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Денисов vs Карпин, перфы Быстрова, разгромы в СПб. Смотрим эпохальные кадры противостояния «Спартака» и «Зенита»

Юра Мовсисян Юра Мовсисян
Олег Романцев Олег Романцев
Павел Садырин Павел Садырин
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
Властимил Петржела
Андрей Дикань Андрей Дикань
Александр Панов Александр Панов
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Сегодня в Москве сыграют «Спартак» и «Зенит». Последняя яркая вывеска российского футбольного сезона-2021/22.

Мы покопались в архивах памяти и собрали пост, который в очередной раз продемонстрирует, что матчи «Зенита» и «Спартака» – одни из самых жарких в нашем футбола. Ныряем в 1992-й и вспоминаем главные моменты заруб красно-белых и сине-бело-голубых.

14 мая 1992 года. «Зенит» – «Спартак» (2:0)

«Зенит» стал единственной командой, обыгравшей «Спартак» в первом розыгрыше чемпионата России. Правда, гости играли полурезервом после финала Кубка СССР/СНГ: вы же вряд ли помните Александра Шибаева, Александра Татаркина, Юрия Петрова и Владимира Бакшеева в составе команды Олега Романцева?

Результат игры ни на что не повлиял. «Спартак» взял золото, «Зенит» вылетел в первую лигу.

17 июля 1996 года. «Спартак» – «Зенит» (0:2)

«Я вернулся в «Зенит», чтобы вернуть Санкт-Петербург в высшую лигу и обыграть «Спартак» Романцева», – с такими словами Павел Садырин в конце 1994-го подписал контракт с командой, которую в 1984 году сделал чемпионом СССР.

Обещания выполнил с первого раза. В 1995-м «Зенит» завоевал путевку в элиту, а в июле забрал три очка у «Спартака». Правда, москвичей тренировал не Романцев, а Ярцев, но болельщики на такие мелочи внимания не обращали.

3 ноября 1996 года. «Зенит» – «Спартак» (1:2)

Две странные ошибки вратаря «Зенита» Романа Березовского позволили гостям одержать необходимую победу и выйти на золотой матч против «Алании». В конце года Виталий Мутко уволил Садырина, а тренер обвинил голкипера в сдаче матча. Разбирательства продолжались два года, в итоге суд постановил: никаких доказательств нет, Березовский не виноват, Садырина оштрафовать.

30 августа 1997 года. «Спартак» – «Зенит» (2:0)

В этот день началась вражда фанатов команд. Болельщики «Зенита» шли по Щелковскому шоссе на стадион «Локомотив», а вышедшие навстречу спартаковские хулиганы избили питерцев бутылками и арматурой. Ненависть с годами только нарастала: теперь друг друга поддевают даже руководители клубов.

28 марта 1998 года. «Зенит» – «Спартак» (2:1)

Чемпион России бросил все силы на Кубок УЕФА, а перед поездкой в Петербург одержал историческую победу над «Аяксом» в Амстердаме. На «Петровском» уже на 6-й минуте забил Илья Цымбаларь, но «Зенит» Анатолия Бышовца начал сезон с победы. Решающий мяч с пенальти забил новичок Александр Куртиян.

23 июня 2000 года. «Спартак» – «Зенит» (1:2)

Александр Панов готовился подписать контракт с «Сент-Этьеном» и на прощание провел один из лучших матчей в карьере: в «Лужниках» форвард забил и отдал голевую на Александра Горшкова. Через неделю Панов уехал во Францию.

30.06.2001 года. «Зенит» – «Спартак» (2:1)

«Я помню – был отскок, по инерции побежал на угол вратарской, увидел мяч и забил», – первые слова Александра Кержакова после дебютного гола в карьере. Взятие ворот чемпиона России он отметил кувырками с Андреем Аршавиным – это один из самых ярких моментов в истории российского футбола.

Гости вели 1:0, пока Александр Ширко не получил две желтые карточки за минуту. Больше за «Спартак» он не играл: через день Романцев отправил незадачливого форварда в «Торпедо».

27 октября 2001 года. «Спартак» – «Зенит» (3:1)

Аршавин открыл счет, но «Зениту» просто не хватило опыта против матерого «Спартака». Красно-белые ответили тремя мячами и досрочно стали чемпионами: в пятый раз подряд и в последний раз на долгие годы.

10 июля 2002 года. «Спартак» – «Зенит» (4:3)

Жара! «Зенит» вел 2:0 (на табло стадиона «Динамо» отметились, естественно, Кержаков и Аршавин) и 3:2. Бесчастных ответил дублем, а Дмитрий Сычев, разбежавшись с центра поля, засадил в девятку и показал зрителям культовую майку «Кто мы? Мясо». После финального свистка автор победного гола утешал прослезившегося Кержакова.

