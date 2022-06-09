Ultras Action
Блог

Дебют СССР на ЧМ – обидная ничья с Англией. Яшин пропустил со спорного пенальти (возможно, повлияла политика)

Вава
Валентин Иванов-старший
Дерек Киван
Юрий Войнов
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
чемпионат мира чемпионат мира
Игорь Нетто Игорь Нетто
Эдуард Стрельцов Эдуард Стрельцов
Анатолий Ильин Анатолий Ильин
Александр Иванов
Никита Симонян Никита Симонян
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Гавриил Качалин
Лев Яшин Лев Яшин
сборная СССР сборная СССР
Футбол Футбол

В 1956 году сборная СССР выиграла Олимпиаду, высшее руководство страны наконец-то убедилось в силе советского футбола и разрешило отбираться на ЧМ-1958.

УЕФА одобрил заявку и определил сборную в отборочную группу к Финляндии и Польше. Первые три матча команда Гавриила Качалина забрала с общим счетом 15:1 (в Хельсинки хозяевам отгрузили десятку), но в решающей игре уступила полякам в Хожуве (1:2). Союзники по соцлагерю набрали по 6 очков, разницу забитых и пропущенных тогда еще считали, поэтому обладателя путевки в Швецию должен был определить дополнительный матч на нейтральном поле.

В Лейпциге сборная СССР победила 2:0 в присутствии 100 тысяч зрителей. Первый в нашей истории чемпионат мира обеспечили голы Эдуарда Стрельцова и Генриха Федосова. Второй поехал в ГДР в самый последний момент: его взяли на замену травмированного Алекпера Мамедова. Играть легендарному форварду «Динамо» пришлось в форме и бутсах Мамедова.

После финального свистка счастливый Качалин сказал Стрельцову: «Эдик, ты никогда так здорово на двух ногах не играл, как сегодня на одной!».

Перед ЧМ сборная лишилась трех игроков основы

Жеребьевка определила сложных соперников: квартет с бразильцами, бронзовыми медалистами ЧМ-1954 австрийцами и вечными фаворитами всех турниров англичанами.

Перед отправлением в Швецию СССР и Англия сыграли товарищеский матч на стадионе им. Ленина. Разошлись ничьей 1:1, но Качалин лишился капитана: на 8-й минуте травму получил Игорь Нетто. Спартаковец все-таки поехал на ЧМ, но провел только одну игру – против Бразилии.

Еще более серьезные потери сборная понесла через неделю после товарняка. 25 мая Стрельцов, Татушин и Огоньков решили отдохнуть на даче. На следующий день футболистов основного состава национальной команды обвинили в изнасиловании.

О футболе речь уже не шла: Огоньков и Татушин были дисквалифицированы на три года, а Стрельцов, к 20 годам забивший 18 голов в 20 матчах за сборную, получил 12 лет тюрьмы.

Автор первого гола на ЧМ – Симонян. Вели 2:0, но упустили победу из-за очень спорного пенальти

8 июня 1958 года на стадионе «Нью Уллеви» в Гетеборге сборная СССР провела первый в своей истории матч финальной части чемпионата мира по футболу. Экзаменатор подобрался серьезный – родоначальники футбола.

Тем неожиданнее для них был счет к исходу первого часа игры – 0:2. На 14-й минуте исторический гол забил Никита Симонян, назначенный капитаном вместо Нетто, а в самом начале второго тайма отличился форвард «Зенита» Александр Иванов.

Нападающий «Вест Бромвича» Дерек Киван отыграл один мяч, а за пять минут до финального свистка венгерский судья Иштван Жолт назначил максимально спорный пенальти в ворота Льва Яшина. Если Константин Крижевский и нарушал правила против Кивана, то, кажется, делал это за пределами штрафной площади.

36-летний ветеран Том Финни ударом с точки установил финальный результат.

Советские СМИ намекали, что пенальти – месть судьи за подавление венгерского восстания

Пенальти на последних минутах – главная тема обсуждения в советских газетах. За два года до ЧМ-1958 СССР жестко подавил антикоммунистическое восстание в Венгрии, поэтому спортивные журналисты всячески намекали, что таким образом Жолт отомстил за свою родину.

«Советский спорт» даже нашел два беспристрастных мнения: «Вот что заявил главный редактор шведской газеты «Идроттсбладет» господин Тегнер. «В жизни своей не видел такого странного пенальти!». А вот мнение бывшего игрока английского « Арсенала», ныне спортивного журналиста Бернарда Джоя: «Я сидел как раз напротив штрафной площади и отлично видел, что столкновение произошло в двух метрах от нее. 11-метровый считаю несправедливым».

