вспомним легенд (и не совсем) европейского (и не только) футбола, которые заглядывали в главную лигу США и Канады на закате карьеры? Бекхэма и Ибрагимовича в «Гэлакси» забыть трудно, а что с остальными? Погнали!

Роберто Донадони – «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз» (1996-97)

Статистика: 52 матча, 6 голов

Факт: первая европейская звезда в МЛС. В 1997-м вернулся в «Милан» и выиграл с клубом шестое скудетто.

Карлос Вальдеррама – «Тампа-Бэй Мьютини» (1996-97, 1999-2001), «Майами Фьюжн» (1998-99), «Колорадо Рэпидс» (2001-03)

Статистика: 121 матч, 13 голов (за «Мьютини»); 23 матча, 3 гола (за «Майами»); 41 матч, 1 гол (за «Рэпидс»)

Факт: в 2000 году сделал 26 голевых передач – рекорд МЛС!

Вальтер Дзенга – «Нью-Инглэнд Революшн» (1997, 1999)

Статистика: 47 матчей

Факт: в 1998-м голкипер приостановил карьеру, потому что снимался в итальянской мыльной опере. Через год вернулся в команду в качестве играющего тренера.

Томас Равелли – «Тампа-Бэй Мьютини» (1998)

Статистика: 23 матча

Факт: в 1998-м бронзовому призеру ЧМ-1994 исполнилось 39 лет, но даже теплая Тампа не заставила его завершить карьеру. В 1999 году Равелли вернулся в родной «Эстер», а «Мьютини» в 2001-м прекратил существование.

Лотар Маттеус – «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз» (2000)

Статистика: 23 матча

Факт: из-за Евро-2000 пропустил 14 матчей, потому что после провального для Германии турнира уехал отдыхать с любовницей посреди сезона МЛС.

Христо Стоичков – «Чикаго Файр» (2000-02), «Ди Си Юнайтед» (2003)

Статистика: 57 матчей, 24 гола (за «Чикаго»); 24 матча, 6 голов (за «Юнайтед»)

Факт: болгарин до сих пор в десятке лучших бомбардиров за всю историю «Чикаго».

Игорь Симутенков – «Канзас-Сити» (2002-04)

Статистика: 49 матчей, 12 голов

Факт: автор золотого гола в финале Открытого Кубка США-2004 в ворота «Чикаго Файр».

Юрий Джоркаефф – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2005-06)

Статистика: 48 матчей, 13 голов

Факт: чемпион мира и Европы жил на юге Манхэттена, где его соседкой была Джулия Робертс.

Дэвид Бекхэм – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2007-09, 2010-12)

Статистика: 118 матчей, 20 голов

Факт: под трансфер Бекхэма МЛС принял специальное правило – клубам разрешили выводить двух футболистов под потолок зарплат. По контракту Бекс получал 6,5 млн евро в год, а предел зарплаты в лиге в 2007 году составлял 2,1 млн.

Абел Шавьер – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2007-08)

Статистика: 26 матчей

Факт: после завершения карьеры колоритный португалец признался, что ему очень не понравилось работать с главным тренером «Гэлакси» Рудом Гуллитом.

Клаудио Лопес – «Канзас-Сити» (2008-09), «Колорадо Рэпидс» (2010)

Статистика: 61 матч, 14 голов (за «Канзас»), 13 матчей (за «Колорадо»)

Факт: страйкер «Валенсии» конца 1990-х был так плох в «Рэпидс», что его выставили на драфт отказов. Подписывать аргентинца никто не захотел, и он завершил карьеру.

Фредрик Юнгберг – «Сиэтл Саундерс» (2009-10), «Чикаго Файр» (2010)

Статистика: 40 матчей, 2 гола матчей (за «Сиэтл»); 15 матчей, 2 гола (за «Чикаго»)

Факт: «Сиэтл» обменял легенду «Арсенала» в «Чикаго» на драфт-пики.

Эдгарас Янкаускас – «Нью-Инглэнд Революшн» (2009-10)

Статистика: 14 матчей, 2 гола

Факт: в 2010-м объявил о завершении карьеры, но через год подписал контракт с воронежским «Факелом».

Миста – «Торонто» (2010)

Статистика: 13 матчей, 1 гол

Факт: звезда «Валенсии» нулевых – чемпион Канады!

Рафаэль Маркес – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2010-12)

Статистика: 50 матчей, 1 гол

Факт: мексиканца хотел подписать «Ювентус» на подмену Бонуччи, но он решил ехать в МЛС. Впоследствии Рафа признался, что переезд в США – худшее решение в его карьере.

Тьерри Анри – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2010-14)

Статистика: 135 матчей, 52 гола

Факт: на свою первую игру в МЛС Анри добирался на метро вместе с фанатами.

Робби Кин – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2011-16)

Статистика: 165 матчей, 104 гола

Факт: трехкратный победитель МЛС, MVP лиги-2014, MVP «Гэлакси» на протяжении четырех сезонов подряд.

