19 июня 1999-го на новеньком стадионе в подмосковном Раменском дебютант высшей лиги «Сатурн» принимал «Спартак», уже многократного чемпиона.

Примерно за час до старта ОМОН жестко полез на гостевую трибуну, чтобы сразу установить свои правила – но неожиданно получили отпор. Естественно, разозлились и выкрутили агрессию на максимум, в том числе с помощью дубинок.

Каким-то образом предматчевый конфликт удалось погасить, но всем было понятно, что ничем хорошим вечер не закончится.

На 23-й минуте Егор Титов открыл счет, а ОМОН начал зачистку на секторе фанатов «Спартака».

«Я был уверен, что с первым голом все начнется. Так и произошло. Начался слэм, причем не самый крупный. ОМОНу бы переждать минуту, и все бы успокоилось. Стражи порядка, видимо, решили по-другому и пошли в атаку. Получается, что активное выражение болельщиками радости в очередной раз послужило для ОМОНа сигналом к началу избиения» (здесь и далее – воспоминания фаната «Спартака» из самиздатовского журнала «Гладиатор»)

Матч был остановлен, к трибуне прибежал главный тренер москвичей Олег Романцев, он попытался вмешаться и успокоить ситуацию.

Валерий Кечинов, Андрей Тихонов и Илья Цымбаларь с помощью мегафона тоже попробовали обращаться к тем, кто находится на фан-трибуне.

«ОМОН бросился в атаку через пионерский сектор. Центр же хорошо сопротивлялся. Во время подъема героические бойцы ОМОНа некисло подолбили детей. Говорят, валили даже девушек – правда, я сам не видел. Арестовали не больше пяти человек. Мерзость и трусость милиции проявилась в следующем. Вот выводят, например, повязанного человека, на него налетают сразу несколько ОМОНовцев и долбят как попало».

Кадры избиения болельщиков людьми в касках и камуфляжной форме попали во все футбольные репортажи и поразили обычных зрителей своей жестокостью.

Общественность чуть ли не впервые встала на сторону фанатов и в открытую начала выступать против присутствия милиции на стадионах.

События в Раменском и их освещение в СМИ сыграли большую роль в развитии отечественного фан-движения. Хулиганы «Спартака» впервые оказали серьезное сопротивление всесильным, как тогда казалось, ОМОНовцам, и постоянные посетители заворотных поняли, что на беспредельные атаки милиции можно отвечать.

«Именно в тот день в Раменском московские фанаты показали властям, что если к ним относится как к стаду, покорно сносящему все обиды, то можно получить пару сюрпризов. Сюрприз первый – если власть не хочет пересмотреть нормы поведения болельщиков на стадионе, не хочет, чтобы культура боления в России достигла европейского уровня, то фанаты сами добьются этого, пусть и не самыми законными методами. Сюрприз второй – оказывается, существуют люди, способные даже под ударами дубинок отстаивать свои права, записанные, кстати, и в Конституции РФ»

Уже через пару лет люди в форме стали заходить на сектора намного реже, а в начале 2010-х милиция вообще почти исчезла из чаши футбольных арен.

«Знаете ли вы, чем мы отличается от зарубежных фанатов? Нет, не символикой, не песнями, не плясками. То, что они имеют, они получили в наследство от демократических режимов своих государств. То, что будем иметь мы, мы завоюем сами. Сколько для этого будет потрачено лет и усилий, сколько голов проломят нам хранители посткоммунистического порядка, не знает никто. Но, как говорится, и вода камень точит».

Фото: globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look; spartakmoskva.ru; fratria.ru