6 июня 2003 года. «Спартак» – «Зенит» (1:1)

Никогда матчи команд не собирали такую мизерную аудиторию – 1700 человек. Но это был Кубок РПЛ, стадион имени Нетто и будний день. Что не помешало Данишевскому забить супердальним ударом, а Радимову вывести «Зенит» в полуфинал турнира, который вот-вот возродится.

19 сентября 2003 года. «Зенит» – «Спартак» (2:1)

Одна из решающих побед команды Властимила Петржелы на пути к первому серебру в истории клуба. Поражение опустило недавнего чемпиона на 11-е место: сезон «Спартак» закончит 10-м.

1 мая 2004 года. «Спартак» – «Зенит» (0:3)

Самый красивый гол в игре забил Андрей Аршавин, пульнувший по воротам Войцеха Ковалевски с 30 метров. Мяч от перекладины отлетел за линию, но судья почему-то этого не увидел. Впрочем, питерские фанаты результатом были удовлетворены и без этого.

16 октября 2005 года. «Спартак» – «Зенит» (1:1)

Первая игра Владимира Быстрова против бывшего клуба. На 80-й минуте он заработал пенальти, с которого Неманья Видич установил финальный результат.

30 апреля 2006 года. «Зенит» – «Спартак» (1:4)

Сергей Ковальчук шокировал спартаковцев и уже на третьей минуте срезал мяч в собственные ворота. «Спартак» разогнался во втором тайме, а Михайло Пьянович выдал лучшую игру в России, оформив дубль. Через 4 дня «Зенит» уволит Петржелу.

14 октября 2006 года. «Спартак» – «Зенит» (1:0)

Нулевая ничья, кажется, устраивала всех, но Быстров снова насолил «Зениту». В добавленное время пробил Вячеслава Малафеева и на эмоциях пробежался вдоль гостевой трибуны с демонстрацией среднего пальца.

31 марта 2007 года. «Зенит» – «Спартак» (1:3)

«Спартак» закинул главному фавориту сезона три гола к 37-й минуте – Быстров снова забил. А судья Игорь Егоров показал 8 желтых и 2 красных карточки.

4 апреля 2007 года. «Зенит» – «Спартак» (1:2)

Рубку продолжили через 4 дня в Кубке России. 7 желтых карточек, разбитый в кровь нос Быстрова (в этот раз он заработал пенальти), победный гол вышедшего на замену Дзюбы.

18 апреля 2007 года. «Спартак» – «Зенит» (1:1)

«Посмотрите, как, #####, «Спартак» работает с судьями. Он переплюнул нас только в этом, #####. Как судил Егоров, как сегодня Сухина, – это просто #####, #####», – так эмоционально Павел Погребняк прокомментировал вылет из Кубка.

21 июля 2007 года. «Спартак» – «Зенит» (3:1)

Очередной судейский скандал. Аршавин выбил мяч из рук Плетикосы, Быстров симулировал падение в штрафной (Гончар за это удалил Малафеева и поставил пенальти), Баженов забил рукой.

А фанаты «Спартака» показали, возможно, самый крутой перфоманс в истории русского фан-движения.

22 ноября 2008 года. «Спартак» – «Зенит» (1:3)

Погребняк и Данни отправили «Спартак» Лаудрупа зимовать на 8-м месте. После финального свистка Анатолий Тимощук решил подарить фанатам «Зенита» футболку, но сотрудники ОМОНа что-то не так поняли и на всякий случай избили болельщиков из Петербурга.

27 октября 2010 года. «Спартак» – «Зенит» (1:0)

В октябре уже не было сомнений, что «Зенит» станет чемпионом, но Спаллетти очень хотел пройти сезон без поражений. Планы испортил Дмитрий Комбаров, реализовавший пенальти на 88-й минуте.

После финального свистка случился взрыв. Игорь Денисов пнул мяч в сторону Валерия Карпина – и началось. Издание «Фонтанка» расшифровало перепалку.

Карпин: «Что делаешь? ### твою мать».

Денисов: «Что делаем? Мы играем!»

Карпин: «Футболист #####».

В ходе обмена мнениями физиотерапевт «Спартака» Тони Рикардо Беневидес Панассолью ударил тренера «Зенита» Игоря Симутенкова.

Итог: Денисов – дисквалификация на 4 матча, Карпин – на 2, Панассолью – 500 тысяч рублей штрафа и полугодовой запрет появляться на скамейке.

29 мая 2011 года. «Зенит» – «Спартак» (3:0)

Вы же помните, что Кержаков забил первый гол именно в ворота «Спартака»? 100-й тоже! Дубль нападающего зафиксировал историческое событие – первую крупную домашнюю победу «Зенита» над «Спартаком».

31 марта 2012 года. «Спартак» – «Зенит» (1:2)

Сергей Семак стал обладателем уникального достижения. Он единственный, кто забивал «Спартаку» за 4 клуба: за ЦСКА, «Москву», «Рубин» и «Зенит».

На 55-й минуте случился неприятный эпизод. Кержаков по инерции влетел коленом в лицо Андрею Диканю. Многие обвинили форварда в намеренном нанесении травмы (перелом челюсти) вратарю «Спартака», но сам Дикань на извинения Кержакова отреагировал по-мужски: «Все нормально».

