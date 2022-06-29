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Дрогба, Джеррард, Бекхэм и Анри залетали в МЛС. Кто еще из звезд играл в США

Андреа Пирло Андреа Пирло
Микаэль Сильвестр Микаэль Сильвестр
Рафаэль Маркес Рафаэль Маркес
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Себастьян Джовинко Себастьян Джовинко
Жуниньо Пернамбукано Жуниньо Пернамбукано
Нью-Йорк Ред Буллс Нью-Йорк Ред Буллс
Торстен Фрингс Торстен Фрингс
Гари Кэйхилл Гари Кэйхилл
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Тьерри Анри Тьерри Анри
Боян Кркич Боян Кркич
Шон Райт-Филлипс Шон Райт-Филлипс
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Филипп Сендерос Филипп Сендерос
Робби Кин Робби Кин
Нани Нани
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер
Найджел де Йонг Найджел де Йонг
Уэйн Руни Уэйн Руни
Джермейн Дефо Джермейн Дефо
Жулио Сезар Жулио Сезар
Давид Вилья Давид Вилья
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Алессандро Неста Алессандро Неста
Кака Кака
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Эшли Коул Эшли Коул
Эдгарас Янкаускас Эдгарас Янкаускас
Миста Мартинес Миста Мартинес
Фредрик Юнгберг Фредрик Юнгберг
Абел Шавьер Абел Шавьер
Клаудио Лопес
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Игорь Симутенков
Юрий Джоркаефф Юрий Джоркаефф
Вальтер Дзенга Вальтер Дзенга
Лотар Маттеус Лотар Маттеус
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Гарет Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом» и пополнил ряды звезд, которые уехали доигрывать в МЛС.

Бэйл улетел в МЛС – там мощная компания: Дуглас Коста, Матюиди, Чичарито. И кризисный Алешандре Пато

Давайте вспомним легенд (и не совсем) европейского (и не только) футбола, которые заглядывали в главную лигу США и Канады на закате карьеры? Бекхэма и Ибрагимовича в «Гэлакси» забыть трудно, а что с остальными? Погнали!

Роберто Донадони – «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз» (1996-97)

Статистика: 52 матча, 6 голов

Факт: первая европейская звезда в МЛС. В 1997-м вернулся в «Милан» и выиграл с клубом шестое скудетто.

Карлос Вальдеррама – «Тампа-Бэй Мьютини» (1996-97, 1999-2001), «Майами Фьюжн» (1998-99), «Колорадо Рэпидс» (2001-03)

Статистика: 121 матч, 13 голов (за «Мьютини»); 23 матча, 3 гола (за «Майами»); 41 матч, 1 гол (за «Рэпидс»)

Факт: в 2000 году сделал 26 голевых передач – рекорд МЛС!

Вальтер Дзенга – «Нью-Инглэнд Революшн» (1997, 1999)

Статистика: 47 матчей

Факт: в 1998-м голкипер приостановил карьеру, потому что снимался в итальянской мыльной опере. Через год вернулся в команду в качестве играющего тренера.

Томас Равелли – «Тампа-Бэй Мьютини» (1998)

Статистика: 23 матча

Факт: в 1998-м бронзовому призеру ЧМ-1994 исполнилось 39 лет, но даже теплая Тампа не заставила его завершить карьеру. В 1999 году Равелли вернулся в родной «Эстер», а «Мьютини» в 2001-м прекратил существование.

Лотар Маттеус – «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз» (2000)

Статистика: 23 матча

Факт: из-за Евро-2000 пропустил 14 матчей, потому что после провального для Германии турнира уехал отдыхать с любовницей посреди сезона МЛС.

Христо Стоичков – «Чикаго Файр» (2000-02), «Ди Си Юнайтед» (2003)

Статистика: 57 матчей, 24 гола (за «Чикаго»); 24 матча, 6 голов (за «Юнайтед»)

Факт: болгарин до сих пор в десятке лучших бомбардиров за всю историю «Чикаго».

Игорь Симутенков – «Канзас-Сити» (2002-04)

Статистика: 49 матчей, 12 голов

Факт: автор золотого гола в финале Открытого Кубка США-2004 в ворота «Чикаго Файр».