Яшин вспоминал тот эпизод в автобиографии «Записки вратаря»: «И тут-то произошло непоправимое: судья вдруг дал свисток и показал – пенальти! Жолта окружили наши игроки, показывая на поднимающегося Кевана – тот лежал вне пределов штрафной, но судья, растолкав футболистов, схватил мяч и поставил его на 11-метровую отметку. Это была страшная несправедливость – весь стадион видел, что англичанин упал вне штрафной площади. Да и Костя сыграл чисто. Все во мне кипело и, забыв обо всем на свете, я сорвал с головы кепку и швырнул ею в Жолта. К счастью, он, занятый препирательствами с нашими игроками, этого не заметил»

Симонян дополнил рассказ кипера: «Жолт подбежал к мячу, резко взял его и, улыбаясь, установил на 11-метровой отметке. Я ничего не понимал... Англичане – и те не поняли сразу, что произошло. Потом они радостно запрыгали, заулыбались и, повернувшись к Жолту, стали тихонько аплодировать. Чувствовалось, что и для них решение Жолта было явным сюрпризом... Лично я никогда в жизни не видел подобных пенальти».

Английская пресса хвалила сборную СССР

Яшин признался, что команда покидала стадион удрученная: все были уверены, что у СССР просто украли победу. Вратаря утешало только одно: голы забили те, кого взяли вместо Стрельцова и Татушина. А значит есть повод для оптимизма.

Английская пресса насыпала комплиментов команде Качалина. Daily Mirror: «Первые 65 минут матча мы видели на поле одну команду – сборную русских. Оставалось удивляться их мастерскому владению мячом». «Полтора тайма превосходно натренированные русские затоптали англичан в чудесный зеленый покров нового гетеборгского стадиона. Они превосходили англичан в скорости, силе и мастерстве», – это уже цитата Daily Herald.

Зарубежные специалисты особо отметили Юрия Войнова. Хавбек киевского «Динамо», по их мнению, полностью переиграл плеймейкера «Фулхэма» Джонни Хейнса.

Через 9 дней СССР и Англия сыграли снова: в дополнительном матче разыграли выход в плей-офф

Во второй игре СССР одержал первую победу на ЧМ – 2:0 над Австрией. Забили Анатолий Ильин и Валентин Иванов, а Яшин взял пенальти.

В заключительном туре случилось и первое поражение: бразилец Вава оформил безответный дубль (2:0).

Англия все игры свела вничью, и получилось, что советские и британские футболисты набрали по 3 очка с одинаковыми дополнительными показателями – 4:4. На 17 июня 1958 года был назначен дополнительный матч, который сборная СССР выиграла 1:0. На 68-й минуте счет открыл Ильин, а Жолта в этот раз не было. Так и завершили. Кстати, в случае ничьей победителя бы выбрали по жребию.

Отрывок из дневника Никиты Симоняна: «В раздевалке мы, обессиленные, упали на скамейку. Тренеры и запасные игроки радовались победе. Мы с полчаса не могли подняться, не понимали даже, что творится вокруг. Поздно вечером вернулись на базу в Хиндос. После ужина разошлись по комнатам. Уснуть смогли немногие».

Кстати, знаете, кто стал самой посещаемой командой группового этапа шведского ЧМ? Правильно, сборная СССР: ее матчи (без учета переигровки) посетили в сумме 121 515 зрителей. Вторыми стали бразильцы, третьими – англичане, а хозяева – только четвертыми.

Результат первого ЧМ признали неудовлетворительным

Усталость сказалась в 1/4 финала. Меньше чем через два дня сборная СССР проиграла Швеции (0:2) и закончила выступления на дебютном для себя турнире.

Характерно, что команды, выигравшие стыковые матчи за плей-офф, в четвертьфинале не забили ни одного гола: Северная Ирландия влетела Франции (0:4), а Уэльс уступил Бразилии (0:1).

Советские спортивные чиновники посчитали результат сборной провалом. Вся делегация сразу же была отправлена в Москву, хотя футболисты и тренерский штаб хотели посмотреть полуфиналы и решающий матч.

«Встречали нас дома более чем прохладно, — рассказывал Яшин, — Да и мы были удручены своей неудачей. Доказывать что-то кому-то было бесполезно. Москва слезам не верит, да и унизительное это занятие — плакаться. Каждый из нас знал: корить ему себя не в чем. Мы сделали все, что могли, а может, даже немного больше. Сейчас мне ясно, что, если не учитывать те удары, которые обрушила на нас судьба, на первом своем чемпионате советская сборная показала себя командой хорошего международного класса и сумела завоевать плацдарм, с которого можно было начать наступление к вершинам мирового футбола».

Кстати, шведы добрались до финала, а бразильцы впервые стали лучшей командой планеты. Так что сборная СССР проиграла двум сильнейшим командам мира.

Фото: Gettyimages.ru/dpa/picture alliance, Barratts/PA Images; en.wikipedia.org

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные