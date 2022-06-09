Дебют СССР на ЧМ – обидная ничья с Англией. Яшин пропустил со спорного пенальти (возможно, повлияла политика)

В 1956 году сборная СССР выиграла Олимпиаду, высшее руководство страны наконец-то убедилось в силе советского футбола и разрешило отбираться на ЧМ-1958.

УЕФА одобрил заявку и определил сборную в отборочную группу к Финляндии и Польше. Первые три матча команда Гавриила Качалина забрала с общим счетом 15:1 (в Хельсинки хозяевам отгрузили десятку), но в решающей игре уступила полякам в Хожуве (1:2). Союзники по соцлагерю набрали по 6 очков, разницу забитых и пропущенных тогда еще считали, поэтому обладателя путевки в Швецию должен был определить дополнительный матч на нейтральном поле.

В Лейпциге сборная СССР победила 2:0 в присутствии 100 тысяч зрителей. Первый в нашей истории чемпионат мира обеспечили голы Эдуарда Стрельцова и Генриха Федосова. Второй поехал в ГДР в самый последний момент: его взяли на замену травмированного Алекпера Мамедова. Играть легендарному форварду «Динамо» пришлось в форме и бутсах Мамедова.

После финального свистка счастливый Качалин сказал Стрельцову: «Эдик, ты никогда так здорово на двух ногах не играл, как сегодня на одной!».

Перед ЧМ сборная лишилась трех игроков основы

Жеребьевка определила сложных соперников: квартет с бразильцами, бронзовыми медалистами ЧМ-1954 австрийцами и вечными фаворитами всех турниров англичанами.

Перед отправлением в Швецию СССР и Англия сыграли товарищеский матч на стадионе им. Ленина. Разошлись ничьей 1:1, но Качалин лишился капитана: на 8-й минуте травму получил Игорь Нетто. Спартаковец все-таки поехал на ЧМ, но провел только одну игру – против Бразилии.

Еще более серьезные потери сборная понесла через неделю после товарняка. 25 мая Стрельцов, Татушин и Огоньков решили отдохнуть на даче. На следующий день футболистов основного состава национальной команды обвинили в изнасиловании.

О футболе речь уже не шла: Огоньков и Татушин были дисквалифицированы на три года, а Стрельцов, к 20 годам забивший 18 голов в 20 матчах за сборную, получил 12 лет тюрьмы.

Автор первого гола на ЧМ – Симонян. Вели 2:0, но упустили победу из-за очень спорного пенальти

8 июня 1958 года на стадионе «Нью Уллеви» в Гетеборге сборная СССР провела первый в своей истории матч финальной части чемпионата мира по футболу. Экзаменатор подобрался серьезный – родоначальники футбола.

Тем неожиданнее для них был счет к исходу первого часа игры – 0:2. На 14-й минуте исторический гол забил Никита Симонян, назначенный капитаном вместо Нетто, а в самом начале второго тайма отличился форвард «Зенита» Александр Иванов.

Нападающий «Вест Бромвича» Дерек Киван отыграл один мяч, а за пять минут до финального свистка венгерский судья Иштван Жолт назначил максимально спорный пенальти в ворота Льва Яшина. Если Константин Крижевский и нарушал правила против Кивана, то, кажется, делал это за пределами штрафной площади.

36-летний ветеран Том Финни ударом с точки установил финальный результат.

Советские СМИ намекали, что пенальти – месть судьи за подавление венгерского восстания

Пенальти на последних минутах – главная тема обсуждения в советских газетах. За два года до ЧМ-1958 СССР жестко подавил антикоммунистическое восстание в Венгрии, поэтому спортивные журналисты всячески намекали, что таким образом Жолт отомстил за свою родину.

«Советский спорт» даже нашел два беспристрастных мнения: «Вот что заявил главный редактор шведской газеты «Идроттсбладет» господин Тегнер. «В жизни своей не видел такого странного пенальти!». А вот мнение бывшего игрока английского « Арсенала», ныне спортивного журналиста Бернарда Джоя: «Я сидел как раз напротив штрафной площади и отлично видел, что столкновение произошло в двух метрах от нее. 11-метровый считаю несправедливым».