Юрий Джоркаефф – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2005-06)

Статистика: 48 матчей, 13 голов

Факт: чемпион мира и Европы жил на юге Манхэттена, где его соседкой была Джулия Робертс.

Дэвид Бекхэм – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2007-09, 2010-12)

Статистика: 118 матчей, 20 голов

Факт: под трансфер Бекхэма МЛС принял специальное правило – клубам разрешили выводить двух футболистов под потолок зарплат. По контракту Бекс получал 6,5 млн евро в год, а предел зарплаты в лиге в 2007 году составлял 2,1 млн.

Абел Шавьер – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2007-08)

Статистика: 26 матчей

Факт: после завершения карьеры колоритный португалец признался, что ему очень не понравилось работать с главным тренером «Гэлакси» Рудом Гуллитом.

Клаудио Лопес – «Канзас-Сити» (2008-09), «Колорадо Рэпидс» (2010)

Статистика: 61 матч, 14 голов (за «Канзас»), 13 матчей (за «Колорадо»)

Факт: страйкер «Валенсии» конца 1990-х был так плох в «Рэпидс», что его выставили на драфт отказов. Подписывать аргентинца никто не захотел, и он завершил карьеру.

Фредрик Юнгберг – «Сиэтл Саундерс» (2009-10), «Чикаго Файр» (2010)

Статистика: 40 матчей, 2 гола матчей (за «Сиэтл»); 15 матчей, 2 гола (за «Чикаго»)

Факт: «Сиэтл» обменял легенду «Арсенала» в «Чикаго» на драфт-пики.

Эдгарас Янкаускас – «Нью-Инглэнд Революшн» (2009-10)

Статистика: 14 матчей, 2 гола

Факт: в 2010-м объявил о завершении карьеры, но через год подписал контракт с воронежским «Факелом».

Миста – «Торонто» (2010)

Статистика: 13 матчей, 1 гол

Факт: звезда «Валенсии» нулевых – чемпион Канады!

Рафаэль Маркес – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2010-12)

Статистика: 50 матчей, 1 гол

Факт: мексиканца хотел подписать «Ювентус» на подмену Бонуччи, но он решил ехать в МЛС. Впоследствии Рафа признался, что переезд в США – худшее решение в его карьере.

Тьерри Анри – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2010-14)

Статистика: 135 матчей, 52 гола

Факт: на свою первую игру в МЛС Анри добирался на метро вместе с фанатами.

Робби Кин – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2011-16)

Статистика: 165 матчей, 104 гола

Факт: трехкратный победитель МЛС, MVP лиги-2014, MVP «Гэлакси» на протяжении четырех сезонов подряд.

Торстен Фрингс – «Торонто» (2011-12)

Статистика: 44 матча, 2 гола

Факт: первый футболист, который выигрывал чемпионаты Германии и Канады.

Алессандро Неста – «Монреаль Импэкт» (2012-13)

Статистика: 34 матча

Факт: итальянец думал р завершении карьеры, но поиграть за «Монреаль» чемпиона мира уговорил бывший партнер по «Лацио» и сборной Италии Марко ди Вайо.

Тим Кэйхилл – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2012-14)

Статистика: 72 матча, 16 голов

Факт: австралиец явно не считал контракт с клубом МЛС почетной пенсией. После «Ред Буллс» он поиграл еще за 5 клубов (даже вернулся в Англию – в «Миллуолл») и завершил карьеру только в 2019-м.

Жуниньо Пернамбукано – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2013)

Статистика: 15 матчей

Факт: шок, но Жуниньо не забил в МЛС ни одного гола со штрафного!

Микаэль Сильвестр – «Портленд Тимберс» (2013-14)

Статистика: 8 матчей

Факт: изначально подписал контракт с «Сиэтлом», но клуб сразу обменял защитника в «Портленд» на выбор на драфте-2014.

Джермейн Дефо – «Торонто» (2014)

Статистика: 21 матч, 12 голов

Факт: Дефо так круто смотрелся в МЛС, что «Сандерленд» выкупил форварда, а болельщики признали его лучшим игроком сезона-2015/16.