Правда в 2019-м голкипер заявил, что нападающий «Зенита» мог избежать столкновения: «Он специально шел на контакт, на пенальти. Он был первым на мяче, хотел за меня зацепиться. В идеале – чистый пенальти. Но перестарался. Обратите внимание на его первую реакцию: он сам испугался силы его удара».

6 мая 2012 года. «Зенит» – «Спартак» (2:3)

«Спартак» выполнил две задачи: одержал победу, которая позволила клубу выйти в Лигу чемпионов, а также испортил «Зениту» праздник в честь чемпионства. И это при том, что на 83-й минуте хозяева вели 2:1.

Счет сравнял Эменике, отметил гол шлепками по вене и тут же увидел перед собой красную карточку: Владимир Казьменко удалил нигерийца, посчитав, что футболист показал неприличный жест в адрес фанатов «Зенита». «Это лишь означает благодарность родителям за кровь, которая течет в моих жилах», – так прокомментировал Эменике собственное празднование.

11 августа 2012 года. «Зенит» – «Спартак» (5:0)

Первая пятерочка «Спартака» в Санкт-Петербурге. Доменико Кришито оформил ассистентский хет-трик, Виктор Файзулин отметился дублем, а Малафеев взял пенальти от Билялетдинова при счете 2:0. Через три месяца Унаи Эмери назовут тренеришкой и отправят в отставку.

10 ноября 2013 года. «Спартак» – «Зенит» (4:2)

Ярчайший матч, который увидели только телезрители: на стадионе «Локомотив» не было ни одного болельщика. Юра Мовсисян сделал хет-трик, а Артем Ребров отбил удар Халка с пенальти.

2 мая 2015 года. «Спартак» – «Зенит» (1:1)

Первый матч соперников на «Открытии». «Спартак» уже праздновал победу (Ромуло забил с передачи Эберта – шок!), но в добавленное время Халк испортил москвичам настроение.

16 апреля 2016 года. «Зенит» – «Спартак» (5:2)

Вторая пятерочка «Спартака» в Санкт-Петербурге. На перерыв гости ушли с преимуществом (2:1), но во втором тайме Дзюба сделал 1+1: гол не отмечал, натянул на лицо футболку и, кажется, прослезился. А после игры Дмитрий Аленичев разрешил Артему полететь в Москву вместе со «Спартаком», что вылилось в серьезные претензии со стороны фанатов.

2 октября 2016 года. «Зенит» – «Спартак» (4:2)

Четвертый гол «Зенит» забил с нарушением правил. После игры спартаковская общественность так накинулась на арбитра Сергея Иванова, что глава судейского корпуса Валентин Иванов был вынужден подать в отставку.

16 апреля 2017 года. «Спартак» – «Зенит» (2:1)

Возможно, решающая и самая эмоциональная победа «Спартака» на пути к долгожданному чемпионству. На 80-й минуте Александр Самедов взорвал трибуны «Открытия»: команда Карреры оторвалась от идущего вторым ЦСКА на 10 очков за 6 туров до финиша.

6 августа 2017 года. «Зенит» – «Спартак» (5:1)

Очередная пятерочка «Спартака» в Санкт-Петербурга и первый матч соперников на «Газпром Арене». У «Зенита» залетало буквально все: голом в свои ворота отметился даже Ребров. Кажется, после этой встречи ни у кого не было сомнений, что Роберто Манчини сделает «Зенит» чемпионом.

27 ноября 2017 года. «Спартак» – «Зенит» (3:1)

А вот после этого матча уже мало кто думал, что Манчини возьмет золото. Точку в рубке поставил Марио Пашалич, зафиналив счет на 98-й минуте.

19 июля 2020 года. «Зенит» – «Спартак» (2:1)

Снова Иванов со свистком, снова скандалище. Спартаковцы считали, что судья не назначил парочку пенальти в ворота «Зенита» и не удалил Оздоева. Это был полуфинал Кубка России, а в финале ждали «Химки» из ФНЛ.

16 декабря 2020 года. «Зенит» – «Спартак» (3:1)

Тотальное деклассирование «Спартака». 25-5 удары по воротам, 9-2 по ударам в створ, 8-2 по угловым. Преимущество «Зенита» было таким, что гости даже не жаловались на судейство. На пресс-конференции Доменико Тедеско заявил, что не продлит контракт со «Спартаком» и уйдет в конце сезона.

24 октября 2021 года. «Зенит» – «Спартак» (7:1)

50-я победа «Зенита» над «Спартаком» (больше только над «Крыльями» и «Динамо») и, естественно, самая крупная.

Всадники футбольного апокалипсиса. Колонка Заремы Салиховой о состоянии российского футбола 

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Владимир Родионов, Владимир Песня, Александр Вильф, Алексей Даничев; globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Alexander Wilf, Nataliya Kondratenko

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