Торстен Фрингс – «Торонто» (2011-12)

Статистика: 44 матча, 2 гола

Факт: первый футболист, который выигрывал чемпионаты Германии и Канады.

Алессандро Неста – «Монреаль Импэкт» (2012-13)

Статистика: 34 матча

Факт: итальянец думал р завершении карьеры, но поиграть за «Монреаль» чемпиона мира уговорил бывший партнер по «Лацио» и сборной Италии Марко ди Вайо.

Тим Кэйхилл – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2012-14)

Статистика: 72 матча, 16 голов

Факт: австралиец явно не считал контракт с клубом МЛС почетной пенсией. После «Ред Буллс» он поиграл еще за 5 клубов (даже вернулся в Англию – в «Миллуолл») и завершил карьеру только в 2019-м.

Жуниньо Пернамбукано – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2013)

Статистика: 15 матчей

Факт: шок, но Жуниньо не забил в МЛС ни одного гола со штрафного!

Микаэль Сильвестр – «Портленд Тимберс» (2013-14)

Статистика: 8 матчей

Факт: изначально подписал контракт с «Сиэтлом», но клуб сразу обменял защитника в «Портленд» на выбор на драфте-2014.

Джермейн Дефо – «Торонто» (2014)

Статистика: 21 матч, 12 голов

Факт: Дефо так круто смотрелся в МЛС, что «Сандерленд» выкупил форварда, а болельщики признали его лучшим игроком сезона-2015/16.

Жулио Сезар – «Торонто» (2014)

Статистика: 7 матчей

Факт: да, на домашнем ЧМ вратарь выступал в качестве игрока канадского клуба.

Давид Вилья – «Нью-Йорк Сити» (2014-18)

Статистика: 133 матча, 83 гола

Факт: лучший бомбардир в истории клуба.

Стивен Джеррард – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2015-16)

Статистика: 39 матчей, 5 голов

Факт: в МЛС Джеррард чемпионом тоже не стал.

Фрэнк Лэмпард – «Нью-Йорк Сити» (2015-16)

Статистика: 21 матч, 12 голов

Факт: к переезду в Нью-Йорк Лэмпард готовился в «Ман Сити» и даже забил гол в ворота «Челси».

Кака – «Орландо Сити» (2015-17)

Статистика: 78 матчей, 25 голов

Факт: участвовал в трех матчах звезд МЛС.

Дидье Дрогба – «Монреаль Импэкт» (2015-16)

Статистика: 41 матч, 23 гола

Факт: ивуарийцу так понравилось в Северной Америке, что после «Монреаля» он поиграл еще за команду второй лиги США «Финикс Райзинг» и даже стал ее совладельцем.

Шон Райт-Филлипс – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2015-16)

Статистика: 25 матчей, 1 гол

Факт: в 2017-м Дидье Дрогба подтянул вингера в «Финикс Райзинг».

Андреа Пирло – «Нью-Йорк Сити» (2015-17)

Статистика: 62 матча, 1 гол

Факт: о дуэте Лэмпард/Пирло мечтали все, а заполучил связку только американский «Сити».

Себастьян Джовинко – «Торонто» (2015-18)

Статистика: 142 матча, 83 гола

Факт: победитель МЛС 2017 года, лучший бомбардир в истории «Торонто».

Найджел де Йонг – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2016)

Статистика: 16 матчей

Факт: травмировал футболиста «Портленда», получил только желтую карточку, но после разбирательств был дисквалифицирован на три матча.

Эшли Коул – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2016-18)

Статистика: 94 матча, 3 гола

Факт: в 2018-м защитник перебрался в «Дерби Каунти». Представляете контраст городов?

Филипп Сендерос – «Хьюстон Динамо» (2017-18)

Статистика: 19 матчей, 4 гола

Факт: через 9 месяцев после завершения контракта с «Динамо» Сендерос возобновил карьеру, но его хватило лишь на три матча в швейцарском «Кьяссо».

Бастиан Швайнштайгер – «Чикаго Файр» (2017-19)

Статистика: 92 матча, 8 голов

Факт: в августе 2018-го в Мюнхене состоялся прощальный матч Швайни. Он сыграл по тайму за «Чикаго» и «Баварию». Но карьеру завершил только в конце 2019 года.

Златан Ибрагимович – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-19)

Статистика: 58 матчей, 53 гола

Факт: вы тоже следили за МЛС, когда там играл Златан.

Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед» (2018-19)

Статистика: 52 матча, 25 голов

Факт: лучший игрок клуба 2019-го и член символической сборной лиги того же года.

Боян Кркич – «Монреаль Импэкт» (2019-20)

Статистика: 29 матчей, 7 голов

Факт: контракт с «Монреалем» закончился 1 января 2021-го, новый клуб («Виссел Кобе») он нашел только в августе.

Нани – «Орландо Сити» (2019-21)

Статистика: 88 матчей, 31 гол

Факт: в МЛС в футбол не наигрался и зимой 2022-го поехал спасать «Венецию» от вылета из Серии А.

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