Яшин вспоминал тот эпизод в автобиографии «Записки вратаря»: «И тут-то произошло непоправимое: судья вдруг дал свисток и показал – пенальти! Жолта окружили наши игроки, показывая на поднимающегося Кевана – тот лежал вне пределов штрафной, но судья, растолкав футболистов, схватил мяч и поставил его на 11-метровую отметку. Это была страшная несправедливость – весь стадион видел, что англичанин упал вне штрафной площади. Да и Костя сыграл чисто. Все во мне кипело и, забыв обо всем на свете, я сорвал с головы кепку и швырнул ею в Жолта. К счастью, он, занятый препирательствами с нашими игроками, этого не заметил»

Симонян дополнил рассказ кипера: «Жолт подбежал к мячу, резко взял его и, улыбаясь, установил на 11-метровой отметке. Я ничего не понимал... Англичане – и те не поняли сразу, что произошло. Потом они радостно запрыгали, заулыбались и, повернувшись к Жолту, стали тихонько аплодировать. Чувствовалось, что и для них решение Жолта было явным сюрпризом... Лично я никогда в жизни не видел подобных пенальти».

Английская пресса хвалила сборную СССР

Яшин признался, что команда покидала стадион удрученная: все были уверены, что у СССР просто украли победу. Вратаря утешало только одно: голы забили те, кого взяли вместо Стрельцова и Татушина. А значит есть повод для оптимизма.

Английская пресса насыпала комплиментов команде Качалина. Daily Mirror: «Первые 65 минут матча мы видели на поле одну команду – сборную русских. Оставалось удивляться их мастерскому владению мячом». «Полтора тайма превосходно натренированные русские затоптали англичан в чудесный зеленый покров нового гетеборгского стадиона. Они превосходили англичан в скорости, силе и мастерстве», – это уже цитата Daily Herald.

Зарубежные специалисты особо отметили Юрия Войнова. Хавбек киевского «Динамо», по их мнению, полностью переиграл плеймейкера «Фулхэма» Джонни Хейнса.

Через 9 дней СССР и Англия сыграли снова: в дополнительном матче разыграли выход в плей-офф

Во второй игре СССР одержал первую победу на ЧМ – 2:0 над Австрией. Забили Анатолий Ильин и Валентин Иванов, а Яшин взял пенальти.

В заключительном туре случилось и первое поражение: бразилец Вава оформил безответный дубль (2:0).

Англия все игры свела вничью, и получилось, что советские и британские футболисты набрали по 3 очка с одинаковыми дополнительными показателями – 4:4. На 17 июня 1958 года был назначен дополнительный матч, который сборная СССР выиграла 1:0. На 68-й минуте счет открыл Ильин, а Жолта в этот раз не было. Так и завершили. Кстати, в случае ничьей победителя бы выбрали по жребию.

Отрывок из дневника Никиты Симоняна: «В раздевалке мы, обессиленные, упали на скамейку. Тренеры и запасные игроки радовались победе. Мы с полчаса не могли подняться, не понимали даже, что творится вокруг. Поздно вечером вернулись на базу в Хиндос. После ужина разошлись по комнатам. Уснуть смогли немногие».

Кстати, знаете, кто стал самой посещаемой командой группового этапа шведского ЧМ? Правильно, сборная СССР: ее матчи (без учета переигровки) посетили в сумме 121 515 зрителей. Вторыми стали бразильцы, третьими – англичане, а хозяева – только четвертыми.

Результат первого ЧМ признали неудовлетворительным

Усталость сказалась в 1/4 финала. Меньше чем через два дня сборная СССР проиграла Швеции (0:2) и закончила выступления на дебютном для себя турнире.

Характерно, что команды, выигравшие стыковые матчи за плей-офф, в четвертьфинале не забили ни одного гола: Северная Ирландия влетела Франции (0:4), а Уэльс уступил Бразилии (0:1).

Советские спортивные чиновники посчитали результат сборной провалом. Вся делегация сразу же была отправлена в Москву, хотя футболисты и тренерский штаб хотели посмотреть полуфиналы и решающий матч.

«Встречали нас дома более чем прохладно, — рассказывал Яшин, — Да и мы были удручены своей неудачей. Доказывать что-то кому-то было бесполезно. Москва слезам не верит, да и унизительное это занятие — плакаться. Каждый из нас знал: корить ему себя не в чем. Мы сделали все, что могли, а может, даже немного больше. Сейчас мне ясно, что, если не учитывать те удары, которые обрушила на нас судьба, на первом своем чемпионате советская сборная показала себя командой хорошего международного класса и сумела завоевать плацдарм, с которого можно было начать наступление к вершинам мирового футбола».

Кстати, шведы добрались до финала, а бразильцы впервые стали лучшей командой планеты. Так что сборная СССР проиграла двум сильнейшим командам мира.

Фото: Gettyimages.ru/dpa/picture alliance, Barratts/PA Images; en.wikipedia.org