Жулио Сезар – «Торонто» (2014)

Статистика: 7 матчей

Факт: да, на домашнем ЧМ вратарь выступал в качестве игрока канадского клуба.

Давид Вилья – «Нью-Йорк Сити» (2014-18)

Статистика: 133 матча, 83 гола

Факт: лучший бомбардир в истории клуба.

Стивен Джеррард – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2015-16)

Статистика: 39 матчей, 5 голов

Факт: в МЛС Джеррард чемпионом тоже не стал.

Фрэнк Лэмпард – «Нью-Йорк Сити» (2015-16)

Статистика: 21 матч, 12 голов

Факт: к переезду в Нью-Йорк Лэмпард готовился в «Ман Сити» и даже забил гол в ворота «Челси».

Кака – «Орландо Сити» (2015-17)

Статистика: 78 матчей, 25 голов

Факт: участвовал в трех матчах звезд МЛС.

Дидье Дрогба – «Монреаль Импэкт» (2015-16)

Статистика: 41 матч, 23 гола

Факт: ивуарийцу так понравилось в Северной Америке, что после «Монреаля» он поиграл еще за команду второй лиги США «Финикс Райзинг» и даже стал ее совладельцем.

Шон Райт-Филлипс – «Нью-Йорк Ред Буллс» (2015-16)

Статистика: 25 матчей, 1 гол

Факт: в 2017-м Дидье Дрогба подтянул вингера в «Финикс Райзинг».

Андреа Пирло – «Нью-Йорк Сити» (2015-17)

Статистика: 62 матча, 1 гол

Факт: о дуэте Лэмпард/Пирло мечтали все, а заполучил связку только американский «Сити».

Себастьян Джовинко – «Торонто» (2015-18)

Статистика: 142 матча, 83 гола

Факт: победитель МЛС 2017 года, лучший бомбардир в истории «Торонто».

Найджел де Йонг – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2016)

Статистика: 16 матчей

Факт: травмировал футболиста «Портленда», получил только желтую карточку, но после разбирательств был дисквалифицирован на три матча.

Эшли Коул – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2016-18)

Статистика: 94 матча, 3 гола

Факт: в 2018-м защитник перебрался в «Дерби Каунти». Представляете контраст городов?

Филипп Сендерос – «Хьюстон Динамо» (2017-18)

Статистика: 19 матчей, 4 гола

Факт: через 9 месяцев после завершения контракта с «Динамо» Сендерос возобновил карьеру, но его хватило лишь на три матча в швейцарском «Кьяссо».

Бастиан Швайнштайгер – «Чикаго Файр» (2017-19)

Статистика: 92 матча, 8 голов

Факт: в августе 2018-го в Мюнхене состоялся прощальный матч Швайни. Он сыграл по тайму за «Чикаго» и «Баварию». Но карьеру завершил только в конце 2019 года.

Златан Ибрагимович – «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-19)

Статистика: 58 матчей, 53 гола

Факт: вы тоже следили за МЛС, когда там играл Златан.

Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед» (2018-19)

Статистика: 52 матча, 25 голов

Факт: лучший игрок клуба 2019-го и член символической сборной лиги того же года.

Боян Кркич – «Монреаль Импэкт» (2019-20)

Статистика: 29 матчей, 7 голов

Факт: контракт с «Монреалем» закончился 1 января 2021-го, новый клуб («Виссел Кобе») он нашел только в августе.

Нани – «Орландо Сити» (2019-21)

Статистика: 88 матчей, 31 гол

Факт: в МЛС в футбол не наигрался и зимой 2022-го поехал спасать «Венецию» от вылета из Серии А.

Бекхэм в «Престоне», Терри в «Ноттингеме», Дель Пьеро в «Падове». Неожиданные клубы в карьерах топов

Фото: Gettyimages.ru/ Doug Pensinger, Stephen Dunn, Minas Panagiotakis / Stringer , Bob Levey / Stringer ,Victor Decolongon / Stringer , Vaughn Ridley / Stringer , Steve Dykes / Stringer , Norm Hall / Stringer , Francois Laplante/FreestylePhoto / Stringer , Tom Hauck , Nick Laham, Scott Halleran, Jonathan Daniel / Stringer , Brian Bahr ; globallookpress.com/Mike Mastrandrea

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